El mercadillo de Navidad con más actividades de España desde el 27 de noviembre: gratis, comida y planes familiares

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LO ESENCIAL Las claves El nuevo espacio LESÌX en Aravaca (Madrid) celebra su primera Navidad con una completa programación de compras, gastronomía y entretenimiento hasta el 6 de enero. El mercadillo de edición limitada Le Marché se organizará en cuatro fines de semana temáticos entre el 27 de noviembre y el 27 de diciembre: Vintage, Hombre, Mujer y Niños. El recinto ofrecerá actividades familiares gratuitas, como la visita de Papá Noel y los Reyes Magos, el mural interactivo Doodle Wall y talleres de roscones. La oferta de ocio se completa con sesiones de DJ para la Tardebuena y Tardevieja, salas de Cine Yelmo Luxury y propuesta gastronómica italiana.

LESÌX, el nuevo espacio de comercio, ocio y restauración del noroeste de Madrid, abre sus puertas y da la bienvenida a su primera Navidad con una decoración y programación especial que combina compras, gastronomía y entretenimiento para todos los públicos.

Desde el encendido de luces hasta la llegada de los Reyes Magos, el centro ofrecerá durante más de mes y medio jornadas de experiencias navideñas, con mercadillos efímeros, actividades para los más pequeños, talleres creativos y sesiones de música con DJ. Todo ello en un espacio que se transforma para la ocasión con una decoración especial diseñada por el estudio de decoración floral Aquilea.

Le Marché

Uno de los grandes protagonistas de esta programación será Le Marché, el mercadillo navideño organizado por Casilda se casa, uno de los portales de bodas, moda nupcial y estilo de vida más influyentes de España, fundado y dirigido por Cristina Ruiz Montesinos.

Le Marché reunirá durante cuatro fines de semana a una cuidada selección de marcas de su universo, ofreciendo una oportunidad para descubrir propuestas originales y encontrar el regalo perfecto para estas fiestas.

Este espacio efímero contará con cuatro ediciones temáticas, cada una dedicada a diferentes públicos y estilos:

Del 27 al 29 de noviembre – Vintage: una selección de piezas especiales y propuestas con personalidad de la mano de Pujar con arte, Blanche Vintage y El Patio de Aravaca.

Del 11 al 13 de diciembre – Hombre: una edición dedicada a propuestas masculinas, con la participación confirmada de Will and Sam y Sartorie Atelier.

Del 18 al 20 de diciembre – Mujer: moda, diseño y accesorios protagonizarán esta cita, que contará con Leo Estudio, Theodore y Nana Golmar.

26 y 27 de diciembre – Niños: un último encuentro dedicado al universo infantil, perfecto para descubrir ideas de regalo para los más pequeños.

Los mercadillos se celebrarán en LESÌX en horario de 11:00 a 20:00 horas.

LESìXmas / Cedida.

Planes familiares

Más allá de las compras, LESÌX propone diferentes actividades para compartir en familia y disfrutar de la ilusión de estas fechas. La programación arrancó el 19 de noviembre con el encendido de luces. El 22 de noviembre, los visitantes podrán participar en un Doodle Wall, una propuesta creativa donde podrán colocar stickers con sus deseos navideños y propósitos de año nuevo, que regresará de nuevo el 2 de enero.

Los días 11, 18 y 20 de diciembre, Papá Noel visitará el centro, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de disfrutar de uno de los encuentros más esperados de la Navidad.

Ya en enero, el día 3 estará dedicado a los Reyes Magos, mientras que el 4 de enero los visitantes podrán disfrutar de roscón y participar en un taller especial. La programación de talleres continuará el 5 de enero, antes de cerrar la campaña navideña el día 6. En próximas comunicaciones se detallará la información de cada taller en particular.

Tardebuena y Tardevieja

La Navidad también es sinónimo de reencuentros y celebraciones. Por eso, LESÌX propone dos planes para quienes buscan disfrutar de estas fechas en compañía de amigos y familiares.

El 24 de diciembre, el centro celebrará su particular Tardebuena, con una sesión de DJ para animar las horas previas a la Nochebuena. La propuesta se repetirá el 31 de diciembre con la Tardevieja, una ocasión para despedir el año con música y ambiente festivo.

LESìXmas / Cedida.

Gastronomía y cine

A esta programación se suma la nueva oferta de ocio y gastronomía que llegará progresivamente a LESÌX. Entre sus primeras propuestas ya abiertas destacan Cine Yelmo Luxury, con seis salas premium equipadas con amplias butacas reclinables y servicio de restauración en sala, una alternativa para disfrutar de los estrenos de la cartelera durante las vacaciones navideñas.

Y La Famiglia se sienta a la mesa que ofrece una propuesta de cocina italiana, con pasta fresca elaborada diariamente y especialidades pensadas para compartir, tanto en comidas familiares como en encuentros con amigos.

Ubicado en Avenida de la Victoria, 2, en Aravaca (Madrid), LESÌX se presenta así como un nuevo punto de encuentro para disfrutar de la Navidad en el noroeste de la capital, combinando compras, ocio y gastronomía en un mismo espacio.

Sobre LESÌX

Lesix / Cedida.

LESÌX es el nuevo centro de ocio y restauración del norte de Madrid, un espacio concebido como punto de encuentro para el día a día. El proyecto responde a una estrategia orientada a la creación de un entorno versátil, dinámico y adaptado a las nuevas formas de consumo y socialización. La propuesta de LESÌX combina operadores consolidados y conceptos complementarios que abarcan desde la restauración hasta el ocio y el deporte.

El proyecto ha sido desarrollado con criterios de flexibilidad, accesibilidad y sostenibilidad, ofreciendo locales adaptables de diferentes dimensiones y una alta conectividad con las principales vías de acceso y transporte público de la zona.