Alberto Chicote, chef: "Los recomiendo muchísimo porque me lo paso genial, cocinan de cine y son muy buena gente"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Chicote recomienda especialmente en Madrid los restaurantes Sacha, en Chamartín, y el de Paco Roncero en el Gran Casino de Madrid. Del restaurante de Paco Roncero destaca su menú degustación, que considera propio de una gran casa de cocina. Como alternativa económica, propone el gallego O'Rosal, en la calle Ferraz, con opciones por menos de 20 euros. También señala La Catapa, El Pescaíto, Laredo y Tres por Cuatro para el aperitivo, y elogia la tortilla de patatas de Cañadío.

Alberto Chicote es uno de los cocineros más famosos de España. Gracias a Pesadilla en la cocina, su famoso programa, ha recorrido durante años restaurantes de todo el país, pudiendo probar todo tipo de platos.

Gracias a su experiencia en todo tipo de sitios, Chicote se ha ganado un peso especial entre los aficionados a la gastronomía. Sus visitas a todo tipo de restaurantes y su capacidad de detectar sus problemas más allá de analizar lo que le llega a la mesa se han convertido en su seña de identidad.

De esta manera, Chicote es una de esas personas a la que la gente suele escuchar cuando recomienda algo.

El cocinero, en una charla con el creador de contenido sobre gastronomía Kino Jerez, conocido como 'el chico gastro de Madrid', ha hecho una lista con sus establecimientos hosteleros favoritos de Madrid.

Entre un total de nueve restaurantes favoritos, Chicote recomienda especialmente dos por encima de los demás: Sacha y el restaurante de Paco Roncero.

El primero de ellos es el restaurante de Sacha Hormanchea, situado en el distrito de Chamartín. Fundado por los padres de Sacha, Carlos Hormaechea y Pitila Mosquera en 1972.

Con el tiempo, Sacha tomó las riendas del restaurante y lo convirtió en uno de los locales de referencia de la gastronomía madrileña. La clave de su cocina está en partir de productos reconocibles y darles una vuelta, como es el caso de la lasaña de changurro o la 'tortilla vaga'.

El otro restaurante favorito de Chicote, el del conocido Paco Roncero, se encuentra en el Gran Casino de Madrid, en su última planta, en la calle Alcalá.

"Son dos lugares muy diferentes, pero son los que más visito al cabo del año", comenta Chicote. "Yo los recomiendo siempre muchísimo porque me lo paso de cine, cocinan de cine y además son muy buena gente", destaca.

Sobre el restaurante de Paco Roncero, Chicote destaca su menú degustación, asegurando que "cumplía con todos los ingredientes que yo creo debe tener un menú de una gran casa de cocina".

Su recomendación sobre un restaurante más económico es O´Rosal. Un restaurante de comida gallega por el que hay opciones por menos de 20 euros. Se ubica en la calle de Ferraz.

Chicote también destaca cuatro bares donde poder tomarse un aperitivo, son La Catapa, El Pescaíto, Laredo y Tres por Cuatro.

Todos ellos se encuentran cerca de su propio restaurante en el barrio Salamanca: Omeraki.

Cañadío es el restaurante elegido por Chicote para ir a comer un pincho en específico, como es la tortilla de patatas, cuyo resultado es, según el cocinero, "espectacular".

Para finalizar, está convencido de que su restaurante, Omeraki, tiene las mejores croquetas de Madrid. Y eso que este parece que no es un local donde comerte una croqueta, pero como en Pesadilla en la cocina siempre estoy con lo de la croqueta, me decían: 'Oye, ¿y las croquetas?'", asegura.

Omeraki nació como un proyecto donde Chicote pudiese cocinar distintos tipos de gastronomía y alejarse de una propuesta cerrada. Está situado en la calle Duque de Sesto y cuenta con una carta cambiante según los productos y la temporada.