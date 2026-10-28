La pantalla de la salida de los trenes en la estación de Atocha. Mar León

Qué trenes se han suspendido por el accidente entre un AVE y un Iryo en Toledo: anulaciones y cambios, gratuitos

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LO ESENCIAL Las claves La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida tras la colisión de un tren de Renfe y uno de Iryo en Toledo. Renfe e Iryo han anunciado el reembolso íntegro del importe de los billetes cancelados a los viajeros afectados por la interrupción. Iryo no ofrece reubicaciones ni permite cambios de fecha en los billetes ante la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el tráfico ferroviario. El accidente se produjo entre Los Yébenes y Urda a las 8:54 horas en dos convoyes en los que viajaban más de 500 pasajeros.

La suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente ferroviario en Toledo ha obligado a cancelar los servicios de este miércoles.

Renfe e Iryo reembolsará los billetes afectados, aunque desde Iryo explican a EL ESPAÑOL que no ofrece reubicaciones ni permite cambiar la fecha del viaje ante la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá la circulación.

Los viajeros afectados por la suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía podrán recuperar el importe de sus billetes cancelados.

Renfe ha comunicado que devolverá el 100% del precio de los títulos afectados, aunque algunos pasajeros que adquirieron sus billetes a través de intermediarios, como Trenes.com, no pueden recuperar su dinero.

Por su parte, Iryo también ha anunciado el reembolso íntegro de los billetes correspondientes a los servicios cancelados durante este miércoles. Sin embargo, la compañía no está ofreciendo alternativas para reubicar a los pasajeros en otros trenes ni permite cambiar los billetes por otros para fechas posteriores.

La operadora justifica esta decisión por la incertidumbre sobre cuándo podrá restablecerse el tráfico ferroviario. Sin una previsión concreta para la recuperación de la circulación, la compañía no puede garantizar a los viajeros una fecha alternativa para realizar el trayecto.

La suspensión afecta a todos los trenes que cubren las conexiones entre Madrid y Andalucía, después de que Adif interrumpiera la circulación de alta velocidad a raíz del accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo.

En cambio, los servicios ferroviarios con destino a Castilla-La Mancha continúan funcionando y los trenes de Cercanías también mantienen su circulación.

Decenas de víctimas

La interrupción del servicio se produce tras el choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en la provincia de Toledo.

El accidente, ocurrido a las 8.54 horas entre Los Yébenes y Urda, ha dejado decenas de fallecidos y numerosos heridos, según la información facilitada por las autoridades.

En los trenes implicados viajaban cientos de pasajeros. El convoy de Renfe cubría un servicio de alta velocidad con 397 personas a bordo, mientras que el de Iryo realizaba el trayecto Madrid-Sevilla con 147 pasajeros.