La Chispa, viuda de Camarón de la Isla: "Le gustaba estar en casa, llevar a sus hijos a todas partes, comprarles motos y caballos"

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LO ESENCIAL Las claves Dolores Montoya, 'La Chispa', repasa la faceta más íntima y familiar de Camarón de la Isla, a quien recordará siempre como su marido por encima de la leyenda de la música. Con motivo del 75 aniversario del nacimiento del cantaor, Alhambra Guitarras lanza una colección conmemorativa que incluye piezas fabricadas con madera de una silla que perteneció al artista. Su viuda rememora los últimos días del artista y revela que el cantaor falleció con el deseo pendiente de lanzar un disco de flamenco a palo seco, sin ningún tipo de acompañamiento instrumental. La Chispa admite que gestionar el impacto y el legado de Camarón más de tres décadas después de su muerte resulta a veces doloroso y agotador debido a la constante exposición pública.

La Chispa (Dolores Montoya) tenía diez años cuando conoció a Camarón de la Isla (José Monje), que entonces tenía 19, en la Línea de la Concepción. Se casaron cuando ella cumplió 16 años y compartieron su vida hasta que el cáncer de pulmón acabó con la leyenda del flamenco en 1992.

Desde entonces han pasado más de tres décadas. Suficientes para que Camarón se convirtiera en un mito, pero no para que dejara de ser José en la memoria de Dolores.

Porque hay un Camarón que pertenece a todo el mundo y otro que pertenece a ella. El de los escenarios, el de las grabaciones, el de las multitudes y el de quienes todavía hoy se acercan a su familia para preguntarle por el artista.

Y luego está el hombre que volvía a casa, que quería estar con sus hijos, que guardaba sus cosas y que tenía sus propias manías. El hombre al que ella conoció antes de que millones de personas aprendieran a llamarlo Camarón.

"La gente sabe más cosas de él que yo a veces. Me han llegado a preguntar incluso qué desayunaba", cuenta, entre risas. La respuesta es sencilla: un café negro o un Cola Cao con una magdalena. La admiración ha llegado hasta los detalles más pequeños de su vida cotidiana.

De fondo suena el guitarreo de su hijo Luis. Es una presencia que acompaña la conversación y que, de alguna manera, devuelve a Camarón a la habitación. Dolores habla de él con la naturalidad de quien ha contado muchas veces su historia, pero también con la emoción de quien sigue encontrando motivos para echarlo de menos.

"Para mí él no era Camarón, era mi marido. Cada vez que se bajaba del escenario era mi marido, porque él arriba cantando se crecía. Se sentaba y lo veías distinto. Ahí ya no era mi marido, era Camarón de la Isla", explica.

La Chispa, viuda de Camarón. Virginia D. García EL ESPAÑOL

La transformación ocurría delante del público. Camarón podía llenar espacios de miles de personas en una época en la que no era habitual reunir a tantos espectadores alrededor del flamenco. "Salía con su guitarra, acompañado de sus amigos y compañeros de pasión, se sentaba y empezaba a cantar. Podía pasar hora y media sobre el escenario y el público siempre quería más", recuerda.

En casa, sin embargo, la historia era otra. "Cuando terminaba de trabajar se metía como una tortuga en su caparazón. Le gustaba estar en casa, llevar a mis niños a todas partes y darles todos los gustos. Les compraba motos desde que tenían seis meses, caballos y todo lo que quisieran".

P.- ¿Cómo era ese Camarón que se quedaba en casa?

R.- Era muy natural, con un corazón muy bueno. No podía ver a nadie necesitado porque los ayudaba siempre. Un compadre suyo, el Cuchara, le contó que su hija había tenido un problema de salud y, después de un concierto, dijo que lo que había ganado esa noche era para su hija. Y como esa hay muchas. Él no pedía nada a cambio.

P.- ¿Y el Camarón del escenario?

R.- Él tenía su manera de entender el flamenco. No se conformaba con reproducir lo que había escuchado: cogía los cantes, los transformaba y los hacía suyos. Era único y aunque ahora hayan buenos artistas, no hay nadie como él.

P.- En qué más era único?

R.- En la forma de vestir. En su época todo el mundo cantaba en traje y corbata pero él prefería siempre unas zapatillas y ropa cómoda. Él se paseaba por el Sena en chándal y gafas. Él era así, iba como quería.

La Chispa, viuda de Camarón en la entrevista. Virginia D. García EL ESPAÑOL

Cantar no era su única pasión. "Le encantaba torear y quería ser torero, pero cantar era más fácil y también le gustaba". Cuando viajaban, recuerda Dolores, lo primero era buscar a los amigos músicos y ponerse a tocar. "Paco de Lucía se ponía a tocar la guitarra y mi marido a cantar, siempre donde fuéramos, lo primero era tener una guitarra".

La familia conserva más de sesenta guitarras del cantaor. Dolores no ha querido desprenderse de ellas y su hijo Luis ha heredado esa pasión y ahora también toca. A ella le emociona especialmente pensar en lo que habría significado para Camarón verlo así.

"Hay fotos de mi niño con seis años tocando al lado de su padre y a él no le ha ensañado nadie nunca, ni Paco, ni Tomatito, nadie", explica.

La guitarra vuelve a ocupar un lugar central en la vida de la familia con la colección que Alhambra Guitarras ha preparado para conmemorar el 75 aniversario del nacimiento de Camarón. Entre las piezas hay una dedicada a Dolores, de color rojo cereza y bautizada con el apodo que la ha acompañado durante toda su vida: La Chispa. "Mi marido siempre me decía mi Chispita. La gente me dice La Chispa de Camarón", cuenta.

La Chispa, viuda de Camarón. Virginia D. García EL ESPAÑOL

La colección guarda también una parte de la historia doméstica del cantaor. Incorpora piezas de madera de una de las sillas que le pertenecieron, aquella en la que solía sentarse. "Él tenía una sillita en el salón en la que siempre se sentaba y yo la guardé estos años porque a él le gustaba guardarlo todo y he respetado su voluntad".

Cuando le propusieron utilizar parte de esa madera para fabricar las guitarras, aceptó. No lo entiende como una pérdida, sino como otra manera de mantenerlo cerca. "A mí no me importa porque la gente lo quiere tanto que lo mantienen vivo".

P.- ¿Qué siente al ver que su marido sigue despertando tanta admiración entre artistas de distintas generaciones?

R.- Es una inspiración para mucha gente. Ha dejado una fuente de la que muchos están bebiendo, pero todos tienen que hacer su estilo propio. Él decía mucho eso, que la gente tuviera su estilo y que había que respetar. Hay buenos artistas ahora y a él le gustaba todo lo que era música y esto que se está haciendo le habría gustado.

Rosalía, Estopa o Judeline han reivindicado la influencia del cantaor. También Israel Fernández, al que Dolores recuerda desde pequeño. Que haya jóvenes que escuchen su música más de treinta años después de su muerte es una de las pruebas de que Camarón no se ha quedado encerrado en su época. Su nombre sigue circulando, sus canciones siguen sonando y su familia continúa recibiendo preguntas. Algunas, tan domésticas como aquella sobre el desayuno.

Pero la admiración tiene también una cara menos amable. La popularidad de su marido ha terminado convirtiéndose en una presencia constante en su propia vida. "La fama se paga y me estoy dando cuenta, porque te da fobia la gente. Ya tengo una edad, pero la gente me reclama y me quiere ver. Mis nietas se sorprenden porque me paran por la calle".

La Chispa, viuda de Camarón en la entrevista. Virginia D. García EL ESPAÑOL

P.- ¿Es difícil convivir con un recuerdo que ya no pertenece solo a su familia, sino también a millones de personas?

R.- Tengo que dar la cara por él y es fuerte y doloroso. Aguanto el tirón de hacer cosas por él, pero luego llego a mi casa y me llega el bajón. Lo tenemos muy presente; si abro la ventana, escucho un coche con su música y lo escucho cantando. Si veo la televisión, también, está en todas partes.

El diagnóstico de cáncer de pulmón de Camarón llegó apenas tres meses antes de su muerte, cuando el tenía 41 años. Dolores recuerda el viaje a la Clínica Mayo de Minnesota, adonde lo trasladó cuando la enfermedad ya había hecho metástasis. Pero él quería regresar a España: quería estar con sus hijos, su familia y sus amigos. Pasó el mes y medio anterior a su muerte junto a ellos.

De aquella etapa también queda algo pendiente. Un proyecto que Camarón quería llevar a cabo y que nunca llegó a terminar: un disco de flamenco a palo seco, sin acompañamiento instrumental. "Se fue con esas ganas. Nunca da tiempo a terminar lo que se empieza", lamenta.

La Chispa, viuda de Camarón en la entrevista. Virginia D. García EL ESPAÑOL

P.- Si pudiera volver a hablar con él, ¿Qué sería lo primero que le contaría?

R.- Le contaría todo lo que se le quiere y se le recuerda y ahora que está mi hijo tocando la guitarra, me da mucho sentimiento pensar en que su padre no lo viera. Me gustaría que pudiera verlo tocar.

Dolores recuerda una entrevista de hace más de treinta años en la que preguntaron a Camarón si quería la Llave de Oro del Cante. Él contestó que todavía era muy joven, aunque añadió que, si se la daban, "se la jugaría". Una respuesta que ella interpreta como una muestra de que era consciente de su dimensión, sin necesidad de presumir de ella.

"Hay personas que sin ser nadie se engrandecen y otras que son humildes y no se dan valor. Yo creo que los que valen no se dan valor".