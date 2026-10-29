Fran y César con el bebé y su madre. Captura de Telemadrid

Fran y César, los dos policías y ángeles de la guarda que salvaron a un bebé de 4 meses que se ahogaba en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Dos agentes de la Policía Nacional, Fran y César, salvaron a un bebé de 4 meses que se ahogaba en el centro de Madrid. El pequeño dejó de responder tras recibir paracetamol y comenzó a sufrir una obstrucción de las vías aéreas. Los policías aplicaron la maniobra de Heimlich y le retiraron una gran cantidad de flemas para lograr que volviera a respirar. Tras superar el momento crítico, los agentes han podido reencontrarse con el menor y sus padres para comprobar que está fuera de peligro.

Dos agentes de la Policía Nacional auxiliaron a un bebé que había dejado de responder después de que su madre le administrara paracetamol en Madrid.

Los hechos ocurrieron en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, en pleno centro de Madrid, donde la rápida intervención policial permitió atender al pequeño y que reaccionara.

Djaina, la madre del niño, ha relatado en una entrevista con Telemadrid cómo se desarrollaron aquellos momentos. Poco después de darle el medicamento, el pequeño comenzó a llorar de una manera extraña y parecía que no podía emitir el llanto con normalidad.

Alarmada por lo que estaba sucediendo, avisó a su marido, Tomás, que se encontraba en la cocina. Cuando llegó junto a su hijo, el bebé ya no respondía.

Tomás salió corriendo a la calle para buscar ayuda. Fue entonces cuando llegaron varios agentes de la Policía Nacional a la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, donde se encontraban personas intentando ayudar al bebé.

Los agentes de la Policía se hicieron cargo del pequeño y comenzaron a atenderlo haciéndole la maniobra de Heimlich, que consiste en inclinar a la persona afectada hacia delante y darle golpes en la espalda para despejar la vía aérea.

Con los primeros golpes, los policías notaron que el bebé mejoraba y lloraba, pero vieron que se volvía a ahogar y con un guante de goma le sacaron una gran cantidad de flemas de la boca.

👮🏻♂️👮🏻♂️Solo podemos sentir orgullo de nuestros agentes César y Francisco Javier 💙 Se encontraban de patrulla en el distrito Centro y consiguieron reanimar a Fran, un bebé 👶 que sufría una obstrucción de las vías aéreas en la calle Luna de #Madrid #SomosTuPolicía https://t.co/nAaRJ6wyyM — Policía Nacional (@policia) October 27, 2026

La intervención de Fran y César, dos agentes de la Policía Nacional, resultó determinante para que el bebé reaccionara a tiempo.

La familia ha explicado también que el episodio tiene una conexión especial con la Policía Nacional. El abuelo del pequeño, también formó parte del cuerpo, donde trabaja en el área informática.

El reencuentro

Una vez superada la emergencia, Fran y César han vuelto a reunirse con el pequeño y sus padres para comprobar cómo se encuentra.

La reunión ha permitido a los policías reencontrarse con el bebé al que atendieron en una situación crítica.

Fran ha reconocido en Telemadrid que la tensión de una intervención de estas características no siempre se percibe mientras se está actuando.

Es cuando la situación se tranquiliza y comprueba que el menor está bien cuando aparece el alivio y llega el bajón adrenalínico.

El agente también ha explicado que, al ser padre, resulta inevitable pensar en los propios hijos cuando se vive una situación así. En esta ocasión, la historia ha tenido un desenlace favorable y los dos policías han podido volver a ver al pequeño junto a su familia.