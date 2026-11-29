Marwán: "Mi padre y mi madre venían de una pobreza absoluta. Eso talla tu carácter. Por eso estoy implicado socialmente"
"Fui un niño triste en muchos momentos. Mi mundo emocional me parecía agreste, sinceramente".
"El reguetón tradicionalmente trata las letras como si fuesen el último desheredado de la tierra".
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Marwán publica su nuevo disco 'Adrenalina (memorias de un amor superlativo)' y arranca su próxima gira de conciertos con dos fechas en el Circo Price de Madrid.
El cantautor reflexiona sobre la profunda influencia de sus padres, la pobreza que vivieron en su juventud y cómo sus orígenes han marcado su fuerte implicación en causas sociales.
Aborda el proceso creativo de la canción de autor, afirmando que sus composiciones exploran las emociones humanas más profundas a través de un enfoque transformador y social.
Analiza la importancia de la salud mental y la terapia en el mundo del arte, defendiendo la autenticidad y la necesidad de no ceder ante las prisas de la industria musical actual.
Marwán lleva ya casi dos décadas dedicado al siempre laborioso y mágico oficio de ponerle música y letra a lo que sentimos. Fue bendecido con ese don, con esa suerte, la de ser capaz de amamantar la palabra, mecerla en su cuna y hacerla suya. Y que nadie se atreva a arrebatársela. Toda su obra, sus siete discos y cuatro poemarios, beben de ese brebaje que le han llevado del encogimiento, la timidez y la rareza a la grandeza del escenario, a la comprensión de un público que comparte sus gozos y calvarios.
Ya lo cantaba en 2020, en ese año maldito, en El viejo boxeador. “Quién coño soy yo, si todos tienen miedo a la palabra cantautor’. Y la respuesta la ha ido ofreciendo de poco a poco, sin excesos, desgajándose en versos y estrofas. “Nunca cambiaré. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré”, canta. Y no lo ha hecho. Nadie puede acusarlo de ir de farol ni en lo ideológico ni en lo musical. Su vida laboral no ofrece vaivenes. “Sigo teniendo ese poso de cantautor del primer disco, pero siempre trato de evolucionar”, explica en la entrevista con este periódico.
De ese crecimiento nace su último disco, ya en todas las plataformas: Adrenalina (memorias de un amor superlativo). Y de ahí surge también su próxima gira, que comenzará con un doblete en su Madrid, con dos noches en el Circo Price (21 y 29 de enero, con todas las entradas agotadas en esta segunda fecha). Y luego con un recorrido que lo llevará por media España: Bilbao, Sevilla Tenerife... Pero antes de nada se sienta con EL ESPAÑOL, opacado por la gresca política, aunque con la esperanza de que en este clima, su público encuentre en sus canciones una bala sanadora.
P.—En La canción que no van a olvidar habla de sus padres, de cómo se conocieron en la Puerta del Sol y cómo de aquel amor llegaron tanto su hermano como usted. ¿La única y verdadera patria es la infancia?
R.—En gran parte sí. Siento que vamos cambiando a lo largo de la vida, pero también creo en algo que me dice siempre mi hermano, que por mucho que uno intente cambiar, al final hay algo que no vas a cambiar nunca. Por mucha terapia que hagas, hay algo que aprendes en la infancia, heridas, que las puedes manejar, pero siempre van a seguir formando parte de ti.
En la canción hablo de las relaciones paternofiliales, de esa manera de ser querido y cuidado, y que yo siempre he mantenido. Ahora soy yo el que quiere cuidar a mis padres de ese modo también.
P.—¿Cómo recuerda su infancia en Aluche?
R.—De dos maneras. Por una parte, feliz, haciendo el gamberro con mi hermano (tres años menor), disfrutando con él y con mis amigos, descubriendo mundo, con mucho juego y mucho disfrute. Y a la vez también recuerdo una infancia triste, en el sentido de que mi emocionalidad se me hacía intratable. No podía manejar las emociones ni tenía muchas habilidades sociales. Mi mundo emocional me parecía agreste, sinceramente. Fui un niño triste en muchos momentos.
Eran momentos en los que me metía dentro y ahora de adulto me sigue pasando: a veces vivo la tristeza de forma tan potente que me lleva por delante. Da igual que mi vida sea bonita y esté llena de abundancia amorosa y de otras cosas muy positivas y bonitas.
Pero sí, siento esa herida infantil de sentirme solo, incomprendido, de ser un niño árabe de los 80, de haber sufrido racismo o de ser demasiado sensible y endeble. A veces —no siempre, porque a veces estoy con una seguridad que te cagas— eso me sigue influyendo, y estaba en mi infancia. Esa falta de autoestima, de confianza en mí mismo. Estaba ahí y sigue apareciendo.
P.—¿Qué recuerdos le vienen de sus padres en aquella época?
R.—Mis padres se querían mucho. Y nosotros fuimos muy protegidos. Nos cuidaron y nos educaron en la libertad. Eso es impagable. Fueron muy abiertos. Piensa que mi padre es un hombre palestino que viene del mundo del islam y fue increíblemente bueno. Se ocupó de las tareas del hogar igual que mi madre y del cuidado de los hijos.
Aparte nos dijeron mucho te quiero, nos acariciaron mucho, nos dieron muchos abrazos y muchos besos, y eso lo agradeceré toda la vida. Luego la gente me dice: ‘¡Qué cariñoso eres para ser hombre!’. Bueno, es que mi padre es un hombre muy cariñoso y mi madre igual. Eso se lo debo a mis padres.
Y luego siempre han tenido una sensibilidad social muy acusada porque mi padre venía de la pobreza absoluta y mi madre de una gran pobreza.
P.—Cuénteme sobre su madre, que su historia es menos conocida que la de su padre.
R.—Es de Soria, pero de una familia muy humilde, que sufría pobreza.
P.—¿Cómo llega ella aquí a Madrid?
R.—Mis abuelos, a pesar de ser pobres, lo dieron todo para que las mujeres de la familia estudiaran. Y las tres fueron profesoras.
Mi madre era una mujer de Soria muy adelantada a sus tiempos porque ya en los años 60 hablaba inglés. Con 20 años hablaba inglés perfecto. A los 20 y pico estudió Lengua y Literatura y Filología inglesa y fue profesora. Ahora tiene 85 años. Fue bastante adelantada a su época. Además, era muy feminista, muy progresista.
P.—¿Hasta qué punto le han influido sus orígenes?
R.—Mucho. Tallan mucho el carácter de uno. Si tus padres son sensibles socialmente... y los míos lo eran. Recuerdo que mi padre, que venía de una pobreza extrema tras estar en un campo de refugiados, compraba antes la fruta en el puestecito del barrio que en la tienda que vendía mucho. Siempre intentaba ayudar al que estaba peor. Y mi madre hacía lo mismo. Ver eso influye. Y luego el carácter. Ellos eran personas muy sensibles y muy cariñosas; y luchadoras en diferentes causas sociales. Por eso yo en mi trayectoria como cantautor siempre he estado muy implicado socialmente.
P.—¿Ser cantautor no deja de ser una causa perdida también, no? —bromeo—.
R.—Bueno, un poco sí, sobre todo en estos tiempos. Pero es verdad que en España siempre acaba teniendo buena salud y la gente vuelve a ella.
P.—¿A cuál de los dos se parece más?
R.—Tengo cierto carácter recio como mi madre y me levanto con mucha fuerza ante las injusticias, pero creo que me parezco más a mi padre. Él es una persona muy amable, muy cariñosa y muy cercana. Me siento identificado con él en eso.
P.—¿Ha estado en Palestina?
R.—La última vez en 2009. Ya hace mucho. Luego íbamos a ir en 2020, pero... Hace 15 años que no he ido. Ahora podría entrar, pero supongo que tendría muchos problemas. Iré en breve. He estado muchas veces, la conozco bastante... Aunque bueno, a donde sí voy es a Jordania, que es donde está mi familia.
P.—Con un padre refugiado y una madre defensora de las injusticias, ¿es imposible que no fueras de izquierdas, no?
R.—Hay casos de gente que no tienen la ideología de sus padres, pero yo no lo hago sólo por ellos. Tengo tendencia a ayudar a la gente que está peor que yo. Siento que no puedo estar de paso. Tengo cierta audiencia y puedo movilizar, en cierto modo. Así que lo hago. El primer concierto de mi vida lo organicé yo y fue un concierto benéfico. Siempre he tenido esa faceta solidaria.
P.—A pesar de ser bastante activo políticamente, no tiene mucha canción protesta. ¿Por qué?
R.—Me he volcado más en la canción relacional que en la social, aunque en todos mis discos hay alguna. En este último está Maldita sociedad. Pero en otros también aparecen Venid a la rúa, Gente para Palestina, Necesito un país, La ecuación... Pero sí que creo que incluso mis canciones relacionales tienen mucho de social porque siento que no he hablado del amor desde un punto de vista sólo de hablar de mis sentimientos, sino que trato de indagar dentro de las emociones.
Y luego siento que lo que cuento son cosas que a nivel macro también se dan en las luchas sociales. Entonces, yo siento que mi canción es relacional, pero a pesar de eso es una canción social sin ser protesta. Y que tiene una función transformadora y social de conocer las emociones profundamente.
Muchos de los problemas sociales no se abordan de un modo social, sino de manera individual, tratando de ser mejor persona y de conocerse profundamente para conocer las tiranías que hay dentro de uno y las oscuridades que hay dentro de uno. Y luego llevarlas al marco de lo social y aportar luz.
Pero sí, siento que los cantautores de mi generación hemos abusado un poco de la canción de amor, por así decirlo, y la hemos dejado relegada —quitando a artistas como Rozalén o Pedro Pastor—. Yo he hablado bastante, pero no tanto como quisiera. Y también te digo: hay que colocar la cámara para contar ciertas problemáticas sociales de una determinada manera muy especial para que la canción no se convierta en un panfleto.
P.—No es fácil.
R.—Es difícil. Yo creo que en ese sentido el rap nos aventaja porque pueden decir las cosas en plata tal cual son. En cambio, la canción melódica, si tú dices las cosas tal cual son, suenan demasiado a panfleto. Por eso no hago tanta canción social, porque a veces teniendo muchas inquietudes sociales, no encuentro el marco perfecto para contar esas inquietudes.
P.—Yendo a lo relacional. Cantas en Y tuve suerte: ‘Yo te conté mi trauma adolescente y tú te reías de mi intensidad, y llega el amor, y tuve suerte’. ¿Se ha enamorado?
R.—-No, no, ahora mismo no hay amor en vida (ríe). Si en otros formatos, pero no de pareja.
P.—Pensé que se había enamorado.
R.—Me enamoré, me enamoré, pero no funcionó.
P.—Entonces está en un buen momento para escribir. Hablando con Andrés Suárez, él decía que “los cantautores siempre escriben mejor cuando están en la mierda”.
R.—Es que pasan dos cosas: cuando uno está feliz, vive; y cuando uno está triste sigue viviendo —porque esto forma parte de la vida— pero más que vivir uno escribe. Porque en ese contexto desapacible de desamor, en ese desasosiego y desconcierto, uno necesita respuestas.
Las canciones al final son preguntas lanzadas al viento intentando buscar respuestas de tu inconsciente. Con ellas tratas de hallar una explicación o de dotar de un poco de sentido a eso que es intratable; ese dolor, ese estupor, ese desconcierto.
Y luego es que la tristeza es más fotogénica que la alegría. Hacer una canción alegre puede quedar como un poco flower power; en ocasiones hay que ser muy fino. En cambio la canción triste, ese desgarro, es más fotogénico dentro del arte, más fácilmente expresable. Para mí, al menos.
P.—Y hay más fracasados que triunfadores.
R.—Aparte es que la canción tiene un punto de encuentro con el otro. Todos tenemos nuestros avatares, nuestros desamores y nuestros desconciertos. Y mis canciones sirven de espejo a otros, igual que las canciones de otros me han servido de espejo a mí. Yo creo que ahí es cuando nos sentimos realmente reconfortados. Cuando uno dice estoy triste y hay otro que está igual. Entonces, uno se siente identificado y se siente un poco menos solo.
Y luego las canciones nos convierten en verdaderos protagonistas de nuestra propia vida. Y los cantautores lo que hacemos normalmente es contarle a la gente las cosas que siente y que no sabe exactamente que siente.
P.—Canta también: En 2020 no tuve suerte. ¿Qué pasó?
R—Siento que la humanidad entró en un periodo de mala suerte a partir de 2020. Desde entonces, el mundo se ha convertido en un lugar más feo, más agreste. El mundo está más polarizado.
La gente empezó a estar peor emocionalmente por el encierro de la pandemia. Empezó a haber muchos casos de depresión. Entramos en una dinámica de prisa, de consumo mucho más voraz... Empezaron a surgir regímenes autoritarios en países democráticos, como en EEUU. Hay un auge de la ultraderecha. Vivimos un turbocapitalismo con oligarcas de esas tecnocracias brutales.
Siento que el mundo es un lugar menos deseable. Hay un turismo depredador que convierte las ciudades en parques temáticos. Vivimos a la prisa. Ya no se saborean las cosas, ni siquiera un disco, y estamos buscando la felicidad donde no está porque el capitalismo nos ha dicho que la felicidad está en la siguiente compra o en la siguiente conquista. Vivimos siempre a por lo siguiente. Y siento que el mundo es un lugar más feo.
Aparte, yo ese año saqué un disco que... Y mis discos, por el tipo de artista que soy, tienen vida gracias a las giras. Saqué mi mejor disco y mi mejor libro esos años y por la pandemia no pudieron ser disfrutados como debieron.
P.—Se refiere a El viejo boxeador.
R.—Sí, para mí fue un año de mala suerte, sinceramente. El mundo empezó a hacerse más feo ahí.
P.—Saca un disco cada tres años. No es lo habitual. ¿Por qué espacia tanto sus proyectos?
R.—Los cantautores (Ismael Serrano, Jorge Drexler, Pedro Guerra...) sacamos cada más tiempo y luego hacemos giras muy extensas. Tratamos de cuidar mucho lo que hacemos. Entonces, para cuidarlo y sacar buenos discos no podemos hacer hamburguesas musicales rápidas, fast food. Esta prisa no favorece al mundo de la música ni al mundo en general.
P.—Esta prisa ha hecho que cada vez más artistas confiesen que van al psicólogo. ¿Por qué? En principio, son privilegiados —aunque puedan estar en lo alto unos años y luego caer en picado con la misma rapidez—.
R.—Por lo general hay más gente que va al psicólogo y el mundo del arte no se salva. Con 17 años yo era el único que iba al psicólogo; con 47 ya van todos mis amigos.
Pero bueno, uno no se hace artista precisamente porque tenga una vida interior con una salud mental o un manejo de las emociones brillantes, por decirlo así. Gozamos de abundancia, de éxito y de audiencia, pero eso no quita que tengamos muchas presiones, que vivamos en un sistema en el que nos autoexplotamos, que nuestras emociones nos vuelvan a veces intratables, o que tengamos que manejar linchamientos públicos en las redes sociales.
A veces, también, vivimos atosigados por los intereses que las discográficas puedan tener en nosotros —no es mi caso, pero en el de otros sí—. Hay artistas que son la gallina de los huevos de oro y el nivel de presión que tienen es brutal.
Para manejar esas cosas —y las emociones propias— se necesita terapia. Uno tiene problemas de pareja, en las relaciones del trabajo, en la familia, en la infancia.... Si algo tienen los artistas son heridas de la infancia y de adolescencia. Por eso se han hecho artistas, por esos traumas que nos llevan a buscar explicación o tratar de tomar posesión del mundo a través de canciones transformadoras o sanadoras. La canción nos cura. Entonces, ¿cómo no vamos a ir a terapia?
P.—Ya para ir terminando. ¿Para qué le han dado todos estos años de carrera? Al menos se habrá comprado un piso.
R.—He tenido dos carreras (en referencia a la musical y la de escritor). Y sí, me ha dado la oportunidad de tener un piso y también de poder ayudar a mucha gente. Y también me ha dado la posibilidad de conocer a mucha gente y viajar mucho, y de vivir con intensidad la vida.
P.—Haga balance. ¿Qué es lo mejor y lo peor de estos años?
R.—Lo mejor es haberme descubierto. Saber que ese niño que no tenía autoestima podía llevar a cabo una obra y podía congregar a gente alrededor de esa obra y sentirse parte de algo. De joven me sentía dentro de mí, aunque estuviese con amigos o gente de cerca y familia que me quería. Siempre me sentí incomprendido y, en cierto modo, aislado. Y de repente formar parte de algo más grande que uno pues siempre es bonito. Eso creo que ha sido lo mejor: viajar y hacer arte, canciones que emocionan y seguir una tradición de cantautores que emocionan haciendo canciones y libros de poemas.
Y lo peor supongo que han sido algunos managers que me he encontrado y que no han cuidado como yo quisiera lo que he hecho. A veces, me he sentido abandonado o no han empujado y no han tratado mi carrera con el mismo amor que yo. Y eso me ha afectado mucho a la autoestima.
P.—¿Hay mucho buitre en la industria?
R.—Sí, hay buitres, y gente que tiene otros intereses u otros artistas que le dan más dinero que uno mismo y descuidan lo que haces. Pero sí, hay gente que se quiere aprovechar de los artistas que son muy sensibles. El mundo del arte además hay grandes cantidades de dinero y hay algunos que cuidan lo que haces y otros que se quieren aprovechar, sinceramente.
P.—¿Cómo caza uno a esos buitres?
R.—Hay que estar atento. Con el tiempo vas afinando la mirada. Y luego entiendo que eres un activo y que la gente que trabaja contigo tiene ciertos intereses, pero en la medida de lo posible para conseguir cosas los dos, no a tu costa.
P.—¿Qué no se perdonarías a estas alturas de su carrera?
R.—Traicionar al joven que empezó a hacer canciones. Ponerme a hacer hamburguesas de éxito. Quiero tener éxito, pero no hago las cosas para conseguirlo, sino que trato de hacer algo que me satisfaga y luego... Eso no significa que uno no pueda evolucionar y añadir cosas, pero siempre que haga canciones desde el corazón. No me perdonaría hacer canciones sólo para encajar en un sistema.
P.—¿Escucha reguetón?
R.—No suelo, pero hay canciones sueltas que me gustan. El reguetón es un ritmo que contagia, pero a la vez también hay temas que tienen letras que dejan mucho que desear. Tradicionalmente tratan las letras como si fuesen el último desheredado de la tierra.
P.—Lo digo sobre todo por su antagonismo con la canción de autor.
R.—Bueno, también hay artistas como Residente, que han hecho reguetón y han cuidado muy bien las letras.
P.—¿Ser auténtico es la mayor revolución?
R.—Sí.