El madrileño Hugo Muñoz en la barra de su restaurante. Ugo Chan Maison Krug

Hugo Muñoz, chef con una estrella Michelin en Ugo Chan: "Dabiz Muñoz habló maravillas del restaurante. Es un genio"

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LO ESENCIAL Las claves Hugo Muñoz celebra el quinto aniversario de Ugo Chan con una estrella Michelin y dos soles Repsol, mientras sopesa la futura apertura de un segundo concepto hostelero más asequible en Madrid. El chef destaca la cercanía y el cuidado del detalle como claves del éxito del restaurante, además de agradecer públicamente el apoyo recibido por parte de cocineros como Dabiz Muñoz. Muñoz repasa su trayectoria marcada por su hiperactividad, la figura inspiradora de su abuelo y la influencia en los fogones de maestros como Abraham García y Ricardo Sanz. El restaurante estrena su condición de embajador del champagne Maison Krug con una propuesta de maridaje exclusivo centrada en la zanahoria y ofreciendo botellas por debajo del precio de mercado.

Es un martes cualquiera, llueve y es hora de comer, pero en Ugo Chan (una estrella Michelin y dos soles Repsol) no queda una mesa libre. Dentro está el madrileño Hugo Muñoz, que lleva en pie desde las nueve de la mañana y aún le espera el turno de noche.

Este 21 de noviembre, su restaurante de Chamartín ha cumplido cinco años, y el cocinero, que se siente en un momento de "madurez" plena, recibe a EL ESPAÑOL. Charlamos de su idea de abrir un segundo local más "democrático", la presión de los reconocimientos, de su hiperactividad diagnosticada, del abuelo que le da nombre a su casa y de su estreno como embajador del champagne Maison Krug.

PREGUNTA.—Acaban de celebrar su quinto aniversario.

RESPUESTA.—Sí, el 21 de noviembre hemos cumplimos cinco años. No vamos a hacer ninguna fiesta porque vamos a un ritmo frenético con tantos eventos que no nos da la vida, pero estamos muy felices de haber sobrevivido cinco años en Madrid, superando la etapa de ser 'el sitio de moda' para asentarnos con una clientela fija y tener mucho reconocimiento, incluso en Latinoamérica.

Estamos en un momento muy bonito de madurez en equipo, cocina, sala y bodega. A futuro, aunque no hay nada firmado, nos ronda la idea de abrir algún concepto más democrático en precio, ya que Ugo Chan tiene unos costes fijos muy altos. Queremos aportar algo más razonable a una ciudad que es referente mundial y puerta de entrada a Latinoamérica.

Hugo Muñoz en la sesión de fotos como embajador de Krug. Ugo Chan Maison Krug

P.—Estamos en un martes cualquiera, a mediodía, llueve... y aun así está lleno. ¿Qué cree que hace que a la gente le guste tanto?

R.—La gente no compra discursos; compra verdad, cariño y cercanía. Sabemos dónde estamos —tenemos una estrella Michelin—, pero el auténtico lujo consiste en quitarse esos corsés y ser cercanos.

Es acordarte de cómo le gusta el Martini a un cliente que viene una vez al mes, saber que otro no come zanahoria sin que te lo tenga que recordar, cuidar la banda sonora o que yo salga siempre a saludar a todas las mesas en cada servicio. No sé definir qué es el éxito —hoy llevo aquí desde las nueve de la mañana y volveré a casa media hora antes de regresar al turno de noche—, pero creo que la clave es la suma de pequeños detalles y hacer las cosas de verdad, aunque a veces sean imperfectas. Hasta la arruga del mantel en nuestras mesas es bella.

P.—Algunos expertos advierten de que se acerca una época difícil para la hostelería en Madrid. ¿Qué opina?

R.—Escucho de todo y, sinceramente, siempre tengo ese miedo bien entendido de estar alerta y no relajarme. Si yo me considero un privilegiado y aun así me cuesta sacar esto adelante, imagínate a los demás.

Cada vez hay más competencia, los alquileres están por las nubes y todo es más complicado. Si viene una época difícil, creo que nos obligará a reciclarnos, agudizar el ingenio y ser mejores cocineros y gestores.

No le deseo el mal a nadie, pero si llega una crisis, hay que estar preparados con todas las herramientas para afrontarla.

P.—Desde un primer momento Ugo Chan contó con la aprobación popular. ¿Cómo se sintió cuando Dabiz Muñoz, mejor cocinero del mundo durante varios años, recomendó su restaurante diciendo que "es una fiesta" o "un lugar para ser feliz", además de elogiar su talento?

R.—Dabiz fue supergeneroso y habló maravillas de Ugo Chan; le estoy muy agradecido porque te pone en el mapa. Además, me ha enviado a muchísima gente del mundo de la gastronomía, sobre todo de Latinoamérica, como Álvaro Clavijo, de El Chato.

A veces los cocineros con tres estrellas Michelin parecen intocables, pero Dabiz entre bambalinas es un tipo excepcional, humilde y muy generoso que siempre me ha ayudado.

Hugo Muñoz. Ugo Chan Maison Krug

P.—Siempre dice que es hiperactivo. ¿Está diagnosticado?

R.—Estoy diagnosticado. De pequeño, en el colegio de curas, iba mucho al psicólogo porque era un niño muy movido.

No se me daban mal los estudios, pero solo destacaba cuando algo me interesaba de verdad y alguien me motivaba. Hoy en día sigo igual, me meto en todos los charcos.

Siempre dicen que saber decir "no" es una virtud, pero para mí mueve mucho más el mundo saber decir "sí". Tener ganas de hacer cosas y que pasen cosas más allá del fin económico.

P.—Además del restaurante, hace comidas privadas por medio mundo, asesorías, cocinas en MotoGP o en la Fórmula 1... No para. ¿Tiene trabajo por encima de sus posibilidades?

R.—Hago muchas cosas, pero toco palos muy bonitos. También soy muy aficionado a la música y al flamenco, y muchas veces voy a cenas con amigos músicos sin ningún afán económico; yo cocino y ellos cantan y tocan. Estar en esos ambientes genera una energía muy bonita y contactos que hacen que todo fluya.

Entrada de Ugo Chan. Maison Krug

P.—¿En algún momento ha tenido que decir 'basta' para no acabar con un ataque de ansiedad?

R.—Lo gestiono delegando mucho en mi equipo. No porque me crea una estrella inaccesible, sino porque tengo un equipo joven y muy válido que necesita asumir retos.

Miguel, mi jefe de cocina, tiene 24 años y es un fenómeno; y Alvarito, jefe de cocina de producción que viaja conmigo, acaba de cumplir 32. Me encanta que vayan tomando galones y darles margen incluso para que se equivoquen y aprendan. Nadie nace aprendido.

P.—¿Siente la presión de la estrella Michelin y los soles Repsol? ¿Le compensa tener la estrella?

R.—Estamos agradecidísimos por los reconocimientos, pero uno no trabaja por los premios. La presión nos la ponemos nosotros mismos cada día.

Cuando hoy he diseñado un menú especial que nace y muere en este servicio, no hay ningún inspector auditándome; la exigencia va en mí. Al final, Michelin premia a quienes ya somos unos locos de la excelencia.

Además, siempre digo que la estrella te la dan por lo que has hecho, no por lo que vas a hacer; algún inspector me ha dicho literalmente: "Hugo, sigue igual, que te la hemos dado por lo que estabas haciendo".

P.—Para quien no le conozcan, ¿cómo definiría su cocina? Algunos la califican japo-cañí.

R.—Ese término lo acuñaron entre Alberto Chicote y Ricardo Sanz en Kabuki. Si nos ponemos un poco canallas, yo diría que 'japo' es la excusa para hacer lo que me da la gana.

No me gusta nada la cursilería, pero se trata de contar historias a través de la cocina dentro de ese "corsé" japonés en el que me siento tan cómodo. Tener unos límites definidos te obliga a exprimir mucho más la creatividad que cuando tienes un lienzo infinito y no sabes por dónde empezar.

El chef Muñoz posando con una botella de Krug. Ugo Chan Maison Krug

P.—¿Cuáles son sus platos e ingredientes imprescindibles?

R.—Nuestros grandes emblemas desde el primer día son la gyoza, el nigiri y nuestras lentejas. En el menú siempre buscamos un equilibrio entre técnicas japonesas —como la tempura o los cortes crudos y sashimis— y el guiso tradicional.

Es curioso, pero tenemos materias primas carísimas como trufa blanca, caviar o toro, pero al final lo que triunfa por aclamación popular es lo que te recuerda a tu madre y a los guisos de siempre: unos buenos callos o unas lentejas.

P.—¿Por qué llamó al restaurante Ugo Chan en honor a su abuelo? ¿Qué significó él para usted?

R.—Mi abuelo era un espejo en el que mirarme. En los años noventa ya hacía negocios con Japón, hablaba japonés e inglés, viajaba por todo el mundo cuando casi nadie lo hacía y me fascinaba escucharlo.

Además, era un hombre cariñoso, generoso y muy respetuoso. Yo había empezado Ingeniería de Caminos, pero no era lo mío y me dio el arrebato de querer ser cocinero.

Mi abuelo me ayudó y me pagó la escuela privada con Salvador Gallego en Moralzarzal; gracias a él estudié cocina. Por desgracia, falleció justo cuando me fui a trabajar a Londres por primera vez y no llegó a verme en un restaurante japonés.

De pequeño me llamaba Ugo Chan, que con ese sufijo japonés significa algo así como "Huguito". Hoy, cuando viene algún cliente japonés y le digo que yo soy Ugo Chan, se parte de risa al ver a un tío de 95 kilos llamándose así.

Hugo Muñoz durante un servicio en su restaurante. Ugo Chan Maison Krug

P.—¿Quiénes diría que han sido sus grandes maestros en las cocinas por las que ha pasado?

R.—El mayor genio con el que he trabajado es Abraham García, en Viridiana; él sí hacía honor a una palabra tan manoseada hoy como 'fusión'. También Ricardo Sanz, mi maestro en la cocina japonesa y un referente absoluto al que quiero muchísimo.

Y, por supuesto, Salvador Gallego, que fue mi primera toma de contacto en un restaurante con estrella Michelin de corte clásico y afrancesado, donde aprendí la base de la caza y los guisados que hoy aplico en Ugo Chan, porque aquí hacemos sushi, pero también se guisa y se moja pan.

Además, siento un vínculo y una admiración enorme por genios como Dabiz Muñoz, Nacho Manzano o Jordi Vilà.

Variedades de zanahorias que usa el chef en su restaurante Ugo Chan. Maison Krug

P.—¿Qué consejo le daría a un cocinero que quiera abrir ahora un restaurante en Madrid?

R.—No soy muy de dar consejos porque yo mismo tengo ilusión por abrir otro negocio y le tengo muchísimo miedo. Pero le diría que siga su intuición, se esfuerce al máximo y entienda que un restaurante va mucho más allá de cocinar bien.

La verdadera diferencia está en las relaciones personales: en cómo abres la puerta al cliente, cómo lo acompañas y cómo lo despides. Si un cocinero se limita solo a cocinar, se va a perder lo más importante.

P.—Por lo que cuenta, el secreto casi pasa por ser buena persona...

R.—Totalmente. Todos queremos dejar nuestro tiempo y nuestro dinero en sitios donde merece la pena.

Puedes ser el enfant terrible de la cocina y tener mucho talento, pero si tienes un ego desmedido, el cliente va una vez y no vuelve. Ser agradecido y buena persona es fundamental en la vida y en este oficio.

Sirviendo Krug en uno de los pocos restaurantes de Madrid que lo tienen, en Ugo Chan. Ugo Chan

P.—Recientemente ha sido nombrado embajador del champagne Krug. ¿Cómo surgió?

R.—Todo nació desde la admiración por la marca. Hace muchos años, cuando ni siquiera tenía restaurante y trabajaba para otros, abrimos en casa de un amigo un Clos du Mesnil de Krug de 2004. Aquel día probé Krug por primera vez y fue un flechazo.

Pensé: "Ojalá algún día pueda permitirme abrir otra botella". Cuando montas un restaurante como Ugo Chan, donde el vino es tan importante —algo poco habitual entre los cocineros que apuestan su propio dinero en una gran bodega—, tener una casa como Krug era obligatorio.

Además, ellos se mueven más por corazón que por negocio, y eso encaja mucho conmigo.

Ostra Gillardeau nº 2 con ponzu ahumado de zanahoria de la huerta de Aranjuez acompañado de Krug Grande Cuvée 174ème Édition. Ugo Chan Maison Krug

Respecto a la carta, hemos creado unos platos ad hoc con la zanahoria como hilo conductor y siempre con la opción de maridarlo con Krug por copas o por botella. De hecho, tenemos probablemente el mejor precio de Madrid para una botella de Krug, por debajo de los 300 euros. Preferimos reducir nuestro margen de beneficio para democratizar la marca y que la gente pueda disfrutarla.

Maridajes en Ugo Chan

Maison Krug y Ugo Chan presentan dos maridajes exclusivos de un mes de duración llamado "Krug In The Kitchen-The Carrot Chapter", en la que el ingrediente protagonista es la zanahoria.

El chef Hugo Muñoz ha diseñado dos platos exclusivos para armonizar con dos etiquetas de Krug:

Krug Grande Cuvée 174ème Édition acompañado de una ostra Gillardeau nº 2 con ponzu ahumado de zanahoria de la huerta de Aranjuez .

acompañado de una . Krug Rosé 29ème Édition acompañado de un mochi de carrot cake elaborado con zanahoria morada de La Janda, especias y queso de cabra de la Sierra de Guadarrama.

Un mochi de carrot cake elaborado con zanahoria morada de La Janda, especias y queso de cabra de la Sierra de Guadarrama acompañado de Krug Rosé 29ème Édition. Ugo Chan Maison Krug