Tristán, subastero: "Los cuatro pueblos cerca de Madrid donde puedes comprar casas por menos de 50.000 euros"

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LO ESENCIAL Las claves El creador de contenido Tristán, experto en subastas judiciales, muestra cuatro pueblos a cerca de una hora de Madrid con casas a la venta por menos de 50.000 euros. Entre las opciones destacan Yepes, con viviendas por 40.000 euros a 45 minutos de la capital, y Cabañas de Yepes, con ofertas anunciadas desde 6.000 euros. En Mascaraque se pueden encontrar inmuebles de 180 metros cuadrados por 30.000 euros, mientras que en Villaminaya hay casas de 150 metros cuadrados por 44.000 euros. Estas localidades toledanas representan alternativas asequibles y tranquilas para quienes buscan escapar de los altos precios de la vivienda en la capital.

La subida del precio de la vivienda ha provocado que mucha gente no pueda permitirse vivir cerca de su trabajo, por lo que muchos se ven obligados a alejarse de las grandes ciudades. Tristán, a través de su cuenta de TikTok, ha enseñado 4 pueblos cercanos a Madrid donde hay disponibles viviendas a menos de 50.000 euros.

El primer pueblo elegido por el creador de contenido de subastas es Yepes, a tan solo "45 minutos de Madrid" donde enseña una vivienda por 40.000 euros.

Con una población de 5.800 habitantes y situado en la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha), Yepes es un destino atractivo para aquellas personas que buscan alejarse del ruido de la capital sin perderla de vista, ya que sólo 65 kilómetros la separan del pueblo.

Puede ser una buena opción para personas que puedan permitirse viajar en coche al trabajo en Madrid o aquellas que puedan trabajar desde casa.

Cabañas de Yepes es el segundo pueblo donde Tristán ha encontrado una jugosa oferta, esta vez a 50 minutos de la capital. "Esta está anunciada a unos 6.000 euros", asegura.

Se encuentra muy próximo a Yepes, y cuenta con una población aún menor, con tan solo unos 300 habitantes. Destaca por ser uno de los pueblos con menor extensión territorial y población de la zona, manteniendo un encanto rural muy tranquilo.

A poco más de una hora de Madrid se encuentra Mascaraque, donde el subastero ha encontrado una casa de "180 metros cuadrados por 30.000 euros".

Ubicado también en la provincia de Toledo, Mascaraque se encuentra a unos 100 kilómetros de la capital de España y a solo 25 de Toledo. Tiene unos 450 habitantes, y vuelve a ser una opción ideal si lo que uno busca es la tranquilidad y naturalidad de los pequeños pueblos. Destaca además por su rica herencia histórica y medieval, con castillos y fortalezas medievales.

El último sitio es Villaminaya, "a una hora y cinco minutos de Madrid". En dicho pueblo, Tristán enseña una vivienda de cuatro habitaciones y 150 metros cuadrados por 44.000 euros.

Ubicado en la comarca de los Montes de Toledo, el municipio cuenta con una población de 518 habitantes destaca por su tranquilidad y por conservar importantes vestigios históricos como el Puente Romano o Presa Romana de Moracantá.

A 100 kilómetros de Madrid, es una alternativa ideal para amantes de la vida rural y para familias en búsqueda de vivienda asequible.

"Si todavía eres de los que miran en Idealista, estos precios no los vas a ver", insinúa Tristán, e invita a los espectadores a seguirle por sus redes sociales para conocer más ofertas similares.

Con 89.000 seguidores en redes sociales, Tristán el subastero se dedica a compartir por redes sociales ofertas económicas de pisos e inmuebles, y es considerado un experto en inversión inmobiliaria orientada a las subastas judiciales.