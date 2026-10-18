El portavoz de Menos Lectivas, Raul Araque, atienden a los medios, en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, junto a Alicia del Río. Fernando Sánchez Europa Press

Raúl, líder de la plataforma que pide trabajar menos para los profesores y antidesahucios por un niño que dejó de ir a clase

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LO ESENCIAL Las claves Raúl Araque, portavoz de la plataforma docente Menos Lectivas, lidera una iniciativa en Madrid que vincula la defensa de la vivienda con el derecho a la educación de los alumnos vulnerables. Menos Lectivas y el Sindicato de Inquilinas han presentado el primer informe educativo en Madrid para paralizar el desahucio de una alumna del distrito de Latina por vulnerabilidad escolar. El movimiento docente denuncia que las situaciones de hacinamiento y desahucios provocan absentismo, pérdida de arraigo y desestabilización en el alumnado de la educación pública. La iniciativa se suma a las movilizaciones del profesorado madrileño, que ha iniciado una huelga indefinida bajo el lema "sin vivienda no hay educación".

Todo empezó con una pregunta en una reunión de tutores. Un alumno de 13 años de primero de la ESO llevaba días sin aparecer por clase y la familia no había avisado al centro.

Raúl Araque, orientador de ese instituto público madrileño, le preguntó si alguien había hablado con ellos. Nadie lo había hecho.

Al día siguiente llegó la respuesta, y no era la que esperaba: el estudiante estaba siendo desahuciado. "¿Cómo va un niño de 13 años a pensar siquiera en ir a clase con sus compañeros cuando no tiene un lugar donde vivir?", se preguntaba Araque este viernes frente al Juzgado de Primera Instancia de Madrid, tras haber presentado junto al Sindicato de Inquilinas el primer informe en Madrid que solicita la paralización de un desahucio por motivos educativos.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río (2d), y el portavoz de Menos Lectivas, Raul Araque (c), en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, este viernes. Fernando Sánchez Europa Press

Aquel episodio, ocurrido hace unos años, fue su punto de inflexión. Hoy Araque es el portavoz de Menos Lectivas, y una de las caras visibles del profesorado en la lucha contra los desahucios durante la huelga de educación en la Comunidad de Madrid.

¿Qué es Menos Lectivas?

Menos Lectivas se define como "una plataforma y movimiento asambleario de profesores y profesoras de la educación pública no universitaria en la Comunidad de Madrid, creado a principios de 2023".

Funciona como asamblea y su lema para esta batalla es "sin vivienda no hay educación", el mismo que ha movilizado al profesorado en Cataluña y, más recientemente, en Andalucía.

Araque no presenta el caso de su antiguo alumno como una excepción. "Lo vivimos en los centros educativos constantemente", asegura ante los medios de comunicación.

Y enumera lo que se ve desde las aulas: familias hacinadas con sus hijos en una habitación y compartiendo piso con adultos desconocidos; padres que cuentan entre lágrimas que los echan de casa; docentes que temen que un alumno deje de venir porque su familia está en impago.

El efecto, dice, llega antes y después del desahucio. Pone ejemplos concretos. Hay profesoras de inglés que han dejado de dar las partes de la casa porque no todos sus alumnos tienen una vivienda con todas ellas habitables.

Hay maestras de PT (eduación especial) que ven cómo alumnos con autismo desaparecen de un día para otro sin dejar rastro. Y hay niños que van de un colegio a otro durante toda su escolarización, sin poder arraigar ni crear vínculos con compañeros y docentes.

El primer informe educativo contra un desahucio

Ese diagnóstico es lo que ha llevado a Raúl Araque a través de Menos Lectivas a dar un paso más. Este viernes, junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid, entregó en el Juzgado de Primera Instancia el primer informe de un centro educativo en la capital que solicita paralizar un desahucio por vulnerabilidad educativa.

El caso actual es el de una alumna de un instituto del distrito de Latina, amenazada de desalojo por el fondo Brookfield. La familia ha preferido mantenerse en el anonimato para proteger la privacidad de la menor.

El informe describe su situación escolar y la vulnerabilidad educativa que provocan las prácticas rentistas. También alerta de las consecuencias de ejecutar el desahucio y concluye que hay que paralizarlo para garantizar el desarrollo de la niña junto a su familia y su permanencia en el centro.

La herramienta nace de una colaboración que viene de lejos. En noviembre de 2025, el Sindicato de Inquilinas presentó, junto a Menos Lectivas y los sindicatos CGT Enseñanza, CNT y STEM, un protocolo de actuación para centros educativos ante la crisis de vivienda.

Durante el curso pasado se crearon "puntos de vivienda" entre institutos y nodos del sindicato, espacios seguros donde docentes y miembros de las AFAs acompañan a las familias en riesgo.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, asegura que han recibido decenas de solicitudes de profesionales educativos y de AFAs para usar el informe.

Huelga y vivienda

El pasado miércoles 14 de octubre el profesorado madrileño inició una huelga indefinida en educación, "porque nos resistimos a aceptar que no podemos hacer más por nuestro alumnado más vulnerable".

Además, el sindicato de inquilinas y el sindicalismo laboral han convocado una huelga general estatal el 11 de noviembre.

El orientador Araque pide que se cumplan las reivindicaciones de esa huelga por la vivienda: "Sin vivienda no hay educación". Y lo extiende a lo público en general: la vivienda, la educación o la sanidad, defiende, deben quedar fuera de la especulación "de las grandes empresas y de los buitres".