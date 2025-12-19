Llega la nieve a la ciudad de Madrid con alertas: una masa de aire polar marítimo dejará 10 cms de espesor y hasta -5ºC

Las claves nuevo Generado con IA Una masa de aire polar marítimo llegará a Madrid, trayendo nevadas intensas y un desplome de temperaturas. Se esperan acumulaciones de hasta 10 centímetros de nieve en cotas bajas y temperaturas mínimas de hasta -5ºC. El temporal afectará especialmente a Madrid y otras regiones como Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La cota de nieve podría bajar hasta los 600 metros al inicio de la próxima semana, aumentando el riesgo de nevadas en la capital.

Llegan días de mirar al cielo cargados de malas noticias para los madrileños. Y es que aquellos que pensaban que había llegado el frío y la nieve a la Comunidad de Madrid no estaban en lo cierto. O no al menos como ellos creían, ya que lo que está por venir asusta incluso al más valiente. La capital se prepara para sus primeras nevadas intensas y para un desplome de las temperaturas.

Por lo tanto, el fin de semana y, sobre todo, el inicio del nuevo curso va a dar continuidad a los días más difíciles del mes de diciembre, el cual ha tenido momentos gélidos. Sin embargo, ahora se eleva un nivel más la situación de alerta por condiciones adversas. Así pues, expertos como la AEMET y portales especializados como Meteored avisan de lo que está por venir.

Y es que se acerca un importante fenómeno climatológico. Se trata de una masa de aire polar marítimo, cuyo origen está en el sur de Groenlandia, pero que llegará por el Atlántico hasta España. La previsión es que dejará un tiempo inestable y fresco, con lluvias y nevadas. Unas nevadas que incluso van a llegar hasta la propia capital de España.

El fin de semana será frío tras arrancar este viernes con lluvias. Sin embargo, lo peor llegará a partir del domingo y es que la transición con la nueva semana llegará con nieve y mucho frío. Las temperaturas mínimas van a caer por debajo de los ceros grados y se esperan acumulados de hasta 10 centímetros en cotas más bajas de lo habitual.

"La combinación de aire frío en altura y en capas bajas, con un flujo húmedo proveniente del Atlántico, ayudará a que entre el domingo y el lunes volverá la nieve a los principales sistemas montañosos de nuestro territorio, sin descartar su presencia en ciudades y pueblos en altitudes medias e incluso bajas", aseguran desde el portal especializado Meteored.

¿Qué tiempo hará en Madrid?

Mucho frío y mucha nieve. Estas son las condiciones con las que se van a encontrar los madrileños todos los días. Sobre todo, a partir del domingo, cuando llega lo peor de este curioso temporal que va a convertir España, y especialmente la zona de Madrid, en una gran bola blanca.

Además, la entrada del invierno va a dejar también un desplome de los termómetros. La cota de nieve se situará en un primer momento entre los 900 - 1.100 metros de altitud, lo que dejará una gran cantidad de municipios completamente nevados.

Después, esta subirá entre los 1.200 y los 1.500 metros para después, con la entrada de la nueva semana, caer súbitamente, lo que provocará que ciudades como Madrid puedan registrar las primeras nevadas serias del año. Las regiones más afectadas, además de la Comunidad, serán Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En todas estas zonas se esperan acumulados de hasta 10 centímetros. Y las cotas seguirán bajando por la presencia de una isotermia que llevará las temperaturas hasta los -3 y los -5 grados en todas estas regiones. Finalmente, el inicio de la próxima semana llegará con una bajada de la cota de nieve hasta los 600 metros de altitud en muchos puntos del centro peninsular.

Por ello, se esperan algunas nevadas en la capital. Después, a medida que el sistema frontal vaya avanzando, la cota de nieve volverá a subir durante la tarde. Ahí, el escenario podría dejar mayores espesores, subiendo hasta los 20 centímetros en algunos puntos.