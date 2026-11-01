Aarón Rivero, policía que se encerró en Interior pidiendo pensiones dignas: "Nos sacaron a diferencia de los de Sol"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Aarón Rivero (Jupol) critica que el Gobierno ordenara el desalojo rápido de su encierro en Interior para pedir pensiones dignas mientras permite protestas como la acampada de Sol. Los sindicatos se encerraron en la Secretaría de Estado tras la cancelación abrupta de las negociaciones para reconocer a la Policía y Guardia Civil como profesión de riesgo. El dirigente sindical denuncia amenazas de detención y expedientes para abandonar las dependencias, calificando a Grande-Marlaska como el peor ministro del departamento. Jupol anuncia que retomará las movilizaciones por una jubilación digna tras guardar luto por el reciente accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

El secretario general de Jupol, Aaron Rivero, acusa al Gobierno de aplicar una doble vara de medir a la hora de gestionar las protestas después del desalojo de los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que se encerraron en el Ministerio del Interior para reclamar el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo.

"Si no nos habéis dejado desalojar Sol, no podéis dar la orden de desalojar a unos policías que estábamos pacíficamente luchando por nuestras pensiones, sin destrozar nada", sostiene Rivero, que considera que existe una diferencia de trato entre los agentes y los participantes en la acampada por la vivienda.

Los representantes sindicales decidieron encerrarse en la Secretaría de Estado de Seguridad el martes 27 de octubre, después de que el Ministerio del Interior les comunicara que las negociaciones sobre las condiciones de jubilación de ambos cuerpos se cancelaban ante la convocatoria de elecciones generales.

Las andanzas de Luis Sans, el empresario del escándalo de iDental acusado ahora de deber casi 500.000 € a Hacienda

"Después de meses de negociaciones teníamos el documento prácticamente terminado y dimos por supuesto que íbamos a concluir la firma. Llegó la secretaria de Estado sin papeles y nos dijeron que, por adelanto electoral, tenía que decaer la negociación porque no había tiempo", relata Rivero.

Ante esa decisión, los representantes sindicales pidieron un receso y acordaron permanecer en las dependencias ministeriales hasta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudiera para ofrecerles una solución. Su objetivo era desbloquear una reivindicación que llevan años defendiendo: que policías nacionales y guardias civiles sean reconocidos como profesión de riesgo y puedan acceder a condiciones de jubilación equiparables a las de otros cuerpos policiales.

Según el relato de Rivero, la respuesta del Ministerio fue exigirles que abandonaran el edificio. Primero recibieron una comunicación de la oficial mayor y, posteriormente, acudieron responsables de seguridad y mandos de la Guardia Civil. Los representantes sindicales se negaron a marcharse sin una respuesta del ministro.

"Querían meternos miedo. Les dijimos que no tenían ninguna autoridad sobre nosotros y que, lógicamente, no íbamos a abandonar la sala hasta que llegara el ministro", asegura el secretario general de Jupol.

Los representantes policiales, en el interior del Ministerio. Cedida

Rivero sostiene que algunos de los agentes de la Guardia Civil que participaban en el encierro recibieron advertencias sobre las posibles consecuencias profesionales de permanecer allí. Según su versión, los responsables de seguridad les dieron un ultimátum para abandonar las dependencias antes de que se movilizara a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional.

Los agentes les comunicaron que existía una orden de desalojo y que se habían tramitado sanciones administrativas por la ocupación de un edificio público. También les advirtieron de que, a partir de ese momento, podían entrar en el terreno de la desobediencia penal.

"Lo entendimos como una amenaza de proceder a nuestra detención y, viendo que podía derivar en una imagen terrible de la Policía y de España, decidimos no enfrentarnos a nuestros compañeros", explica Rivero. Los representantes abandonaron finalmente el Ministerio alrededor de la 1.30 de la madrugada.

El dirigente sindical considera que los responsables de ese día deberían haberse negado a ejecutar el desalojo. "Los que se tenían que haber plantado eran el jefe superior, el de seguridad o el jefe de brigada de Seguridad Ciudadana. Tendrían que haber dicho que no podían hacer esto porque somos sus propios compañeros", afirma.

Comparación con Sol

La actuación policial durante el encierro es uno de los motivos por los que Rivero establece una comparación con la acampada instalada en la Puerta del Sol en defensa del derecho a la vivienda. El secretario general de Jupol cuestiona que se actuara contra los representantes sindicales en cuestión de minutos mientras, según denuncia, no se ha procedido de la misma manera con los participantes en la protesta por la vivienda.

"Si hubiera intención política de desalojar Sol, se habría hecho desde el primer día, como se hizo con nosotros, que no tardaron ni una hora en mandarnos la primera comunicación de desalojo", sostiene.

Rivero también rechaza que ambas situaciones puedan equipararse en cuanto a la actuación de sus participantes. Según su relato, "los representantes policiales permanecmos en el interior del Ministerio de manera pacífica y sin causar daños". A su juicio, el Gobierno está dando un trato distinto a quienes considera afines políticamente.

"Hay una diferencia de trato entre nosotros, que somos los legítimos representantes de los policías y guardias civiles, y los que el Gobierno entiende que son sus afines, que son los de Sol", afirma.

"Ha sido el peor ministro"

Tras el desalojo, Rivero asegura que las organizaciones sindicales no han recibido ninguna respuesta del Ministerio del Interior. El secretario general de Jupol interpreta ese silencio como una señal de que el Gobierno ha decidido enfrentarse a los representantes de los agentes.

"Entendemos que el Gobierno ha elegido tener un enemigo nuevo, que somos los policías nacionales y los guardias civiles", declara. Pese a la ruptura de las negociaciones, insiste en que la reivindicación seguirá sobre la mesa hasta que se alcance un acuerdo.

La exigencia de reconocimiento como profesión de riesgo se apoya, según explica, en una sentencia de 2025 que obligó a la Administración a reconocer un trato desigual en las condiciones de jubilación de los policías nacionales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

En la Policía Nacional y la Guardia Civil conviven distintos regímenes de cotización, entre ellos el de Clases Pasivas, al que pertenecen determinados funcionarios que ingresaron antes de 2011, y el Régimen General. Rivero señala que el objetivo de las negociaciones era extender unas condiciones de jubilación equiparables al conjunto de los agentes, con independencia de su régimen de cotización.

El dirigente sindical dirige buena parte de sus críticas contra Grande-Marlaska, a quien acusa de no haber escuchado las reivindicaciones de los representantes policiales. "Lo primero que le recriminaría es el abandono sistemático que ha tenido con los policías y guardias civiles. No ha estado a la altura de los policías y guardias civiles que tiene a sus órdenes", afirma.

Rivero sostiene que el ministro sólo se ha reunido con ellos una vez, en 2021, y que desde entonces no ha vuelto a recibirlos. Por ello, reclama su salida del cargo. "Ha sido el peor ministro y queremos su dimisión o su cese", sentencia.

Nuevas movilizaciones

Jupol y las demás organizaciones que participaron en el encierro prevén retomar las protestas una vez transcurridos los días de luto por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. Rivero explica que han decidido suspender temporalmente las movilizaciones por respeto a las víctimas y sus familias, pero advierte de que la pausa no supone abandonar sus reivindicaciones.

"En cuanto pasen unos días volveremos a levantar la voz y a iniciar movimientos. Avisaremos a los medios para que nos deis voz", anuncia.

El secretario general de Jupol insiste en que las organizaciones no renunciarán a reclamar una jubilación digna para policías nacionales y guardias civiles, aunque el acuerdo no llegue durante el actual mandato. "Es una reivindicación justa e histórica que llevamos pidiendo desde hace muchos años y no vamos a parar hasta que se apruebe, ya sea con este Gobierno o el que venga", concluye.