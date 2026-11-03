El PP de Alcalá denuncia un ataque contra su sede con un martillo para romper cristales: "No nos van a amedrentar"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El PP de Alcalá de Henares denuncia un ataque contra su sede en el que utilizaron un martillo de emergencia de vehículos y una piedra para golpear reiteradamente los cristales. La Policía Científica ha realizado una inspección del local y el secretario general del partido ha formalizado la denuncia para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. La presidenta del PP local y alcaldesa, Judith Piquet, ha condenado el ataque señalando que no les van a amedrentar ni silenciar, y pide una condena explícita al resto de fuerzas políticas.

El Partido Popular de Alcalá de Henares ha denunciado un ataque contra su sede en el que, según la información recabada inicialmente, se ha utilizado un martillo de emergencia de los empleados para romper cristales y facilitar rescates en vehículos. Los daños muestran varios puntos de impacto y numerosas grietas en el vidrio, además de fragmentos desprendidos en el interior del local.

Según esa información inicial, se habría golpeado reiteradamente el cristal sin conseguir abrir un acceso al interior y también se habría empleado una piedra. La Policía Científica ya ha realizado una inspección de la sede y el secretario general del partido ha formalizado la correspondiente denuncia para esclarecer los hechos e identificar a sus responsables.

La presidenta del PP de Alcalá y alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, ha expresado su más firme condena: "Estamos hablando de un ataque contra un lugar en el que trabajan personas y al que acuden vecinos para trasladarnos sus preocupaciones. Golpear repetidamente sus cristales con una herramienta para romperlos es un hecho de enorme gravedad. Nadie tiene derecho a intentar imponer el miedo a quienes defendemos unas ideas determinadas ni a poner en riesgo la seguridad de las personas".

Cristales que han caído dentro de la sede del PP. PP Alcalá de Henares

Piquet ha manifestado su preocupación por el clima de las últimas semanas: "No podemos normalizar la crispación, las amenazas ni la violencia que estamos viendo en nuestras calles. Sin anticipar las conclusiones de la investigación, hay una responsabilidad política que todos debemos asumir: rebajar la tensión y rechazar sin matices cualquier forma de intimidación. La discrepancia nunca puede servir de excusa para la violencia".

La presidenta de los populares ha reclamado una condena expresa de todas las fuerzas políticas de Alcalá: "La defensa de la convivencia tiene que estar por encima de las siglas. Espero que todos los partidos rechacen este ataque con claridad. Una democracia necesita que sus ciudadanos puedan participar en política con libertad y seguridad, sin miedo a que alguien ataque el lugar donde se reúnen".

Finalmente, Judith Piquet ha reafirmado que el Partido Popular continuará con su actividad y su atención a los vecinos: "No nos van a amedrentar ni silenciar. Vamos a seguir trabajando por Alcalá y defendiendo nuestras ideas con la palabra, con respeto y con firmeza. Confiamos en el trabajo de la Policía para esclarecer lo ocurrido y determinar quién está detrás de este ataque".