Alicia del Río y Valeria Racu, de Sol a TikTok para agitar la huelga: "El donut es el arma más poderosa del sindicalista"

Las portavoces apelan a la movilización en los barrios y centros de trabajo, criticando la inacción de los gobiernos ante la situación de los inquilinos y la presión rentista.

El movimiento trasciende el problema de la vivienda y busca paralizar la producción, el trabajo y el consumo, aliándose con colectivos de la educación y el sector cultural.

Las activistas recurren a formatos dinámicos en Instagram y TikTok, con tutoriales prácticos y metáforas como 'el donut' para enseñar cómo hacer sindicalismo y convencer a otros trabajadores.

Valeria Racu y Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas, lideran la agitación en redes sociales para impulsar la huelga general convocada para el 11 de noviembre.

"No habrá paz en las calles", anunció Bergerot. Y, desde entonces, no la ha habido. Sólo en Madrid, en la última semana, han coincidido -con Sol ya desalojado- tres huelgas: la de profesores, la de universidades y la de médicos.

El colofón será el próximo 11 de noviembre, fecha en la que confluirán todas las movilizaciones en la primera huelga general que se hace en Democracia contra la oposición. "Ha sido convocar las elecciones y todos a la calle, a utilizarnos", reconoció Ayuso este viernes.

"Esta huelga contra la oposición te demuestra la utilización obscena que hace del poder este gobierno con el dinero todos los españoles", añadía la presidenta regional, catalogando de mafia a CCOO y UGT.

Pero, más allá de los tradicionales sindicatos, las otras dos caras visibles de esta huelga general son Valeria Racu y Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas. Ellas dos han sido las artífices del movimiento que acabó en la acampada de Sol y, ahora, en la huelga general, agitando el movimiento desde las redes sociales.

Desde Instagram, la propia Alicia del Río busca tratar de convencer a todos los trabajadores de que se sumen a la huelga. Primero, empezando a hablar de ello en el trabajo cuando no existe representación sindical o no están acostumbrados a movilizarse.

Pero, ¿cómo? Para ello recurrió a un donut. "El arma más poderosa que tiene una sindicalista para la huelga general", reconocía.

Su propuesta consiste en aprovechar los descansos para tomar café o comer, e incluso convocar una reunión acompañada de dulces para romper el hielo. Después, llega el momento de sacar el folleto informativo. "Y cuando hayas roto el hielo, ¡plas!, sindicalismo", remata. También recuerda que es legal hablar de la huelga en el trabajo, resolver dudas y repartir información.

El propio Sindicato resume así la estrategia. "Estamos enfocadas en tejer redes sindicales y sociales, e informar en los barrios y centros de trabajo", explica una fuente del Sindicato a EL ESPAÑOL.

La campaña también tiene un marcado componente político. El pasado 14 de octubre, subieron a la cuenta de Instagram del Sindicato de Inquilinas una conversación en la que cargaban contra la actuación del Ejecutivo en materia de vivienda.

"El PSOE no quería sacar los contratos indefinidos ni quería hacer el otro decreto", aseguró Alicia del Río. A su juicio, el Gobierno no había tomado la iniciativa y los avances legislativos habían llegado por la presión de las movilizaciones. "El Gobierno progresista no estaba haciendo nada. Conseguimos que se metieran los dos decretos para ser votados en el Congreso por la fuerza de la calle", afirmó.

Dos días después, la sindicalista trasladó un mensaje en las redes sociales con un vídeo en formato tutorial. Bajo el título 'Tres cosas que tienes que saber si vas a hacer la huelga'. Del Río explica, con música, cambios de plano y un montaje dinámico, por qué se convoca el paro, contra quién se dirige y en qué consiste.

La primera respuesta es que la vivienda "nos está costando la vida" y que por ello, toca aumentar la presión para avanzar en derechos sin tener que esperar a los diputados.

La segunda, que la huelga se dirige contra los rentistas y contra todos los gobiernos que, a su juicio, defienden sus intereses, tanto locales como regionales.

"Ya no nos vale que se echen la culpa unos a otros", sostiene. La tercera cuestión es qué implica el paro: "La huelga general supone que hay que pararlo todo: la producción, el trabajo, el consumo. Paralizamos toda la vida para que quede claro que no estamos dispuestas a seguir así mientras no avancemos en nuestras demandas".

Ese mismo 16 de octubre, Valeria Racu publicó otro vídeo, esta vez acompañado de la canción 'Celebration', de Kool & The Gang, para explicar los avances legislativos que el movimiento atribuye a la presión de las movilizaciones.

La portavoz enumera las medidas del denominado decreto Maricarmen: prórrogas extraordinarias y obligatorias de los contratos, límites a las subidas del alquiler, equiparación de derechos para los contratos de temporada y de habitaciones, posibilidad de descontar del alquiler las reparaciones realizadas por los inquilinos y paralización de los desahucios de personas vulnerables.

Racu anima a consultar la página web del movimiento, donde se recopilan estos recursos, aunque termina con una advertencia: "Que no se nos olvide que estas son migajas".

Huelga general

El 19 de octubre, la campaña dio otro paso. Valeria Racu acudió junto a representantes de otros sindicatos al Ministerio de Trabajo para registrar formalmente la petición de huelga general para el 11 de noviembre.

Ese mismo día publicó un vídeo grabado en las calles de Malasaña, con el chaleco naranja del sindicato. "La huelga general no se construye desde tu despacho, se construye en cada barrio, en cada bloque y en cada centro de trabajo y te necesitamos", explica.

El mensaje busca ampliar la convocatoria más allá de quienes ya participan en las organizaciones de vivienda. Racu interpela a quienes destinan buena parte de su sueldo al alquiler, comparten piso porque no pueden permitirse otra cosa, sufren discriminación al buscar vivienda o ven cómo sus barrios se llenan de pisos turísticos mientras pierden vecinos.

Para facilitar esa organización, Racu presenta TOKA en el vídeo, una aplicación desde la que consultar las acciones cercanas, sumarse a ellas o crear un comité propio. También remite a la web de la huelga, donde se ofrecen materiales para explicar la convocatoria, recursos descargables, historias de movilizaciones anteriores y las reivindicaciones del movimiento.

La vivienda, además, ha servido para estrechar lazos con otros colectivos. El 22 de octubre, Alicia del Río acudió a unos juzgados de primera instancia para presentar un informe educativo elaborado por profesores de Secundaria que pedían paralizar el desahucio de una alumna y su familia, amenazadas de desalojo por el fondo Brookfield.

En el vídeo aparecen representantes de la huelga educativa y vuelve a intervenir Del Río, que relaciona las prácticas rentistas con sus consecuencias sobre la infancia y el aprendizaje. "Sin vivienda no hay educación", resume el cartel que acompaña la grabación.

La estrategia también incluye instrucciones prácticas para quienes ya están organizándose. El 24 de octubre, Racu publicó un tutorial dirigido a los integrantes de los comités de huelga sobre cómo convencer a personas que todavía no participan en la convocatoria. Su consejo es dejar a un lado los discursos y los debates ideológicos para centrarse en escuchar.

"No queremos ganar el debate, queremos ganar a la persona", explica. La portavoz recomienda dedicar el 70% de la conversación a escuchar y el 30% a hablar, siguiendo cinco pasos: preguntar, escuchar, profundizar, conectar y proponer. También anima a los participantes a acercarse a comercios y parques para hablar con personas que todavía no se han sumado.

Asimismo, Del Río, fuera de las redes, ha participado en otras movilizaciones relacionadas con los conflictos de vivienda. Entre ellas, una protesta frente a un inmueble vinculado a la familia Campos-Cebrián González-Ruano, propietaria de más de un centenar de viviendas.

Allí reclamó una fecha para iniciar una negociación colectiva que permita renovar los contratos de los vecinos de las calles Lacy, Modesto Lafuente y Mesón de Paredes. "No vamos a parar hasta conseguir la renovación de todas las vecinas", defendió.

La campaña ha llegado incluso a la alfombra roja. Alicia del Río acudió a la presentación de 'Protección de Dikys', el cortometraje musical de la cantante Metrika, donde la artista apareció con un cartel de la huelga al lado de Alicia del Río.

Desde allí, Metrika aprovechó para lanzar un mensaje a favor de la huelga y habló de evitar el consumo: "No echar gasolina, no comprar nada, no encender la luz".

Con estas acciones, las dos portavoces buscan que la convocatoria del 11 de noviembre no se quede en una movilización de quienes ya forman parte del movimiento por la vivienda, sino que consiga sumar a trabajadores, vecinos y colectivos de otros ámbitos.

Una tarea para la que, en las últimas semanas, han recurrido tanto a los argumentos políticos como a los tutoriales de redes sociales, los donuts y hasta la música de Metrika.