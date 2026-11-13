El 53% de los trabajadores y estudiantes en España presenta una vulnerabilidad digital alta ante la inteligencia artificial

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LO ESENCIAL Las claves El 53% de los trabajadores y estudiantes en España presenta una alta vulnerabilidad digital frente a la inteligencia artificial, una cifra superior a la de varios países de Latinoamérica. Aunque el 72,9% utiliza herramientas de IA generativa, solo el 21,8% cuenta con acceso a licencias pagadas o proporcionadas por su empresa o institución educativa. Un 27% de los encuestados combina una elevada vulnerabilidad digital con una baja percepción de las barreras que dificultan su adaptación tecnológica, afectando más a mayores de 45 años. Existe un desacuerdo entre empresas y academias: las compañías priorizan el liderazgo y la adaptabilidad a la incertidumbre, mientras que los centros educativos se enfocan en comunicación y análisis.

El informe Soft Skills en la Era de la IA, elaborado por la Fundación EDUCA EDTECH, encontró que el 53% de trabajadores y estudiantes encuestados en España presenta una vulnerabilidad digital alta; 7 de cada 10 utiliza herramientas de IA generativa, aunque solo dos disponen de acceso a través de su empresa o institución, el resto usa licencias gratuitas.

El estudio se ha basado en la visión de 767 trabajadores y estudiantes, 492 empresas y 231 instituciones académicas, tanto de España como de México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. El trabajo de campo se desarrolló entre el 22 de junio y el 8 de julio de 2026 mediante cuestionarios online. En sus páginas se analiza cómo está transformando la IA las competencias necesarias para trabajar, qué profesionales pueden quedarse atrás y hasta qué punto la formación responde a las nuevas necesidades del mercado.

Uno de los resultados más relevantes del informe es que el 27 % de los trabajadores y estudiantes encuestados combina una elevada vulnerabilidad digital con una baja percepción de las barreras que dificultan su adaptación tecnológica. Esto significa que una parte importante de las personas más expuestas a los cambios no identifica plenamente los obstáculos a los que se enfrenta. En comparación, el 15,1 % presenta una vulnerabilidad elevada y sí reconoce más barreras.

Entre los trabajadores y estudiantes que presentan una alta vulnerabilidad digital, pero no son plenamente conscientes de los riesgos, casi nueve de cada diez (87,9 %) solo utilizan versiones gratuitas de inteligencia artificial o no tienen acceso a estas herramientas. Este problema afecta especialmente a las personas mayores de 45 años y a quienes no cuentan con estudios universitarios.

Durante la presentación del estudio, Viridiana López, directora de Fundación EDUCA EDTECH, destacó: «El estudio nos dice que quienes más riesgo tienen de quedarse atrás son, sobre todo, personas con menos formación y con poca experiencia digital, y que muchas veces no lo perciben. En la Fundación creemos en la learnability, en que todos podemos seguir aprendiendo a cualquier edad».

El informe constata que el uso de inteligencia artificial generativa ya está ampliamente extendido. El 72,9 % de los trabajadores y estudiantes encuestados declara utilizar herramientas de IA generativa de uso general, mientras que el 47,8 % emplea soluciones integradas en herramientas de ofimática y productividad.

Sin embargo, esa adopción no siempre está acompañada de recursos proporcionados por las empresas. En este sentido, solo el 21,8 % accede a herramientas de IA a través de su empresa o institución, frente al 54,8 % que recurre por su cuenta a versiones gratuitas.

El estudio señala que disponer de una herramienta no equivale necesariamente a saber utilizarla de manera eficaz. Las diferencias de acceso, formación y criterio para evaluar los resultados pueden crear nuevas desigualdades entre profesionales.

Necesidad de liderazgo

El informe revela que las empresas y las instituciones educativas no siempre coinciden en las habilidades que consideran más importantes para el futuro laboral. Mientras que las empresas dan especial importancia al liderazgo y a la capacidad de adaptarse a los cambios y afrontar situaciones de incertidumbre, estas competencias tienen menos protagonismo en las prioridades formativas de los centros educativos.

En cambio, las instituciones académicas ponen mayor énfasis en desarrollar habilidades como la comunicación efectiva y el pensamiento analítico, a las que las empresas conceden una importancia relativamente menor. Esta diferencia pone de manifiesto que la formación no siempre está alineada con las necesidades que expresan las empresas a la hora de buscar profesionales.

Por su parte, Pablo Ybarra, Chief B2B Officer de EDUCA EDTECH Group señaló: «Una empresa busca precisamente lo que la IA no hace: criterio para decidir, liderazgo para movilizar a otros y capacidad de adaptarse cuando el plan cambia. Este Whitepaper señala dónde poner el foco: liderazgo y adaptabilidad ante la incertidumbre».

Diseño, creatividad y ventas

La preocupación por los efectos laborales de la inteligencia artificial tampoco se distribuye de forma homogénea entre las profesiones.

Los profesionales de diseño, creatividad y contenidos encabezan el temor al desempleo tecnológico masivo, con un 38,7 %. Les siguen los perfiles de comercial y ventas, así como los de docencia e investigación, ambos con porcentajes cercanos al 31 %. En administración y operaciones, la proporción se sitúa en el 28,6 %. En contraste, la percepción de temor es menor entre los responsables de área (19,4 %) y los perfiles de dirección general y propiedad de empresas (20,5 %).

Mayor vulnerabilidad

Aunque no se trata de una clasificación representativa de toda la población, a través de las respuestas obtenidas de las personas encuestadas puede obtenerse una fotografía de la vulnerabilidad de España con respecto a países latinoamericanos. En datos, el 53 % de los trabajadores y estudiantes encuestados en España presenta una alta vulnerabilidad digital, una proporción superior a la registrada en Argentina (40,2 %), Colombia (38,1 %), México (37,4 %) y Chile (35,8 %).

Esta vulnerabilidad no significa necesariamente que los profesionales desconozcan las nuevas tecnologías, sino que pueden encontrarse en una situación de desventaja para adaptarse a los cambios que está provocando la inteligencia artificial en el mercado laboral. Para medirla, el informe tiene en cuenta factores como el acceso a herramientas de IA, el nivel de madurez digital y la experiencia en su utilización.