Polémica en Madrid por la negativa a poner el nombre de Robe Iniesta a un centro juvenil en Carabanchel Alto

Tras el fallecimiento de Robe Iniesta el pasado 10 de diciembre de 2025, el que fuera vocalista de Extremoduro tendrá su propia placa conmemorartiva en la desaparecida Sala Sukursal de Carabanchel, pero no tendrá su nombre en el centro juvenil de la calle Alfonso Fernández 23, en Carabanchel alto, tras la negativa del PP.

Este homenaje en el edificio de la antigua Sala Sukursal ha sido posible gracias al apoyo de la comunidad de vecinos de Carabanchel. El concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, aseguró este lunes en el Pleno de Cibeles que "los vecinos están encantados".

Por su parte, la concejala de Más Madrid, Pilar Sánchez, se ha desecho en elogios al músico placentino por haber convertido "la rabia en belleza", por "dar la vuelta a lo correcto y previsible siendo irreverente y descarado" y por ser "una de las voces más influyentes del rock y de la poesía contemporánea".

La placa conmemorativa se pondrá en lo que era la antigua Sala Sukursal de Carabanchel, en la Vía Carpetana 145. Este lugar ha sido elegido por ser el primer local donde Extremoduro tocó en Madrid, iniciando un punto de inflexión en su carrera y a lo que Pilar Sánchez ha añadido que "Madrid fue su casa y escenario".

Centro juvenil con polémica

Desde Más Madrid no solo pedían la instalación de la placa en honor a Robe Iniesta sino que, también, solicitaron que el centro juvenil de la calle Alfonso Fernández 23, en Carabanchel Alto, llevara su nombre.

Según propuso Pilar Sánchez, "él creía profundamente en los jóvenes como motores de cambio y como cultura viva". Sin embargo, esta iniciativa no ha podido prosperar en la Asamblea de Madrid tras el no del PP y la abstención de Vox.

Tras la negativa, Carlos Izquierdo ha definido al artista extremeño como "un gran músico, compositor y un gran poeta" que fue, todo "un artista original y sin duda ninguna uno de los referentes más importantes".

Robe Iniesta durante un concierto en Almería en 2024 EFE

Además, ha querido recordar su legado, añadiendo que "él ya tuvo reconocimientos en vida, el primero la Medalla de Oro de Bellas Artes que consiguió en 2024 y la medalla de Extremadura, de su tierra, en 2014".

Esta medida, además, respondía a la petición que Robe Iniesta buscaba: una mayor construcción de locales de ensayos y escuelas artísticas. Por todo ello, Izquierdo propuso Carabanchel como el epicentro de esta propuesta, alegando que "Carabanchel es el distrito con más salas de creación artística de toda Europa con más de 300 locales de ensayo y recibiendo, aproximadamente, 3.000 músicos cada semana".

Por todo ello, Izquierdo ha considerado que Robe Iniesta debería de tener su nombre reflejado en Carabanchel, alegando que "Robe debe tener su merecido homenaje en este espacio".