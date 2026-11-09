Mayra, la joven de 24 años con dos trabajos que entró a estudiar Biología tras sacar matrícula de honor en una FP

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LO ESENCIAL Las claves Mayra Julissa Taris Fernández cursa cuarto año de Biología en la Universidad Complutense de Madrid mientras trabaja como guía de museo y camarera. Accedió a la universidad tras obtener matrícula de honor en el Ciclo Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico en iLERNA Madrid. Destaca la formación práctica de la Formación Profesional como una gran ventaja técnica y de destreza frente a otros alumnos de la carrera. Ha obtenido una mención especial en Biología Sanitaria y planea realizar un máster en ensayos clínicos y un doctorado en neurociencia.

Mayra Julissa Taris Fernández tiene 24 años, trabaja como guía en un museo, hace turnos como camarera y además estudia Biología en la Universidad Complutense de Madrid, donde cursa cuarto curso.

Su camino hacia la universidad no fue el habitual. En lugar de acceder directamente desde Bachillerato, encontró en la Formación Profesional (FP) una vía para descubrir su vocación y prepararse para el futuro profesional que quiere construir.

Nacida en Brasil y criada académicamente en Madrid, donde estudió en el IES Humanes, Mayra comenzó a interesarse por el ámbito sanitario durante su etapa en el instituto.

En un primer momento, su atención se centraba en la salud mental y en los aspectos sociales de la atención a las personas.

Por eso, decidió cursar un grado superior de Integración Social, sin embargo, aquella primera experiencia le permitió comprobar que ese no era el camino que quería seguir.

La pandemia también influyó en sus decisiones académicas. Después de una etapa de incertidumbre, empezó a plantearse otras opciones y recordó una de las materias que más le habían gustado siempre: "Desde el instituto siempre me ha gustado mucho la biología. Siempre se me ha dado bien aprenderme moléculas y células", explica.

Fue entonces cuando descubrió el Ciclo Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico de iLERNA Madrid, que terminó con matrícula de honor. La formación le ofrecía una manera diferente de trabajar en el ámbito sanitario: no desde la atención directa al paciente, sino desde el laboratorio.

"Conocí una nueva forma de ayudar a las personas desde un laboratorio, que es desde donde puedes ayudar a salvar muchas vidas", recuerda.

Formación práctica

Para Mayra, una de las principales ventajas de la FP fue la posibilidad de aprender haciendo. Frente a una formación más centrada en la teoría, el ciclo le permitió familiarizarse desde el principio con los procedimientos y las herramientas que se utilizan en un laboratorio clínico.

Las prácticas semanales fueron, precisamente, lo que más le sirvió. Cuando empezó la carrera de Biología, se dio cuenta de que contaba con una preparación que muchos de sus compañeros todavía no habían adquirido.

"En la carrera voy bastante más adelantada en el laboratorio, tengo mucha destreza. Las prácticas me ayudaron a aprender un montón de cosas del ambiente de trabajo", señala.

Esa experiencia le ha permitido desenvolverse con soltura en las sesiones prácticas de la universidad y conocer de antemano parte del material y las técnicas que se utilizan.

También considera que haber cursado el ciclo puede ser una ventaja de cara a su futuro profesional. En su opinión, combinar los conocimientos universitarios con una formación técnica permite adquirir un perfil más completo para trabajar en el ámbito de la biología sanitaria.

"Un biólogo tiene interés en una persona que tiene el grado superior y la universidad. Al final, el que más hace es el técnico y yo tengo las dos formaciones", apunta.

Su paso por la FP también le permitió cambiar de rumbo sin renunciar a su objetivo de llegar a la universidad. Para acceder a Biología necesitaba una nota superior a 10, por lo que tuvo que presentarse a la Selectividad y realizar el examen de la asignatura de Biología.

La buena calificación que había obtenido en el ciclo le dio una base con la que afrontar el proceso de acceso. Los dos años del Grado Superior se le hicieron cortos. "Al ser algo que me gustaba, el grado se me pasó súper rápido y no me costó nada", cuenta.

Mención especial en la carrera

Ya en la universidad, Mayra ha comprobado que la preparación que adquirió durante el ciclo le ha servido para afrontar las asignaturas de la carrera. Aunque reconoce que algunos contenidos se estudian con mayor profundidad, no ha encontrado las dificultades que esperaba.

Su trayectoria académica ha estado marcada, además, por un reconocimiento que no esperaba: una mención especial en Biología Sanitaria.

La noticia le hizo especial ilusión, no solo por el resultado académico, sino también porque le confirmó que había elegido una disciplina que le interesa y en la que se siente cómoda.

"Yo no tenía ni idea de que me iban a dar la mención. Tenía profesores y compañeros maravillosos", recuerda. "Ese reconocimiento me motivó mucho pero para mí, las calificaciones no son la única medida del potencial de un estudiante".

Su rutina, mientras tanto, combina las clases, el estudio y dos trabajos. Vive con sus padres en Madrid y compagina su formación con su empleo como guía en un museo y su actividad como camarera. Lo hace para disponer de sus propios ingresos, cubrir sus gastos y contribuir también a la economía familiar.

Su futuro

Aunque todavía está valorando las distintas salidas profesionales que ofrece la carrera, Mayra tiene claro que quiere seguir formándose. Entre sus opciones está realizar un máster en ensayos clínicos y, más adelante, un doctorado en neurociencia.

Su objetivo ideal sería dedicarse a la investigación de la mente humana y estudiar las bases genéticas y moleculares del comportamiento. Una meta para la que todavía debe decidir qué especialización seguir, pero que mantiene viva su motivación por la Biología.

A quienes están terminando Bachillerato y no saben qué camino elegir, les recomienda considerar la Formación Profesional como una alternativa para acceder a la universidad. "Te permite adquirir conocimientos teóricos y prácticos, conocer de cerca el mundo laboral y continuar estudiando después", explica.

"Cuando alguien conoce el área que le gusta mucho, el grado superior es la mejor opción porque, además de que te quita asignaturas que no te interesan, ya estás metido en una disciplina que te llama la atención y eso te motiva", concluye.