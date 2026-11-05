Detienen a un profesor de Secundaria en la huelga de educación: "No ha hecho nada. Lo han arrastrado por el suelo"

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Secundaria durante una protesta frente a la Consejería de Educación en la jornada de huelga de Madrid. Testigos del sindicato CCOO denuncian el uso excesivo de la fuerza en la detención y aseguran que el docente no cometió ninguna agresión ni acto anómalo. El comité de huelga ha presentado un escrito pidiendo una reunión urgente tras cuatro semanas de movilizaciones para exigir mejoras en la educación pública. Isabel Díaz Ayuso ha criticado las protestas en la Asamblea de Madrid, calificándolas de huelgas políticas que han provocado la pérdida de 270.000 horas de clase.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un profesor de Educación Secundaria en una nueva jornada de huelga este jueves. El docente se estaba manifestando frente a las puertas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

"Hemos grabado la detención y no sucedía nada. No había agresión ni ha hecho nada anómalo. Ha sido brutal. Lo han arrastrado y puesto la cara contra el suelo", comenta a EL ESPAÑOL una de las testigos, Aida San Milán, de Comisiones Obreras, que se encuentra de camino a la comisaría de policía de Leganitos para negociar que sea puesto en libertad cuanto antes.

Debido a la fuerza policial, el educador ha perdido un zapato, por lo que se lo han llevado esposado y medio descalzo a la comisaría. Los manifestantes no entienden el motivo de la detención y recuerdan que exigir una educación pública digna no es un delito.

Vídeo de la detención del profesor en la concentración por la huelga de educación. Mar Benavente

"¡No se pega! ¡Somos docentes, no delincuentes", han sido los gritos de quienes han presenciado los hechos.

Este mismo día, ocho profesores del comité de huelga han acudido a recursos humanos (encargado de convocar las mesas de negociación entre el Gobierno regional y sindicatos), en el número 20 de la calle Santa Hortensia, para pedir una negociación con los responsables de la Consejería de Educación.

Al no encontrar a ningún responsable, han dejado por escrito una carta soliciando una reunión urgente. "Estamos bastante agotados. Son cuatro semanas en las que la gente está poniendo el cuerpo y el salario", confiesan desde el comité de docentes.

La huelga en la Asamblea

Este jueves, las huelgas de Educación Secundaria y universitaria han sido tema de debate en la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que los alumnos madrileños hayan perdido "270.000 horas de clase" por las "huelgas torticeras" alentadas por la izquierda. Ha reprochado a la izquierda que solo promuevan "huelgas políticas todo el rato" con unas protestas que no habían tenido en la educación en todos estos años, pero ahora van "todas seguidas".

"Cuando tenemos los mejores resultados PISA, las huelgas son aquí. Cuando hacemos un pacto histórico por las universidades, hablamos de 14.800 millones de euros, nos vienen ahora a promover las huelgas a manos de activistas que no representan a nadie", ha lamentado la dirigente regional.

Al hilo, ha reprochado que hablen de "chiringuitos" mientras la que estudia en la universidad pública es ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "sirve" de la misma para dar "una cátedra a su mujer".

"Hay que tener poca vergüenza. Secuestran la voluntad de los madrileños en las calles porque no respetan nada. El derecho de los padres a ir a trabajar porque cortan calles, el dinero del contribuyente para hacer barricadas en la calle con el dinero del contribuyente", ha apuntado.

Cree que los "más perjudicados" son los alumnos de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y los que quieren ir a la universidad pública a los que la izquierda "están negando" con sus huelgas que "están dejando atrás" a los alumnos madrileños en situación de "desventaja con el resto de los españoles".

"¿Han hecho alguna reforma por la Universidad Pública? No, han intentado comprar los amiguetes para hacernos lo de siempre, a la mafia sindical, que es de lo que ustedes se viven", ha espetado a los socialistas, a los que ha trasladado que todo lo que toca Sánchez acaba "condenado, imputado, cesado, dimitido o hundido en las urnas".