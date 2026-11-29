Mercadillos de Navidad, cenas para empresas y música: los hoteles en Madrid ya no son sólo para dormir

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LO ESENCIAL Las claves Only YOU Hotel Atocha y Only YOU Boutique Hotel presentan una oferta festiva especial en Madrid que combina gastronomía, música en vivo y talleres creativos. Ambos hoteles acogerán mercadillos navideños a principios de diciembre con marcas independientes enfocadas en el diseño, la artesanía y objetos de regalo exclusivos. La programación incluye talleres prácticos de decoración de mesas, coronas de Navidad, cerámica, bordado, papelterapia e incluso clases de pilates con ambiente invernal. Ambos espacios ofrecen menús especiales con cotillón para Nochebuena, Navidad y Nochevieja, además de coctelería temática con actuaciones de jazz, swing y música cubana.

Only YOU Boutique Hotel y Only YOU Hotel Atocha ofrecen una experiencia gastronómica creada especialmente para la temporada navideña. La programación de ambos hoteles está pensada para el disfrute de la música en vivo, recorrer mercadillos navideños en búsqueda de presentes y participar de talleres creativos.

Hay lugares que, cuando llega la Navidad, se convierten en parte de la celebración. Espacios donde apetece reunirse, descubrir algo nuevo, alargar una sobremesa o dejarse llevar por la música y el ambiente de estas fechas.

Fieles a su manera de entender la hospitalidad, ambos hoteles proponen vivir estas semanas más allá de las celebraciones tradicionales. Mercados de marcas independientes, talleres creativos, música en directo y propuestas y experiencias gastronómicas convierten sus espacios en escenarios donde compartir y disfrutar a otro ritmo del espíritu navideño.

Dos maneras diferentes de acercarse a la Navidad, con una misma invitación: encontrar tiempo para los pequeños placeres y hacer de cada encuentro un recuerdo especial.

Encontrarse, crear y compartir

En Only YOU Hotel Atocha, la Navidad comenzó el 21 de noviembre con el encendido del árbol, una cita que dio el pistoletazo de salida a la temporada festiva. La iluminación navideña transformará los espacios del hotel, dando comienzo a unas semanas en la música, la gastronomía y múltiples sorpresas continuarán dinamizando la que es una de las épocas más especiales del año.

A lo largo de diciembre, la creatividad tomará el relevo con la llegada del Xmas Market, del 5 al 8 de diciembre, organizado junto a Arquitectura del Orden y otras marcas invitadas, como Carmina Coscollar, joyería artesanal; Raúl Arias, ilustración; Yubero Torno, objetos de madera torneada; Bana Studio, esculturas de libros plegados; y Sara Janini, fotografía de viajes.

Only YOU Hotel Atocha / Cedida.

Durante estos días, el hotel se convertirá en un espacio para descubrir firmas con personalidad, encontrar regalos diferentes e inspirarse con propuestas vinculadas al diseño y la creatividad.

Además, se podrán disfrutar de talleres creativos como decoración de mesas de Navidad de la mano de Antonio Miranda el día 8 de diciembre, donde aprender a combinar vajilla, cristalería, cubertería y textiles para crear una mesa con personalidad.

Talleres sobre adornos de Navidad bordados con Rosa Blázquez, discípula de Yolanda Andrés, el día 6 de diciembre, para divertirse mientras se dan puntadas básicas y se crean adornos para colgar del árbol; y creación de Christmas el 5 de diciembre, donde el collage y la papelterapia dejarán volar la imaginación de todos los asistentes. Para más información del Xmas Market y sus talleres, pincha este enlace.

Siguiendo con los talleres creativos, el 13 de diciembre tendrá lugar un Taller de Coronas de Navidad de la mano de Sens Di Terra, donde los asistentes crearán su propia corona navideña utilizando materiales naturales de temporada, como verdes, bayas, naranja seca y piña. Una propuesta para conectar con la creatividad, disfrutar del proceso y crear una pieza única para decorar el hogar.

Only YOU Hotel Atocha / Cedida.

Pero entre los talleres creativos también hay cabida para el wellness y el bienestar. El 19 de diciembre tendrá lugar Winter Wonderland, es decir, una clase de pilates junto a Lady Boss Club Spain, bajo una atmósfera invernal y mágica, que permitirá desconectar de la rutina. La experiencia incluye un desayuno saludable en el hotel, activaciones beauty, spot outfit y un goodie bag con productos de las marcas colaboradoras. Para reservar en cualquier taller, visita este enlace.

La ambientación navideña estará presente en todos los rincones del hotel, siguiendo el concepto creativo de esta temporada. En el restaurante Sep7ima habrá un menú especial para Nochevieja (195€/pax) que contará con música en directo, un aperitivo de bienvenida, dos entrantes como el Paté de campaña y velo de consomé y la Bullabesa de pescados y pan frito; como principal el Wellington de Wagyu.

El menú se completa con una Mignardises Navideño y, por supuesto, incluye las tradicionales uvas de la suerte y cotillón. Esta experiencia se puede reservar a través del siguiente enlace.

Diseño y artesanía

En Only YOU Boutique Hotel, la Navidad tendrá un marcado acento creativo y artesanal con la celebración de Christmas Market – Eleven People with Only YOU Hotels, los días 4, 5 y 6 de diciembre.

Una cita que reunirá a marcas independientes y proyectos con identidad propia en un entorno donde el diseño, la artesanía y la búsqueda de regalos especiales serán los protagonistas.

Only YOU Hotel Atocha / Cedida.

Entre las firmas participantes se encuentran Mimique, con bolsos de piel elaborados artesanalmente en España; Le Touquet, que presenta piezas inspiradas en la naturaleza; y Eleven People, especializada en crear aromas para marcas y espacios.

El mercado irá acompañado de una programación de talleres que permitirá acercarse a diferentes disciplinas creativas y disfrutar de la Navidad desde una perspectiva más participativa.

Entre las propuestas previstas figuran las sesiones de Paper Art de Cristina Velasco Mora para la creación de adornos navideños (4 de diciembre), los talleres de coronas navideñas de Enebro Estudio (6 de diciembre), las creaciones de cerámica navideña de Moniquilla (5 de diciembre) y un taller de bordado de la mano de JUGO (6 de diciembre), además una experiencia guiada por Eleven People (4 y 5 de diciembre). Para reservar las experiencias en los talleres se pueden reservar en este enlace.

En Padrino Cocktail Bar también se podrá celebrar y disfrutar de la magia de la Navidad. Los primeros días de diciembre estará ambientado con música en directo además de una propuesta coctelera diseñada para la ocasión: el viernes 4 de 19.30 a 21.00 estará ambientado con música cubana; el sábado 5 de 19.00 a 21.00 con jazz&neo soul; y el domingo 6 de 19.30 a 21.30 con swing.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la Navidad en Only YOU Boutique Hotel. El hotel contará con menús especiales para Nochebuena, el almuerzo de Navidad y la cena de Nochevieja.

Only YOU Hotel Atocha / Cedida.

Estas propuestas están especialmente concebidas para celebrar alrededor de la mesa y disfrutar de la cocina en un ambiente cuidado y acogedor.

El menú de Nochebuena tendrá un precio de 190€/pax y contará con elaboraciones como el Carpaccio de cigala 000, el Rodaballo al horno con pil-pil de chantarela o el Cochinillo segoviano. La comida de Navidad, por un precio de 120€ por persona, prolonga el encuentro alrededor de una propuesta en la que destacan el Steak tartar con caviar Osetra, Merluza del Cantábrico con pil-pil de ajo y compota de pimientos o Paletilla de cordero con miel y mostaza.

Y para la cena de Nochevieja, por un precio de 320€ por persona, se podrá disfrutar de platos como la Moluscada 2.0 con carabinero curado en sal de algas, la Lubina Aquanaria con velouté de coco y curry suave o el Solomillo Rossini con foie y trufa. Todo ello seguido del imprescindible cotillón y las uvas de la suerte. Para que toda la familia pueda compartir la celebración, también hay opciones para niños menores de 12 años.

La experiencia se puede reservar a través de su página web en este enlace.