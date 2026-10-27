Subastan por 10.000 € una parcela en Madrid: superficie de 13.736 m2 y hay que pujar antes del 10 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Escrapalia subasta una parcela rústica de 13.736 metros cuadrados en Navalcarnero (Madrid) por un precio de salida de 10.000 euros, un 50% menos de su valor de tasación. El terreno procede del proceso de liquidación concursal de la empresa GEURCO S.A., gestionado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid. La finca, destinada actualmente al uso agrícola, está clasificada como Suelo Urbanizable No Sectorizado, lo que le otorga potencial de plusvalía urbanística a largo plazo. Las pujas están abiertas a particulares e inversores hasta el próximo 10 de noviembre, previo registro gratuito y pago de un depósito de garantía reembolsable.

La plataforma de subastas Escrapalia ha lanzado a subasta pública una parcela rústica de gran superficie en el municipio de Navalcarnero, en el suroeste de la Comunidad de Madrid.

Tasada en 20.300 euros, la finca sale a licitación con un precio de partida de tan solo 10.000 euros, lo que supone un descuento del 50% de su precio real y una barrera de entrada excepcionalmente baja para el mercado de la región.

El lote forma parte del proceso de liquidación de la empresa GEURCO S.A., cuyo procedimiento concursal se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Ubicada en el Paraje Parro, en Las Olivas de Villarreal, la finca cuenta con una superficie de 13.736 metros cuadrados de superficie registral, equivalentes a 1,37 hectáreas. En la actualidad, se destina al uso agrario.

Clasificación urbanística

Según la información del Planeamiento General Original (Reur: 74585, aprobado en 2009), la parcela está clasificada como Suelo Urbanizable No Sectorizado (Aplazado), bajo la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Esto significa que, si bien su uso inmediato y principal es el agrícola, el suelo cuenta con una vocación urbanística a largo plazo reconocida por el planeamiento, lo que añade un componente de plusvalía futura al activo más allá de su rentabilidad agraria actual.

Hasta el 10 de noviembre

La subasta permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre. Para poder optar a pujas, los interesados deben registrarse de forma gratuita y realizar un depósito de garantía, cantidad que será devuelta al 100% en caso de no resultar ganador.

Es de interés para propietarios de parcelas colindantes interesados en ampliar su superficie, agrupar terrenos y optimizar la gestión de sus explotaciones (economías de escala); agricultores que busquen incorporar una parcela de 1,3 hectáreas para cultivos de secano con una inversión inicial mínima, y particulares y pequeños inversores en suelo rústico que deseen diversificar su cartera con un activo tangible y de bajo coste de mantenimiento.

Desde su creación en 2010, el portal de subastas Escrapalia ha llevado a cabo la subasta de hasta 108.000 lotes vendidos, contando con la participación de más de medio millón de personas.