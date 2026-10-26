La Puerta del Sol amanece con menos tiendas de campaña, este lunes por la mañana. E. E.

La acampada de Sol toca a su fin: los acampados que protestaban por la vivienda empiezan a retirar sus tiendas

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LO ESENCIAL Las claves La acampada de la Puerta del Sol comienza a menguar tras un mes de protestas por la crisis de la vivienda y contra los desahucios. El número de acampados ha bajado a aproximadamente mil personas, reduciéndose desde el pico de 1.800 tiendas y 2.000 participantes. Los manifestantes buscan reorganizarse para liberar espacio a comerciantes y turistas, además de centrar sus esfuerzos en las acciones del 11-N. La asamblea debate un levantamiento progresivo de la acampada tras recientes altercados, presiones institucionales y el abandono de activistas.

La Puerta del Sol ha amanecido este lunes con menos tiendas de campaña. Un mes después de que Madrid viviera un nuevo 15-M, esta vez por la crisis de la vivienda y contra los desahucios, la acampada sigue menguando, como adelantó EL ESPAÑOL este domingo.

En el pico de la acampada llegó a haber alrededor de 1.800 tiendas y con 2.000 personas viviendo en ellas. Ahora los alrededor de mil personas que, estiman, quedan en Sol esperan a llegar a un consenso que apunta hacia el inicio progresivo del desmantelamiento para poder centrar los esfuerzos y objetivos en el próximo 11-N.

La ciudad alternativa de la Puerta del Sol que cuenta con sus calles, barrios y plazas bajo esa enorme masa de plásticos azules donde se colocan las tiendas de campaña ha empezado a reducirse.

La Puerta del Sol esta mañana de lunes (izq.) y el 17 de octubre (dcha.). E. E. / Borja Sánchez Trillo (EFE)

Algunos de estos barrios están desapareciendo y los están integrando en otras zonas de dentro de la acampada para "estar más protegidos, refugiados y que llegue mejor el abastecimiento", relataba este domingo uno de los acampados.

Detrás de la decisión de esta retirada también está ir abriendo el tránsito tanto a los turistas, como a las personas que se acercan hasta el centro de la ciudad y pasean por esta céntrica plaza. Los comercios que están a pie de calle en esta zona se han visto afectados por la acampada y han reducido las ventas y su actividad.

Por eso, esta decisión también pasa por facilitar la vida a los comerciantes para tratar de afectarles en la menor medida posible.

Es una de las personas que está organizando la acampada la que cuenta a este medio que están "recibiendo presiones por parte de Delegación del Gobierno para que la acampada mengüe".

Eso es exactamente lo que está ocurriendo, que está reduciéndose cada vez más, como se ha podido ver en la mañana de este lunes.

Este domingo un grupo de jóvenes que estaban ubicados junto a una de las salidas de la boca de Metro empezaban a desmantelar las lonas y las tiendas de campaña en torno a las 16.30 horas de la tarde. También empaquetaban los pocos enseres en cajas para llevárselos. Hasta una mesita de madera donde aseguran, la usaban "para teletrabajar por las mañanas".

Ver a personas desmantelando 'barrios' de la acampada ha llevado a muchos a pensar que la acampada empezaba a levantarse, pero ellos negaban la mayor: "Nos mudamos de barrio, cerramos este para meternos en otro. Nos quedamos", repetían una y otra vez a quienes se les acercaban a preguntarles.

El debate para cerrar la etapa

Todavía no hay una fecha para iniciar el levantamiento del campamento, a estas alturas empieza a hablarse de ese desmantelamiento, no sin disidencias internas entre los que creen que hay que hacerlo y los que abogan por ir hasta el final.

Lo cierto es que muchos activistas han abandonado a lo largo de esta semana el campamento.

Las noches a la intemperie bajo lonas de plástico -que han convertido el kilómetro cero en un mare magnum azul-, los altercados con violencia de los últimos días con intervenciones policiales, la agresión sexual de este domingo en una de las tiendas, y el abandono de algunos activistas muestran ese punto de inflexión inevitable.

Frente a los más radicales, que abogan por continuar "hasta el final" y mantenerse en la Puerta del Sol sin una fecha límite, cada vez son más las voces que lo tienen claro: "Queda mejor irnos con dignidad, saber que podemos volver y reivindicar la movilización que seguir esperando a que nos echen y todo acabe mal y se empañe la causa", sentencian.

Cuando la asamblea decida levantar el campamento "se va a notar", pero dudan que empiece a hacerse "hoy, mañana o pasado". Lo que tienen claro es que "va a llevar tiempo y el fin de la acampada será progresivo durante varios días" para desmontar todo.

De momento, aseguran, "seguiréis viéndonos el careto". Aunque, de momento, este lunes ya hay menos tiendas de campaña.