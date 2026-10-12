Paco Roncero, chef: "Lo hace muy bien. Es una cocina muy cuidada, con mucho cariño y todo su empeño"

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LO ESENCIAL Las claves Paco Roncero elogia el restaurante Omeraki de Alberto Chicote, destacando su cocina cuidada, llena de cariño y en constante cambio según el producto de temporada. Para comer bien por menos de 20 euros en Madrid, el chef recomienda explorar la oferta gastronómica del barrio chino de Usera. Roncero señala que su mayor deseo actual es probar EMi, un galardonado restaurante de alta cocina con estrella Michelin en Chamberí. El chef elige El fogón de Trifón como su lugar de preferencia para disfrutar del tradicional tapeo en la capital.

Si hay algo por lo que destaca España es su gastronomía, y cuando uno de los cocineros más famosos del país, en este caso con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, hace una recomendación, todo el mundo debe escucharle.

Paco Roncero no se ha cortado en decir cuál es actualmente su restaurante favorito de Madrid. Lo ha hecho, además, como 'favor' a un viejo amigo: el mismísimo Alberto Chicote.

En una breve entrevista para Kino Jerez, el cocinero se deshizo en elogios hacia su compañero y hacia su restaurante, Omeraki: "Creo que lo está haciendo superbien. Está haciendo una cocina supercuidada y está poniendo todo el cariño y todo su empeño", señalaba.

Ubicado en pleno barrio de Salamanca en Madrid, el restaurante de Alberto Chicote se ha convertido en uno de los favoritos por los aficionados a la gastronomía.

Su nombre combina la 'O' japonesa (símbolo de libertad creativa) con el término griego 'Meraki' (poner alma y corazón), reflejando una filosofía culinaria contemporánea, libre y centrada en el respeto absoluto al producto de temporada.

El restaurante no cuenta con una carta fija, sino que los platos varían prácticamente cada semana según el mercado. El estilo fusiona la esencia mediterránea con marcadas influencias asiáticas.

Su restaurante favorito por 20 euros y el que más desea probar

Al ser preguntado por dónde comer en Madrid por menos de 20 euros, Roncero ha recomendado una zona en específico: el barrio de Usera. "Toda la parte del barrio chino está llena de restaurantes donde se come superbien y puedes gastar lo que quieras"

El cocinero confesó que el restaurante que más desea probar en este momento es EMi, estando a la espera de "cuadrar agendas" para asistir.

EMi es uno de los proyectos de alta cocina más destacados y comentados de la capital. Situado en Chamberí, el restaurante abrió sus puertas en 2025 y ya tiene una estrella Michelin

La cocina del restaurante se inspira en la Nueva cocina nórdica y la fusiona con técnicas coreanas y japonesas. El coste del menú, eso sí, ronda los 225 euros por persona.

El restaurante funciona exclusivamente con un único menú degustación sorpresa de aproximadamente 14 pases. La experiencia principal ocurre en una barra exclusiva para solo 12 comensales, que rodea a la cocina.

Por último, a la hora de elegir el mejor tapeo, el chef se decantó por El fogón de Trifón, al que calificó como "una buena tasca, en una buena taberna, en un buen sitio de tapas".