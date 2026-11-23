Una tarde de fiesta ochentera y noventera para despedir el año: DABUTI anuncia su edición especial de navidad y preuvas

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves DABUTI celebra su Edición Especial Navidad y Preuvas los días 18 y 26 de diciembre en La Sala del Movistar Arena de Madrid. El evento de tardeo ofrecerá casi cinco horas de fiesta dedicadas a los grandes éxitos musicales de los años 80 y 90. La cita contará con las sesiones de los DJ residentes Fernandisco y Óscar de Pablos, además de la actuación en vivo de la Dabuti Band. La experiencia inmersiva incluirá animación, cuerpo de baile, la mascota ALF y sorpresas especiales para adelantar las campanadas de fin de año.

La Navidad llega a la pista de baile con el espíritu más ochentero y noventero. DABUTI, el tardeo más divertido de la capital, anuncia su esperada Edición Especial Navidad y Preuvas, una cita diseñada para adelantar las campanadas entre amigos, música en directo y nostalgia. El evento tendrá lugar los próximos 18 y 26 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, en La Sala del Movistar Arena de Madrid.

Concebida bajo el concepto de «verbena sofisticada», esta edición especial transforma la clásica celebración prenavideña en una experiencia inmersiva de casi cinco horas de duración. El público podrá revivir los grandes himnos de las décadas de los 80 y los 90 de la mano de los DJ residentes Fernandisco y Óscar de Pablos, quienes marcarán el ritmo de la tarde antes de dar paso a las tradicionales preuvas.

El cartel artístico volverá a contar con la energía de la Dabuti Band, que interpretará en vivo los éxitos más coreados de ambas décadas, además de un cuerpo de baile, animadores y la aparición estelar de ALF, la carismática mascota oficial de la fiesta. Como es habitual en cada sesión, la organización prepara sorpresas especiales sobre para celebrar el cierre de la temporada 2026. (Resumen Dabuti mensual)

Una de las ediciones de DABUTI / Cedida. Dabutimusic.es

Tras colgar el cartel de sold out en sus anteriores citas de cierre de año, DABUTI consolida su propuesta en La Sala del Movistar Arena como el punto de encuentro imprescindible para las comidas y cenas de empresa, así como para grupos de amigos que buscan una alternativa festiva en horario de tarde.

Sobre DABUTI

Nacida con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva en la cultura pop de los años 80 y 90, DABUTI es la fiesta de tardeo mensual de referencia en Madrid. A través de música en directo, sesiones de DJ de primer nivel y una puesta en escena teatralizada, ha logrado reunir a miles de asistentes en cada convocatoria bajo un lema claro: buen rollo, baile y recuerdos inolvidables.