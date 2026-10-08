Altar en homenaje a Maricarmen a las puertas de su casa de Retiro: "Gracias por cambiar España"

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LO ESENCIAL Las claves Vecinos, conocidos y personas que apoyaron a Maricarmen han levantado un altar espontáneo con velas, flores y mensajes ante su antigua casa en Retiro. El homenaje se celebra en el portal del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde Maricarmen vivió durante 71 años. Maricarmen murió este miércoles, dos semanas después de ser desahuciada; el día que abandonó su vivienda salió en ambulancia y fue trasladada a un hospital. El Sindicato de Inquilinas ha convocado una marcha en su memoria a las 20:00 desde Sol hasta la vivienda de Maricarmen.

El portal del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el Retiro, se ha convertido este jueves en un lugar de homenaje a Maricarmen. Frente a la que fue su casa durante 71 años, vecinos, conocidos y personas que acompañaron su lucha se acercan para dejar velas, flores y mensajes y despedir a la mujer que murió este miércoles, apenas dos semanas después de ser desahuciada.

El pequeño altar ha ido creciendo de manera espontánea. Una vela junto a otra, algunas flores y mensajes como "Gracias por cambiar España" recuerdan a Maricarmen en el mismo lugar en el que pasó la mayor parte de su vida.

No es el único punto de la ciudad donde se la está recordando. En Sol, donde durante los últimos días se concentraron quienes reclamaban una solución para Maricarmen, también se ha instalado un altar en su memoria. Pero en Alcalde Sáinz de Baranda el homenaje tiene un significado distinto: es frente a la puerta de la casa que durante siete décadas fue su hogar.

Desde el Sindicato de Inquilinas recuerdan que "ella estaba convencida entonces de que no la iban a echar", explican. Sin embargo, el tiempo terminó dándoles la razón a quienes advertían de que su situación podía empeorar.

"En los últimos meses antes del desahucio sufrió un bajón", cuentan desde el Sindicato. Maricarmen pasó de desenvolverse por sí misma a necesitar ayuda para las tareas cotidianas y a utilizar una silla de ruedas. Su dependencia llegó al 50%.

El desahucio terminó de golpearla, el día que tuvo que abandonar la vivienda, la mujer que durante años había defendido que aquella era su casa salió de ella en una ambulancia. Después fue trasladada a un hospital.

El Sindicato de Inquilinas convoca una marcha en su memoria a las 20:00 que se hará desde Sol hasta la que fue su casa, el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Ahora, frente al portal donde vivió durante 71 años, son otros quienes se acercan a ella. Ya no para evitar que la saquen de su casa, sino para despedirla. Las velas se acumulan en la entrada del número 46 mientras el barrio recuerda a la mujer que convirtió su casa del Retiro en el centro de una lucha que ha trascendido.