Cierra el famoso 'outlet' multimarca a finales de otoño tras ocho años: “No vemos suficiente demanda"

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LO ESENCIAL Las claves H&M ha anunciado el cierre de su 'outlet' multimarca Afound para finales de otoño tras ocho años de actividad. La multinacional explica que la decisión se debe a la falta de demanda suficiente y a que las marcas prefieren sus propios canales de venta. El grupo eliminará las operaciones de forma gradual en los próximos meses y ofrecerá apoyo a la plantilla afectada. El cierre responde también a la transformación del sector por el auge del comercio electrónico y la concentración de oferta en tiendas céntricas.

La cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) ha informado de su decisión de cerrar Afound "a finales de otoño", el 'outlet' multimarca de la multinacional, como consecuencia de la insuficiente demanda.

"No vemos suficiente demanda, en parte porque las marcas eligen cada vez más utilizar sus propios canales de ventas para fortalecer aún más sus relaciones con los clientes", ha explicado H&M.

De este modo, Afound cerrará a finales de este otoño, según ha explicado la compañía, subrayando que las operaciones en curso se eliminarán gradualmente durante los próximos meses y la plantilla recibirá apoyo para continuar su carrera dentro o fuera del grupo.

H&M lanzó Afound en 2018 como una propuesta centrada en la venta de moda con descuento. El proyecto comenzó con una plataforma outlet en internet que comercializaba tanto marcas propias del grupo como firmas externas.

Ocho años después de su puesta en marcha, H&M ha optado por cerrar la marca ante los cambios en los canales de venta utilizados por las firmas de moda y la evolución de la demanda.

La plataforma se cerrará efectivamente tras el otoño y descontinuará sus operaciones en los próximos meses. Asimismo, H&M “dará apoyo” al equipo de la compañía para continuar sus carreras profesionales dentro o fuera del grupo.

Los motivos detrás del cierre de los establecimientos 'outlet' se deben, principalmente, al auge del 'fast fashion' y el comercio online, reduciéndose el público presencial ya que cada vez más personas compran desde casa.

Otra de las razones de estas compañías para cerrar estos espacios es intentar mejorar la concentración de su oferta, cerrando otros espacios para potenciar una marca única en un sitio o lugar concreto.

Con el cierre de 'outlets' en la periferia de la Comunidad, estas empresas potencian sus actividades en los lugares más céntricos, dejándolos como los ejes de su actividad comercial.

En 2024, H&M ya anunció el cierre de 28 tiendas en España por causas organizativas y económicas, ejecutando un ERE de 588 trabajadores.