Pinchazo de la huelga de compras en el súper del Sindicato de Inquilinas: "Hay más gente que habitualmente"

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LO ESENCIAL Las claves Pinchazo en el llamamiento a la huelga de compras impulsado por el Sindicato de Inquilinas y otras 50 organizaciones como protesta previa a la huelga general. Supermercados como Dia, Aldi o Lidl mantuvieron la afluencia habitual de clientes, muchos de los cuales desconocían la convocatoria. Trabajadores y clientes mostraron opiniones divididas, desde el apoyo a la causa por el problema de la vivienda hasta críticas a la efectividad de la medida. Las organizaciones convocantes insisten en pedir que no se realice ninguna compra el próximo 11 de noviembre durante la jornada de huelga.

El Sindicato de Inquilinas y otras 50 organizaciones habían hecho un llamamiento para que nadie fuera a los supermercados a comprar como jornada de protesta previa a la huelga del próximo 11 de noviembre. Sin embargo, su convocatoria ha pinchado.

"No me había enterado", comentaban la mayoría de los clientes que se habían desplazado como cada día a hacer la compra a su supermercado de confianza. Desde primera hora de este miércoles, el flujo de gente entrando y saliendo de estos comercios fue el habitual, con mucha gente que no sabía de qué trataba la protesta.

Muchos trabajadores de supermercados tampoco conocían la iniciativa, y no han ocultaban su sorpresa al conocerla: "No sé de qué trata, ni estaba enterado. De momento no estoy notando falta de gente, la gente sigue viniendo con total normalidad", confesaba un trabajador de Dia.

"Estábamos enteradas, pero no del todo, sabíamos que había algo hoy pero no que habían dicho a la gente que no fueran a comprar", confesaba una trabajadora de otra cadena, recalcando que no había mucha noción entre la población de esta protesta. "Estamos viendo la misma cantidad de gente que viene todos los días", afirmaba.

En algunos supermercados, como Aldi, la afluencia de gente fue incluso superior a la normal, coincidiendo con el inicio de la campaña de Navidad. Una clienta aseguraba que "no tenía ni idea" de la iniciativa, "incluso sigo al sindicato en redes", añadía. Confesó además que, de haber sabido de la protesta, habría ido al supermercado.

"Un día de boicot lo que hace es, a mí por ejemplo, fastidiarme porque yo necesito hoy que sale esto comprarlo a este precio para que mi hijo pueda tener regalos en Navidad, no puedo esperar a mañana y que de esto no haya y, entonces, tener que ir a comprar lo mismo a un sitio que cueste ocho veces más", afirmaba la clienta.

Diversidad de opiniones

La iniciativa ha dejado opiniones dispares entre clientes y trabajadores de las grandes superficies. A una cajera de un Lidl, la huelga le parecía "maravillosa, como consumidora y ciudadana, y sobre todo inquilina".

Para ella iniciativas como esta en cuestión hacen "muchísima falta", ya que, asegura, que "estamos en una situación en la que o hacemos algo o nos vamos a tomar por saco". Al ser preguntada por si notó menos gente en el supermercado, confesó que lo veía "igual que siempre, lamentablemente".

Opinión que secundaban otras trabajadoras: "Si es por un bien mayor, yo estoy totalmente de acuerdo a estas iniciativas, aunque trabaje aquí", aseguraba una cajera de PrimaPrix. Otro cliente afirmaba que, pese a realizar la compra en un gran supermercado, es importante "motivar la inversión a los pequeños comerciantes".

Hay algunos clientes que, incluso, han elogiado el funcionamiento de los supermercados. La anterior clienta de Aldi mencionó que establecimientos como estos son "un gran comercio, porque los precios son precios populares", y fue más allá: "Estas cosas hay que premiarlas", aseguraba, volviendo a recalcar que no podía permitirse "hacer este boicot".

Para ella, la iniciativa no tenía mucho sentido: "No creo que ataje el problema, no es la causa", criticando a una iniciativa que, sin duda, ha tenido menos éxito del esperado.

Ninguna compra el 11N

Además del día de hoy, el Sindicato de Inquilinas y el resto de organizaciones han pedido no realizar ninguna compra el 11 de noviembre, día de la huelga general. Para ello, las organizaciones han anunciado que están coordinadas con los comités de huelga para habilitar puntos en cada barrio donde haya avituallamiento y descanso.

Desde el Sindicato de Inquilinas se ha llamado a las trabajadoras a unirse a la huelga general, y han afirmado que esta iniciativa de no comprar en supermercados están hechas para quien "no puede hacer huelga en el trabajo: precarias, autónomas, paradas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras pueden sumarse dejando de comprar"