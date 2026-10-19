Decenas de personas se manifiestan por la educación pública frente a un IES en Vallecas. Europa Press

La consejera de Educación suspende una visita a un instituto de Vallecas por 'seguridad' ante las protestas

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LO ESENCIAL Las claves La consejera Mercedes Zarzalejo cancela su visita a un IES en Vallecas por recomendaci#n policial y motivos de seguridad. Unos 300 manifestantes se concentraron en el marco de la huelga indefinida de la educaci#n p#blica en la Comunidad de Madrid. Los protestantes rodearon un coche oficial con humo de colores al pensar que la consejera viajaba en su interior. La jornada incluy# cortes de tr!fico en la autov!a A-3 y movilizaciones frente a la Consejer!a de Educaci#n.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha cancelado este lunes una visita al Instituto de Educación Secundaria Antonio Palacios, en Vallecas, ante la concentración de manifestantes que protestaban contra la situación de la educación pública.

La decisión se ha tomado por motivos de seguridad y a recomendación de la Policía Nacional.

Un grupo de personas se ha concentrado frente al centro educativo en el marco de la huelga indefinida convocada en la educación pública de la Comunidad de Madrid.

Durante la protesta, los manifestantes han coreado consignas como 'Huelga indefinida', 'Esta huelga la ganamos' y 'Zarzalejo, el que no bote es'.

La tensión ha aumentado con la llegada de un vehículo oficial a la zona. Al pensar que la consejera se encontraba en su interior, los concentrados han rodeado el coche al grito de '¡Educación pública!' y han lanzado humo de colores.

Finalmente, Zarzalejo no ha acudido al instituto. Según han explicado fuentes del Gobierno regional, la visita se ha suspendido por motivos de seguridad, siguiendo la recomendación policial y con el objetivo de evitar "problemas de orden público".

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que unas 300 personas se habían congregado desde primera hora de la mañana en los alrededores del centro con pancartas alusivas a la huelga. Según su versión, los manifestantes estaban "impidiendo el normal paso de vehículos a las instalaciones e incluso utilizando bengalas".

Asimismo, han detallado que efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se han personado en el instituto para tratar de facilitar la celebración del acto, pero que, «ante la actitud y número de los concentrados», han recomendado que no se llevara a cabo.

Una portavoz del comité de huelga, megáfono en mano, ha lamentado ante los manifestantes que la consejera no haya acudido al centro. En su intervención, ha criticado que, con su ausencia, Zarzalejo demuestre que los docentes no son "suficientemente importantes" para ella. Los congregados también han coreado "Zarzalejo, dimisión".

La portavoz ha animado a los asistentes a acudir a la concentración convocada a las 12.00 horas frente a la Consejería de Educación para reclamar que la consejera escuche sus reivindicaciones.

"Os animamos a todos a acudir a la concentración en Consejería hoy a las 12 para que la consejera tenga que escucharnos, quiera o no quiera", ha afirmado.

La jornada de movilizaciones ha comenzado a primera hora de este lunes, cuando decenas de manifestantes han cortado la autovía A-3, en el tramo de Madrid hacia Valencia.

Tras la protesta frente al instituto de Vallecas, cientos de profesores han cortado la calle Alcalá, a la altura de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, donde tenían permiso para una concentración, para continuar con las reivindicaciones del sector.