El mejor mercadillo navideño para visitar desde ya hasta el 10 de enero: gratis, con comida y talleres infantiles

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LO ESENCIAL Las claves El centro comercial Arturo Soria Plaza acoge su primer Christmas Village del 26 de noviembre al 10 de enero de 2027. El mercadillo reúne en sus terrazas casetas de gastronomía, marcas de artesanía, papelería y artículos de regalo. La programación familiar incluye encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos, un Belén de Playmobil y talleres navideños. El espacio contará con un servicio solidario de empaquetado de regalos en colaboración con Médicos Sin Fronteras.

El centro comercial Arturo Soria Plaza dará la bienvenida a la Navidad con la puesta en marcha de su primer Christmas Village, un mercadillo navideño que abrió sus puertas el 26 de noviembre y estará abierto a los visitantes del centro hasta el 10 de enero de 2027, un plan perfecto para disfrutar del ambiente navideño y descubrir ideas para regalar en estas fechas.

El nuevo Christmas Village reunirá, en las terrazas de la planta alta del centro, casetas con múltiples propuestas de regalo y gastronomía. El mercadillo estará abierto del 26 de noviembre al 10 de enero, en horario de lunes a sábado de 12h a 23h para las casetas de restauración, de 10h a 21h para las casetas de comercio y domingos desde las 12:00 horas para ambas opciones.

Las propuestas de las marcas y talleres participantes formarán una combinación única para convertir la visita al mercadillo en una experiencia que invite a pasear, descubrir nuevas propuestas y disfrutar del ambiente de estas fechas tan especiales con la mejor compañía posible.

Entre las opciones de gastronomía más gourmet estarán La Fresería, especializada en fresas frescas con crema y toppings, para los más golosos y La Romana, que ofrecerá distintas variedades de crepes de gran calidad. Además, los visitantes podrán degustar churros con chocolate y castañas asadas.

También se contará con la participación de restaurantes especializados, como Tacoctelería, con su propuesta de cocina mexicana única, Loureiro (furancho gallego) con su cocina gallega y marisquería; y Docamar, con sus conocidas bravas.

La oferta se completa con marcas y proyectos de artesanía como Las Cosillas de Tiana y MO, con sus piezas de joyería artesanal; Green Art, especializado en terrarios y minijardines; Lirón, con artículos artesanales como manteles, agendas y neceseres; y Papelorio, con papelería y adornos navideños.

La inauguración del Christmas Village tendrá lugar el próximo 26 de noviembre y, a partir de diciembre, el centro comercial completará la experiencia con distintas actividades dirigidas especialmente al público familiar.

La programación, destinada a que los más pequeños disfruten de estas fechas, incluye encuentros con Papá Noel y los Reyes Magos. Los encuentros con el primero serán del 10 al 13, y del 17 al 24 de diciembre entre las 16:30 y las 20:30 horas.

Los reyes de Oriente recogerán el testigo los días 26, 27, 29, 30, 2 y 3 de enero de 16:30h a 20:30h y el 28, 31, 4 y 5 de enero: de 11:00h a 14:00h.

También incluye un Belén de Playmobil y distintos talleres familiares. El primero de ellos será el 13 de diciembre, donde los visitantes podrán hacer sus propias coronas navideñas en un pase de 12:00 a 16:00 horas.

El día 19 también podrán disfrutar de otro taller junto al Colegio Brains y, un día más tarde, de un taller de mesas navideñas y un servicio de empaquetado de regalos de la mano de Papelorio. Además, el centro prevé impulsar una acción solidaria vinculada a este servicio, en colaboración con Médicos Sin Fronteras.