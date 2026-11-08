José Luis Martínez Almeida, en el torneo de golf de Motril, este fin de semana. Efe

El refugio de Almeida perfecto para montar a caballo: con la primera playa artificial privada y campos de golf

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LO ESENCIAL Las claves José Luis Martínez-Almeida y su esposa, Teresa de Urquijo, eligen la exclusiva urbanización de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), para desconectar en sus vacaciones. El alcalde de Madrid se aloja en la residencia veraniega de la madre de Urquijo, Beatriz Moreno y de Borbón. Sotogrande destaca por su alta privacidad, campos de golf de primer nivel y por albergar prestigiosos clubes de polo como Ayala y Santa María. El complejo gaditano cuenta con la primera playa artificial privada de interior en España, además de su propio puerto deportivo.

José Luis Martínez-Almeida ha encontrado el lugar perfecto para descansar en el sur de Andalucía. El alcalde, cada vez que necesita desconectar de la vida política, decide alejarse de la capital hasta Sotogrande, en San Roque (Cádiz), lugar donde pasó varios días de vacaciones este pasado verano, en un destino marcado por la privacidad y el descanso en la playa.

Durante el pasado agosto, Almeida y su mujer, Teresa de Urquijo, fueron vistos en Sotogrande junto a su hijo Lucas, nacido en 2025. Muy lejos de los despachos y las reuniones de Madrid, Almeida disfrutó de unos días de vacaciones con las que aprovechó el descanso para estar en la playa con su hijo o jugar al golf.

Situado en San Roque, en Cádiz, la urbanización de Sotogrande comenzó a construirse en los años 60 como un proyecto residencial vinculado a aquellos que buscan una forma de vida cercana al Mediterráneo, la privacidad y la actividad física.

Con el paso de las décadas, Sotogrande ha quedado asociado al turismo de alto poder adquisitivo, siendo uno de los destinos más reconocidos de Andalucía para alejarse de los grandes núcleos urbanos.

Más allá de la playa, Sotogrande tiene otros atractivos, como sus zonas residenciales privadas, perfectas para la desconexión, puertos deportivos, restaurantes e instalaciones deportivas.

Sin duda, una de las atracciones que destaca sobre el resto son los campos de golf, consolidados como unos de los mejores de Andalucía debido a sus modernas instalaciones y a la calidad de sus recorridos.

La principal virtud de Sotogrande respecto al resto de destinos de la costa de Cádiz es su carácter residencial, con unas calles y urbanizaciones que invitan al descanso y la comodidad.

Otra de las principales peculiaridades es la privacidad, con seguridad las 24 horas del día y unas urbanizaciones pensadas para preservar la intimidad de los residentes. Es por este motivo que este es el destino favorito de muchos empresarios y celebridades.

El puerto deportivo es una gran alternativa para aquellos que quieran pasear y disfrutar de las calles mientras observan los barcos. Las playas, además, permiten a aquellos que lo deseen disfrutar del Mar Mediterráneo.

Sotogrande es un gran destino también para los amantes de los caballos, ya que cuenta con clubes de élite mundial como el Ayala Polo Club y el Santa María Polo Club. Durante el verano, sus espectaculares canchas acogen el Torneo Internacional de Polo, donde se disputan las famosas Copas de Oro y Plata.

Para aquellos amantes de la naturaleza, Sotogrande se encuentra muy cerca del Parque Natural de los Alcornocales y del Estuario del Río Guadiaro, un espacio natural protegido perfecto para el avistamiento de aves migratorias y para dar paseos tranquilos.

El destino cuenta además con la primera playa artificial privada de interior en España, con una laguna artificial para relajarse o practicar deportes acuáticos sin motor.

Martínez-Almeida comenzó a visitar Sotogrande a raíz de su matrimonio con Teresa Urquijo, alojándose en la residencia de verano que posee la madre de Urquijo, Beatriz Moreno y de Borbón.