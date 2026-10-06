De la gestión reactiva al control en tiempo real: la empresa madrileña Exaccta propone afrontar el otoño con las finanzas bajo control

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LO ESENCIAL Las claves Exaccta propone sustituir la revisión reactiva de gastos al cierre del ejercicio por un control financiero continuo y actualizado. Exaccta Xpens digitaliza tickets y facturas desde el móvil, automatizando su captura, procesamiento e incorporación administrativa y contable. La versión 3.0 integra Inteligencia Artificial e ICR para identificar datos documentales y adaptarse a los procesos internos de cada empresa. La solución está orientada a autónomos, pymes y grandes compañías, con el objetivo de mejorar la trazabilidad, detectar incidencias temprano y agilizar reembolsos.

El otoño marca para muchas empresas el inicio de la recta final del ejercicio. Tras los meses de verano, las organizaciones recuperan su ritmo habitual, retoman proyectos y comienzan a preparar los últimos meses del año con la vista puesta en el cierre financiero.

Para la empresa madrileña Exaccta, este momento representa también una oportunidad para revisar cómo se están gestionando los gastos y, sobre todo, para evitar que facturas, tickets, errores o documentación pendiente se acumulen hasta final de año.

En este contexto, el cierre financiero no debería ser un proceso reactivo, sino el resultado de un control continuo de la información económica de la compañía.

Esperar a diciembre para revisar gastos de empleados, facturas o tickets puede hacer que determinadas incidencias se detecten demasiado tarde.

La digitalización permite cambiar esta dinámica y avanzar hacia un modelo preventivo y en tiempo real, en el que la información financiera esté actualizada durante todo el ejercicio.

Digitalizar los gastos para ganar control

Con Exaccta Xpens, las empresas pueden digitalizar y automatizar la gestión de sus gastos, reduciendo los procesos manuales asociados a la recopilación, clasificación y control de tickets y facturas.

La herramienta permite capturar un ticket o factura directamente desde el móvil con una fotografía, procesar automáticamente su información y facilitar su incorporación a los procesos administrativos y contables de la empresa.

Este sistema proporciona a los responsables financieros una visión más completa y actualizada de los gastos, al mismo tiempo que simplifica la gestión para los empleados, que pueden tramitar sus gastos de forma más ágil y facilitar así los procesos de reembolso.

Inteligencia Artificial aplicada a la gestión financiera

La versión 3.0 de Exaccta Xpens incorpora un motor de Inteligencia Artificial y Reconocimiento Inteligente de Caracteres (ICR) capaz de identificar los principales datos de los documentos y adaptarse a los procesos internos de cada organización.

La aplicación de estas tecnologías permite automatizar parte de las tareas asociadas a la gestión documental y mejorar la visibilidad, control y trazabilidad de los gastos.

Del cierre de año a una gestión continua

Tradicionalmente, buena parte de la gestión financiera de las empresas ha estado vinculada a momentos concretos: cierres, informes o revisiones periódicas. Sin embargo, la digitalización está permitiendo transformar este modelo y convertir la información económica en un flujo continuo de datos.

Contar con información actualizada durante todo el ejercicio facilita la detección temprana de errores, gastos indebidos o incidencias y permite a los responsables financieros disponer de una fotografía más precisa de la situación de la compañía.

Para Exaccta, la anticipación es uno de los principales beneficios de digitalizar la gestión de gastos: no se trata únicamente de ahorrar tiempo en tareas administrativas, sino de disponer de información que facilite un mayor control y una mejor toma de decisiones.

Una solución para empresas de cualquier tamaño

Exaccta Xpens está diseñada para adaptarse a las necesidades de autónomos, pymes y grandes empresas, desde la digitalización de tickets y facturas hasta la automatización de diferentes procesos relacionados con la gestión de gastos.

Con sede en Madrid, Exaccta desarrolla soluciones tecnológicas orientadas a simplificar la gestión financiera de las empresas, apostando por la automatización y la Inteligencia Artificial para convertir procesos administrativos tradicionalmente manuales en herramientas más ágiles, eficientes y trazables.