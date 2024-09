El cadáver de Raquel en su casa de Villalbilla estaba junto a un "altar" donde se hacían ofrendas

El zulo de la vivienda de Villalbilla donde la Guardia Civil encontró el cadáver de Raquel tenía en su interior una "especie de altar", una "instalación" para hacer algún "tipo de rito" o de "ofrenda". El cuerpo estaba rodeado de lísteres, aparentemente medicamentos.

Así lo ha confirmado el delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín, en declaraciones a TVE. César, el marido de la fallecida, había denunciado la desaparición de su mujer días atrás, pero los agentes acabaron registrando su hogar después de las "incongruencias" del relato del denunciante.

A César Suárez se le ha detenido por un posible delito de homicidio o de inducción al suicidio, entre otros. La calificación penal podría variar a medida que avanza la instrucción judicial, que está previsto que continúe en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcalá.

Video de la Guardia Civil sobre la detención y el zulo. E. E.

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos para aclarar si se trata de un asesinato machista o no. Lo que no constan son denuncias previas por violencia de género. César y Raquel no figuraban en el sistema VioGén.

