La feria del libro antiguo para visitar en Madrid entre el 26 y el 28 de noviembre: primeras ediciones y joyas ocultas

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LO ESENCIAL Las claves Madrid acoge del 26 al 28 de noviembre la XV Feria Internacional del Libro Antiguo 'IN-FOLIO' en el Círculo de Bellas Artes. La cita, organizada por AILA e ILAB, reunirá a prestigiosas librerías con una amplia selección de libros, mapas, grabados y documentos antiguos. Entre las piezas destacadas se encuentran la primera edición de la segunda parte del Quijote (1615), obras de la Generación del 27 y crónicas del Nuevo Mundo. El evento busca acercar estas joyas bibliográficas e históricas a coleccionistas, instituciones y al público general, con especial foco en los jóvenes.

La Asociación Ibérica de Librerías Anticuarias (AILA), junto con la International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), organiza ‘IN-FOLIO, XV Feria Internacional del Libro Antiguo’, una cita imprescindible en la agenda de coleccionistas y amantes del libro, el grabado y la obra sobre papel.

En esta edición la feria que tendrá lugar del 26 al 28 de noviembre reunirá de nuevo a librerías de gran prestigio, que ofrecerán al público la ocasión de contemplar y adquirir centenares de libros, documentos y obras de excepcional calidad.

El evento se dará en el marco privilegiado en el centro de Madrid: el Círculo de Bellas Artes, que este año celebra el centenario de su emblemático edificio, obra de Antonio Palacios. Una ocasión inmejorable para descubrirlo.

El visitante podrá encontrar desde grandes obras de nuestra literatura, como la primera edición de la segunda parte del Quijote (Madrid, Juan de la Cuesta, 1615) o primeras ediciones, algunas de ellas dedicadas, de Lorca, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego y otros poetas de la Generación del 27.

Y también algunas de las primeras crónicas del Nuevo Mundo: la edición príncipe de la Historia general de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo (Sevilla, Cromberger, 1535), la segunda edición de la Verdadera relación de la conquista del Perú de Francisco de Xerez, o la tercera edición del Libro de las cosas maravillosas de Marco Polo, impresa en Logroño por Miguel de Eguía en 1529.

Asimismo, el público tendrá la oportunidad de contemplar grabados y mapas de excepcional calidad, como la primera edición de Los desastres de la guerra (1863), la segunda gran serie goyesca, cuya sátira del poder conserva una sorprendente actualidad; el monumental plano de Madrid de Nicolas Chalmandrier (1761), que permite descubrir la capital antes de las grandes reformas de Carlos III; el Voyage pittoresque et historique de l’Espagne de Alexandre de Laborde, uno de los libros de viajes por España más apreciados del siglo XIX, ilustrado con magníficos grabados, o una espectacular emisión de lujo de La Alhambra de John Frederick Lewis (1835), con litografías coloreadas a mano, testimonio del descubrimiento romántico de Granada.

La feria reunirá a librerías de gran prestigio Cedida

Alicia Bardón, presidenta de AILA, asegura que “el objetivo primordial de la feria es ofrecer a coleccionistas, instituciones y público en general, un fin de semana repleto de primeras ediciones, mapas, manuscritos y otros tesoros de tiempos pasados con los que sumergirse en nuestra historia, divertirse, emocionarse, ampliar o empezar sus colecciones".

Por otra parte asegura que "en definitiva, acercar los libros a todos, especialmente a los más jóvenes, que no sólo encontrarán textos clásicos de nuestra literatura, sino toda una oferta de libros únicos con los que viajar a través de la Historia y conocer las grandes mentes de la humanidad”.

“Hemos trabajado mucho para convertir esta feria en un pilar cultural de nuestro país, esa es una de nuestras principales motivaciones: situarnos al nivel de las más prestigiosas ferias del mundo de nuestro sector y, sobre todo, atraer a todos los públicos, no solo a los grandes coleccionistas”, explica la presidenta de AILA.