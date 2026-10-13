La oferta de pisos de alquiler en Madrid se reduce en Idealista desde que Sánchez anunció sus decretos: 89 pisos menos al día

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LO ESENCIAL Las claves La oferta de viviendas en alquiler en Idealista dentro de la Comunidad de Madrid se ha reducido en 979 inmuebles (un 8,6 %) entre el 1 y el 12 de octubre. En la capital la caída es del 8,2 %, retirándose del mercado de alquiler una media diaria de 70 pisos tras los anuncios de decretos sobre vivienda del Gobierno. Inmobiliarias consultadas confirman la paralización de contratos y la retirada de inmuebles por parte de propietarios ante la inseguridad normativa. La reducción de la oferta coincide con un repunte en los costes, situando a Madrid como la región más cara para alquilar en España con 21,79 €/m².

La oferta de pisos de alquiler en Madrid se reduce de forma sostenida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió el 27 de septiembre un "decreto Maricarmen" para llevarlo al Consejo de Ministros del martes siguiente, y desde entonces los propietarios han ido retirando viviendas de los portales.

El anuncio ha provocado miedo e inseguridad en algunos propietarios de inmuebles, lo que ha llevado a que se retiren una media de 89 inmuebles para alquilar al día en la Comunidad de Madrid y 70 en la capital.

Estos datos han sido recabados por EL ESPAÑOL, que lleva doce días, desde el 1 de octubre, analizando a diario el número de anuncios de alquileres ofertados en una de las plataformas inmobiliarias más importantes del sector, Idealista.

En la Comunidad de Madrid, había ofertados el primer día de este mes 11.400 alquileres. A 12 de octubre, la cantidad se redujo a 10.421. 979 inmuebles menos, que equivale a una bajada del 8,6 %.

En Madrid capital, el 1 de octubre había 9.390 pisos ofertados. El Día de la Hispanidad descendieron a 8.621. 769 menos, o lo que es lo mismo, un 8,2 % menos.

De momento, la caída es mínima, pero según los datos analizados en estos 11 días, cada día se retiran una media de 89 inmuebles en provincia y 70 en la ciudad. El mayor descenso se registró entre el 6 y el 7 de octubre: 274 anuncios menos en la Comunidad y 189 en la capital.

Desde Idealista informaban esta semana que no tienen datos que puedan confirmar la tendencia.

Varias inmobiliarias consultadas, que prefieren no dar su nombre —pues esta bajada no les beneficia— admiten que tienen clientes que les han pedido paralizar el proceso de alquiler e incluso muchos han pedido retirar su inmueble de los portales inmobiliarios.

Uno de los casos más llamativos ha sido el de una oficina inmobiliaria de una conocida cadena que asegura haber reducido su cartera de clientes en alquiler hasta en un 40 %.

Del desahucio de Maricarmen a unas elecciones anticipadas

El detonante fue el caso de Maricarmen Abascal, vecina de Madrid de 87 años. Fue desahuciada el 23 de septiembre y su caso derivó en protestas y en una acampada en la Puerta del Sol.

El 29 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos ley con protección frente a desahucios, prórrogas de contratos de alquiler y restricciones a ciertas compras de vivienda.

El Congreso tumbó el primero con 178 votos en contra y 172 a favor, el viernes 2 de octubre. El Gobierno aprobó de nuevo los dos textos, con modificaciones, el martes 6, con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. Ahora deberán pasar por la Diputación Permanente.

Los datos recogidos por este periódico no permiten atribuir la bajada a los decretos, pero sí muestran que la oferta ha ido menguando mientras la incertidumbre normativa se prolongaba.

Mientras tanto, el precio medio del alquiler sube un 0,54 % en el tercer trimestre en toda España. Según pisos.com, el precio medio de alquiler fue de 14,89 euros por metro cuadrado, subiendo un 0,20 % en el último mes y un 7,98 % frente a septiembre de 2025.

El informe trimestral de pisos.com reveló que la región más cara para vivir de alquiler en septiembre de 2026 fue Madrid (21,79 €/m²).