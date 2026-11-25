El mercadillo de Navidad en el centro de Madrid para visitar hasta el 7 de enero: 32 puestos y una pista de hielo de 600 m2

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LO ESENCIAL Las claves La Plaza de España de Madrid acoge el poblado navideño 'La Navideña' del 21 de noviembre al 7 de enero de 2027. El recinto cuenta con una pista de hielo de 600 m2, un árbol interactivo transitable de 14 metros y 32 puestos de artesanía. La oferta gastronómica incluye firmas como Chocolatería San Ginés y Arzábal, además de una terraza de 300 metros cuadrados. Habrá visitas a Papá Noel y al Cartero Real, espectáculos circenses, pasacalles, conciertos del coro Enclave Gospel y exhibiciones de patinaje.

Madrid ha inaugurado la Navidad de 2026 con la apertura, un año más, de La Navideña, el poblado navideño de la Plaza de España lleno de actividades aptas para todas las edades. El recinto este año vuelve a lo grande, con una pista de hielo de 600 m2, un árbol de 14 metros de altura y casetas con propuestas gastronómicas y de artesanía.

La Plaza de España permanecerá de esta manera desde el 21 de noviembre hasta el 7 de enero de 2027. Por lo tanto, los madrileños podrán disfrutar durante casi dos meses del mejor ambiente navideño de la capital.

La principal atracción de La Navideña es su pista de hielo de hasta 600 metros cuadrados que ya pueden disfrutar pequeños y mayores. La pista permanecerá abierta todos los días, con un horario de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 y de 10:00 a 22:00 horas los fines de semana.

El precio para entrar a la pista es de 9,50 euros con patines incluidos. En caso de no llevar guantes, que son obligatorios para entrar, el precio es de 11,50 euros. Las entradas pueden comprarse tanto en taquilla como de forma online.

Además, este año el recinto estrena como nueva atracción un árbol interactivo de hasta 14 metros de altura, cuyo interior es transitable y que seguro será una de las atracciones favoritas de todos los visitantes durante estas fechas.

La Navideña vuelve también con un mercadillo de hasta 32 puestos navideños, donde podrán comprarse los mejores productos artesanos, perfectos para regalar en unas fechas tan señaladas.

El recinto se complementa con una gran oferta a nivel gastronómico inspirada en los mercados del centro de Europa donde participan la Chocolatería San Ginés, Madrí, Arzábal y Puesto 92, acompañada de una terraza de 300 metros cuadrados

El recinto está repleto de planes para los más pequeños, con la visita a la Casa de Papá Noel como atracción principal hasta el día 24 de noviembre. Además, a partir del 26 de diciembre, los niños podrán reunirse con el Cartero Real para entregarle sus cartas a los Reyes Magos.

Además, se celebrarán pasacalles navideños y espectáculos circenses por parte de la Compañía Teatral Bambolea.

El espectáculo está garantizado con la actuación del coro Enclave Gospel, que ofrece conciertos de 30 minutos en formato tiny desk, con 15 voces. Por otro lado, la patinadora Sara Hurtado, nueve veces campeona de España de patinaje artístico, actúa sobre la pista de hielo.

La apertura coincidió con el tradicional encendido de luces navideño, donde más de 200.000 personas se reunieron este pasado sábado para disfrutar de un espectáculo marcado por la música, color e ilusión en Cibeles.

Se trata de un plan perfecto para aquellos que quieran disfrutar del mejor ambiente navideño en Madrid, con la posibilidad de combinarlo dando un paseo observando las luces de Gran Vía y el resto de mercadillos presentes en el centro de la ciudad.