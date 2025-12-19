Un tráiler cargado de coches se queda atascado en un túnel del centro de Madrid: la Policía ha cortado el tráfico

El accidente de un camión en el centro de Madrid. Emergencias Madrid

Complicaciones en la movilidad en el centro de Madrid durante la jornada de este viernes. Un camión que transportaba coches ha quedado atascado en el túnel de la calle Bailén mientras circulaba, según informa un portavoz de Emergencias Madrid.

Las citadas fuentes detallan que no ha habido heridos en este suceso y que la Policía Municipal ha cortado el tráfico en la entrada del túnel en la calle Ferraz.

Tal y como se aprecia en las fotos que han compartido desde Emergencias Madrid, el camión ha quedado encajonado tras chocar los coches de la parte superior contra el techo.

Un tráiler, cargado con coches, ha quedado atrapado en el túnel de Bailén. #Moncloa. @BomberosMad están trabajando para poder retirar el vehículo. @policiademadrid mantiene cortado al tráfico la entrada al túnel desde Ferraz.



No ha habido heridos

Se recomienda a los conductores evitar esta zona debido a la mala movilidad y utilizar la M-30 para cruzar el centro hasta que el tráfico quede totalmente restablecido.

Según informan desde Emergencias Madrid, la maniobra está resultando complicada para los bomberos debido al estado en el que han quedado dos vehículos y la posición en la que tienen que trabajar.

