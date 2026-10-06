Arantza Ortega, 30 años: "He decidido dejar el trabajo en el que llevaba seis años. Soy profesora. No me llenaba"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Arantza Ortega, profesora de 30 años, ha dejado el trabajo en el que llevaba seis años tras una experiencia violenta que le provocó ansiedad. La joven concluyó que la enseñanza le gusta, pero que el entorno laboral le estaba haciendo infeliz y no la llenaba. Ha pedido una excedencia mientras decide su futuro profesional, aunque asegura que le atrae seguir vinculada al servicio a la sociedad. Ortega prioriza su salud mental por encima de un buen sueldo y anima a convertir los cambios difíciles en una oportunidad de crecimiento.

Arantza Ortega ha decidido, a sus 30 años de edad, dejar su trabajo como profesora en el que llevaba seis años. La joven, a través de TikTok, ha compartido su situación alegando que "tu trabajo no puede hacerte infeliz" después de una mala experiencia personal que no ha querido detallar.

"Hace un tiempo viví una situación bastante violenta en mi puesto de trabajo, y eso me hizo pensar si mi trabajo me estaba haciendo bien", asegura la joven. "Llegó a haber días que no quería levantarme de la cama porque ir a trabajar me daba ansiedad", comenta.

Arantza cuenta que al final se dio cuenta de que "no tenía sentido seguir esforzándome en algo que estaba viendo que no me llenaba". Tras un tiempo de reflexión, ha llegado a la conclusión de que sí le gustaba su trabajo, pero que todo lo que le envolvía le estaba haciendo infeliz.

La joven comparte con decepción que, al hablar del tema con otros compañeros, nadie se ha sorprendido. "La mayoría de respuestas son 'no me extraña'. Es muy triste que los profesores nos veamos en esta situación".

Tras dedicar sus últimos seis años a la educación a nivel laboral y educativo, cuenta que cambiar de vida le está siendo "muy difícil". Por el momento, aún no tiene claro a qué se va a dedicar: "No me visualizo en ningún sitio que no sea un colegio".

Tras cogerse una excedencia, ahora afronta unas semanas de incertidumbre donde tiene que decidir a qué dedicarse. "Ya he trabajado de cara al público, y la conclusión a la que he llegado es que me gusta el servicio a la sociedad", expone.

"Ahora mismo estoy en una situación en la que me estoy planteando qué quiero hacer. He decidido congelarme el número, que es como cogerte una especie de excedencia, y estoy pensando un poco qué quiero hacer", comenta.

Ahora mismo, se encuentra en un proceso en el que está priorizando su paz mental "por encima de un buen sueldo".

La joven ha querido mandar un mensaje a aquellos que estén atravesando una situación similar a la suya: "Cuando parece que todo lo que has construido durante años se viene abajo, tienes una nueva oportunidad para aprender y para crecer", comenta con más optimismo.