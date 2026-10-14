Ramón Freixa en la cava de vinos que hay a la entrada del restaurante. Archivo

Ramón Freixa, chef: "Es un lugar de peregrinación obligatoria para todos los amantes de este plato tan castizo"

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LO ESENCIAL Las claves El chef Ramón Freixa, afincado en la capital desde hace casi 20 años, comparte sus lugares y planes imprescindibles para disfrutar de Madrid. Entre sus recomendaciones gastronómicas destacan la tortilla de Casa Dani en el Mercado de La Paz, la cocina 'mexiterránea' de La Única y Jerónimo. Para tapear, el cocinero barcelonés elige el tradicional bacalao rebozado de Casa Labra en la zona de los Austrias. Sus planes de fin de semana incluyen paseos por El Retiro, visitas al Museo del Prado y paradas en la perfumería Abanuc.

17 años dan para mucho, y eso Ramón Freixa lo sabe con creces. Han pasado ya casi 20 años desde que el cocinero catalán se mudase a Madrid para abrir su restaurante Ramón Freixa Madrid, por lo que el chef ya se considera un madrileño más de la capital.

Como cocinero, es una de esas personas a las que hay que tener en cuenta sus recomendaciones. Más aún cuando alguien de su talla describe sus sitios favoritos para comer en la capital.

Al cocinero barcelonés le gusta comenzar el día desayunando en Ultramarinos Quintín, antes de visitar el Mercado de La Paz, un sitio de gran inspiración culinaria para Freixa por la frescura y los colores de sus productos.

Dentro del mismo mercado se encuentra Casa Dani, donde se encuentra uno de los pinchos de tortilla favoritos del cocinero. "Se ha convertido en un lugar de peregrinación obligatoria para todos los amantes de este plato tan castizo", reconoce en un artículo escrito en ABC. También, para los amantes de la pasta, recomienda Matteo Cuccina Italiana.

Para desayunar en ocasiones especiales, el chef es fan de comer a modo de 'guilty pleasure' un cruasán de chocolate de Moulin Chocolat junto un zumo de naranja en la terraza de su casa. Nada mejor para comenzar el fin de semana y desconectar.

En cuanto a restaurantes, Freixa da una completa selección. Su primera recomendación es La Única, local de su amigo Andrés Madrigal que destaca por su cocina "mexiterránea", una mezcla entre lo mejor de las cocinas españolas y mexicanas de lo más ingeniosa, como su arroz a la tumbada de mariscos con carabinero asado al carbón y frijoles.

También en clave mexicana, el chef disfruta mucho de Jerónimo. El restaurante, no apto para todos los bolsillos, se encuentra en el hotel Edition, y cuenta con unas 25 especialidades.

Entre las especialidades que destacan se encuentran platos ligeros como la ensalada verde con hierbas, guisantes y vinagre de Jerez, hasta un pescado del día a la talla con chile guajillo, hierbas y mayonesa de limón.

Para tapear por la capital, el chef se queda con la zona de los Austrias, más concretamente con Casa Labra, donde destaca su bacalao rebozado.

Sus planes favoritos más allá de la cocina

El cocinero, durante los fines de semana, suele disfrutar de diversas actividades, comenzando por un paseo por la mañana en El Retiro y haciendo planes más sofisticados como acudir a Abanuc, el sitio de perfumería favorito por un chef que es también académico de mérito de la Academia Española del Perfume.

Freixa disfruta los domingos disfrutando de un paseo por el eje de la Puerta de Alcalá-Paseo del Prado, acudiendo ocasionalmente al Museo del Prado para conocer sus nuevas exposiciones.

El cocinero barcelonés está completamente adaptado a Madrid, disfrutando de sus calles y eventos como un madrileño más en una ciudad que vive una revolución gastronómica sin igual en el resto de España.