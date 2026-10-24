Los expertos coinciden: las empresas pierden hasta 8.784 € si la contratada para sustituir a una embarazada tiene 30 o más

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LO ESENCIAL Las claves El Consejo General de Graduados Sociales alerta de que las empresas pierden hasta 8.784 euros al año en bonificaciones si la persona contratada para sustituir un permiso de maternidad tiene 30 años o más. Desde septiembre de 2023, la ayuda pasó de cubrir el 100 % de la cuota patronal a una cifra fija de 366 euros mensuales, exigiendo además que el sustituto sea desempleado y menor de 30 años. Los contratos bonificados cayeron de 119.857 en 2022 a 38.176 en 2024, lo que sugiere que los nuevos límites perjudican la protección del sistema y desincentivan estas sustituciones. Los expertos advierten de posibles indicios de discriminación indirecta por razón de sexo y solicitan suprimir el límite de edad, además de mejorar las cuantías de las ayudas.

El Consejo General de Graduados Sociales de España (CGGS), a través de la Fundación Justicia Social, ha puesto el foco en la bonificación que reciben las empresas por contratar a quien sustituye a una trabajadora durante el embarazo, la lactancia o el permiso por nacimiento. Una medida que, aseguran, "afecta a la conciliación y a la igualdad".

Según el informe de su Comisión Técnica de Igualdad, desde el 1 de septiembre de 2023 esa ayuda solo se concede si la persona contratada, sea hombre o mujer, está desempleada y tiene menos de 30 años, y además ha pasado de cubrir el 100 % de las cuotas empresariales a una cantidad fija de 366 euros al mes.

“Antes, la Seguridad Social cubría el cien por cien de las cuotas empresariales; ahora la ayuda es una cantidad fija de 366 euros y desaparece por completo si la persona contratada cumple 30 años”, resume el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán.

Diferencia de 8.784€ al año

La organización explica que el requisito se aplica a la persona que se contrata para la sustitución, que puede ser hombre o mujer, y no a la trabajadora embarazada. Las dos bonificaciones, la del contrato de la persona sustituta y la de la cotización de la trabajadora sustituida, están enlazadas: si quien se contrata tiene 30 años o más, no se aplica ninguna.

Según las cifras del informe, dos bonificaciones de 366 euros suman hasta 732 euros al mes, una cifra de 8.784 euros al año. Esa es la diferencia para una empresa según contrate una persona de 29 años o de 30.

Hasta agosto de 2023, en cambio, la ayuda cubría el 100 % de ambas cuotas y bastaba con contratar a una persona desempleada, sin límite de edad.

El informe recuerda que el régimen anterior fue reforzado por la Ley Orgánica 3/2007 con una finalidad de igualdad, mientras que el actual se configura con parámetros más próximos a una política de empleo juvenil.

Señala además que la norma da un trato distinto a dos trabajadoras en la misma situación de riesgo durante el embarazo: a la autónoma o socia de cooperativa se le bonifica la sustitución con solo contratar a una persona desempleada, sin límite de edad, mientras que a la trabajadora por cuenta ajena solo si la persona sustituta es menor de 30 años.

Caída del colectivo bonificado

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registró 119.857 contratos de este colectivo (sustitución por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento y riesgo) en 2022, 94.244 en 2023 y 38.176 en 2024. Son 81.681 contratos menos al año: por cada 100 de 2022, en 2024 quedaban 32.

El informe es prudente con estas cifras. La estadística cambió de rúbrica tras la reforma laboral de 2021, el colectivo es más amplio que el riesgo durante el embarazo y la lactancia, y no atribuye de forma concluyente la caída a la reforma, en la que también pueden influir la economía o la natalidad.

Aun así, el informe considera razonable pensar que la menor cobertura y el requisito de edad pueden incidir negativamente en la función protectora del sistema.

Indicios de discriminación

El requisito de edad es, en apariencia, neutro. Se aplica a la persona sustituta, sea hombre o mujer, pero el coste adicional recae sobre la empresa que sustituye a una trabajadora embarazada o lactante, situación que solo afecta a mujeres.

Además, si la empresa no encuentra una persona sustituta menor de 30 años pierde las dos bonificaciones y puede asumir un mayor coste.

De esta manera, el informe concluye que el diseño presenta “indicios consistentes de eventual discriminación indirecta por razón de sexo”, sin afirmar de forma categórica su ilegalidad y reservando el juicio a los órganos jurisdiccionales.

Pese a ello, añade que no existen datos públicos desagregados por sexo y por causa de sustitución que permitan medir el impacto real de la reforma.

Por este motivo, el Consejo General propone "suprimir el requisito de edad o, al menos, no aplicarlo en los supuestos de riesgo durante el embarazo y la lactancia", reforzar la cuantía de las bonificaciones y publicar estadísticas periódicas desagregadas por sexo, causa de sustitución y tipo de incentivo.

Además, el consejo aboga por corregir una laguna del artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, que permite iniciar el contrato de sustitución hasta 15 días antes de la ausencia pero deja a la empresa sin cobertura si el parto se retrasa más de ese plazo.

“Cuando la situación que se protege solo puede afectar a mujeres, un requisito aparentemente neutro puede acabar teniendo un efecto que no es neutro”, concluye Merchán: “Por eso pedimos que se revise y que se publiquen datos para poder medirlo”.