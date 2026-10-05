Un hijo de 36 años mata a sus padres brutalmente con una mancuerna de un gimnasio en Cuatro Vientos (Madrid)

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un matrimonio de unos 75 años en una vivienda de Cuatro Vientos, Madrid. El presunto autor es el hijo de la pareja, de 36 años, que habría utilizado una mancuerna de gimnasio para agredirles. Los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre las 4:40 horas en el número 12 del Paseo de los Húsares. El hombre se atrincheró en el domicilio y fue detenido después de que la Policía entrara y lo redujera con una pistola táser.

La Policía Nacional investiga la muerte de un matrimonio de unos 75 años, cuyos cuerpos presentaban signos de violencia producidos por una mancuerna de gimnasio, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid-112.

El presunto asesino sería su hijo, según publica Telemadrid, que tiene 36 años y habría cometido el doble parricidio esta madrugada.



Los servicios de emergencia han sido alertados en torno a las 4.40 horas de esta madrugada del hallazgo de los cuerpos en una vivienda del número 12 del Paseo de los Húsares, en Cuatro Vientos.

El joven se atrincheró después de matar a sus padres y la policía tuvo que entrar al domicilio rompiendo la puerta y reducirlo con una pistola táser. Después, se lo llevaron detenido.



Los sanitarios han encontrado a la pareja con golpes en el cuerpo, producidos, al parecer, con una mancuerna de gimnasio y solo han podido confirmar su fallecimiento.



De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, que ya ha iniciado las pesquisas para localizar al presunto autor de las muertes.