Subastan una parcela por 3 millones en Alcorcón: 5.000 m2 con un descuento del 40% hasta el 10 de diciembre

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LO ESENCIAL Las claves Escrapalia subasta una parcela industrial de 5.172 metros cuadrados en Alcorcón con un precio de salida de 3 millones de euros, lo que supone un rebaja del 40% sobre su tasación. El terreno es de Suelo Urbano Industrial y cuenta con una nave construida de 390 metros cuadrados, además de espacio habilitado para estacionamiento, zonas ajardinadas y múltiples usos comerciales e industriales. La propiedad se ubica en la avenida de San Martín de Valdeiglesias, una zona consolidada junto a la autovía A-5 y muy próxima al área comercial Tres Aguas. La puja pública permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre y requerirá que los participantes realicen un depósito de garantía previo de 150.000 euros para poder ofertar.

La plataforma especializada Escrapalia ha lanzado a subasta pública una parcela industrial estratégica de 5.172 metros cuadrados en Alcorcón. El terreno, tasado en 5 millones de euros, sale a pujas con un precio inicial de 3 millones de euros, lo que representa un descuento del 40 por ciento de su precio real.

Los terrenos están calificados como Suelo Urbano Industrial, con usos para industrial, comercial (superficie < 2.500 m²), terciario, oficinas, almacenamiento, talleres y usos dotacionales.

Desde el portal hablan de una amplia zona pavimentada para exposición, circulación y estacionamiento de vehículos. Además, está permitida la construcción de 1 vivienda de hasta 90 metros cuadrados para servicio de mantenimiento y guarda, y un mínimo del 30% de la superficie para zonas ajardinadas.

La parcela dispone de una nave industrial de 390 metros cuadrados de tipología tradicional, con estructura metálica, cerramientos de fábrica de ladrillo y cubierta a dos aguas.

El inmueble fue construido en 1992 y en la actualidad se encuentra sin actividad, tras haber sido destinada anteriormente a exposición, venta y alquiler de caravanas con dependencias administrativas y de almacenamiento.

Escrapalia asegura que la edificación presenta un estado general de conservación aceptable, aunque requiere actuaciones de mantenimiento y adecuación.

Entorno industrial

El inmueble se sitúa en la avenida de San Martín de Valdeiglesias, número 1, y está integrado en la Unidad de Actuación UA-15 "Industrias Especiales", un entorno industrial y empresarial consolidado junto a la autovía A-5 y próximo al área comercial de Tres Aguas.

“Se trata de un activo versátil que permite múltiples usos —desde industrial hasta comercial y oficinas— y que representa una oportunidad real para empresas que necesiten espacio operativo en el área metropolitana de Madrid con excelente conectividad”, señala Marta Casado, responsable de Real Estate en Escrapalia Inmuebles.

Hasta el 10 de diciembre

La subasta permanecerá abierta hasta el 10 de diciembre. Los interesados en formalizar pujas deben registrarse de forma gratuita en Escrapalia Inmuebles y realizar un depósito de garantía de 150.000 euros, cantidad que será devuelta íntegramente en caso de no resultar adjudicatario.

Se trata de una oportunidad de inversión para empresas industriales y logísticas, operadores comerciales y terciarios para un uso como nave escaparate, inversores inmobiliarios o promotores que busquen posicionarse en uno de los principales núcleos empresariales del suroeste de Madrid, con conexión directa a la A-5 y la M-50