El refugio de Rozalén donde vive en la Sierra Oeste de Madrid: tiene 14.000 vecinos y va a crear una 'Maratón cultural'

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LO ESENCIAL Las claves Rozalén vive desde hace años en Valdemorillo, municipio de 14.000 habitantes situado entre la Sierra Oeste y la Sierra de Guadarrama. La cantante impulsará un Maratón cultural el 25 de octubre para recaudar fondos y homenajear a los pueblos afectados por los incendios de la Sierra Oeste. El fuego, considerado el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, arrasó 28.000 hectáreas este verano. La iniciativa incluirá conciertos de músicos locales, sorteos y una fila cero para permitir donaciones sin necesidad de asistir.

Si hay algún sitio para desconectar del ruido de las grandes ciudades, ese sitio son los pueblos. Si, además, eres una persona conocida, qué mejor que alejarte del ajetreo y de las grandes aglomeraciones de gente. Rozalén ha optado por este estilo de vida y desde hace años vive en Valdemorillo, un municipio situado entre la Sierra Oeste y la Sierra de Guadarrama a una hora de la capital.

Sin embargo, el pueblo y sus alrededores han sufrido este verano los grandes incendios de la Sierra Oeste de Madrid, el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid que arrasó 28.000 hectáreas.

Por este motivo, la cantante ha anunciado, mediante sus redes sociales, la creación de un "Maratón cultural" para recaudar fondos y homenajear a los pueblos de la Sierra Oeste que se vieron afectados por el fuego. El evento tendrá lugar el próximo 25 de octubre.

"Vamos a poner mucha emoción y mucha energía para darle emoción a los pueblos vecinos que han sufrido mucho y que siguen sufriendo tanto por este horror del fuego", anunciaba Rozalén en sus redes.

La cantante ha comentado que se realizarán conciertos de músicos de la zona y que los visitantes podrán colaborar a través de la realización de sorteos y de una fila cero, una modalidad de participación en eventos benéficos o solidarios que permite realizar una donación económica sin necesidad de asistir o ocupar una butaca física.

"Ya de antemano os doy las gracias y os digo que ese día va a ser hermoso para crear conciencia, para que sigamos hablando de esa problemática también cuando se va el calor y para que hagamos comunidad", ha concluido la cantante.

Un pueblo lleno de historia medieval

A poco más de una hora de Madrid y con una población de 14.000 habitantes, Valdemorillo ofrece un escenario privilegiado gracias a su ubicación en la Sierra de Guadarrama, siendo un punto de encuentro perfecto entre la naturaleza y el confort residencial.

Los orígenes de Valdemorillo se remontan al siglo XIV, durante el reinado de Alfonso IV, que mencionaba a la antigua aldea de Valdemayor como un paso frecuente para su comitiva, ya que en plena Edad Media, sus montes fueron coto de caza real.

Durante los siglos XIX y parte del XX, el municipio fue un referente en la fabricación de porcelana, loza y vidrio gracias a la calidad de sus arcillas. Un símbolo de esta época son las imponentes chimeneas y los restos de la fábrica de la Sociedad de Cerámicas de Valdemorillo, cuyo edificio principal fue rehabilitado y hoy alberga la Casa de Cultura y la biblioteca municipal.

Su iglesia, del siglo XVI, mezcla elementos góticos con reformas posteriores de estilo herreriano (siglo XVI), en las que intervino Juan de Herrera, el arquitecto del Monasterio de El Escorial.

En los últimos años, el pueblo ha experimentado un gran crecimiento demográfico, con la construcción de diversas urbanizaciones de chalés donde viven más celebridades.