Un vecino del centro de Madrid no aguanta más y estalla contra el turismo en los bares: "Nos están expulsando de la ciudad"

El centro de Madrid cada vez está más masificado. El turismo ha crecido exponencialmente en los últimos años y eso está repercutiendo en la vida de los madrileños.

Uno de los sectores más beneficiados por el turismo es la hostelería. Y algunos negocios están viendo una oportunidad de oro para sacar más beneficio del público extranjero.

En las terrazas del centro de Madrid, cada vez es más habitual ver carteles de 'No servimos café a partir de las 12:00'. De esta manera priorizan solo la venta de menús, platos de carta y bebidas más caras.

Los turistas empiezan a comer más temprano que los madrileños, por lo que los hosteleros pueden vender mayor cantidad de comidas en esa franja horaria en la que los residentes en la capital solo se toman un café o una caña.

En 120 minutos, el programa de María Rey en Telemadrid, han abordado esta situación entrevistando a varios clientes de las terrazas del centro de Madrid.

Uno de los más contundentes ha sido un madrileño, que asegura que "en el fondo nos están expulsando un poco de las ciudades".

"Están consiguiendo que las ciudades se queden para los turistas y al final los que somos de aquí no podemos disfrutar de Madrid", añade el cliente.

"Si te apetece tomarte un café con unos amigos, ¿por qué no puedes tomarte un café?", se pregunta sorprendido el cliente ante el reportero de 120 minutos.

Otra clienta también se ha mostrado muy crítica con esta postura de los hosteleros: "Me parece mal. Si me apetece un café a las 12 y media porque me quiero espabilar o algo, ahora tengo que irme a mi casa a tomarme un café en vez de seguir trabajando".

La cliente cree que se trata de "una mala medida" y que "estamos perdiendo muchas costumbres españolas por el turismo".

No obstante, no todas las voces han sido discordantes. Una de las clientes, asegura a Telemadrid que "económicamente tiene más sentido para los restaurantes el poner una mesa para que la gente coma", antes que a los "que solo se paran a tomar un café o una caña".