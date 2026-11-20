Ferran Adrià durante la presentación de la serie Génesis, este miércoles en Cines Callao. Cedida

La universidad-museo de Ferran Adrià con 16.000 m2 que abre en septiembre de 2027: "Formará a la élite de la élite"

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LO ESENCIAL Las claves Ferran Adrià inaugurará en septiembre de 2027 la sede definitiva del Madrid Culinary Campus (MACC), un espacio de 16.000 metros cuadrados situado frente a la estación de Chamartín. El proyecto, impulsado junto a la Universidad Pontificia Comillas y Andoni Luis Aduriz, funcionará como una pionera universidad-museo donde las propias aulas serán entornos reales de restaurante. El plan de estudios combina un 50% de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de ICADE con un 50% de formación gastronómica teórica y analítica bajo la metodología Sapiens. El modelo educativo defiende la inmersión laboral remunerada desde el primer día para reducir la alta mortalidad de los negocios hosteleros mediante una sólida formación financiera.

La capital suma un nuevo hito a su mapa gastronómico y educativo con fecha marcada en el calendario.

Ferran Adrià inaugurará en septiembre de 2027 las instalaciones definitivas del Madrid Culinary Campus (MACC), una iniciativa impulsada por la Universidad Pontificia Comillas en alianza con el propio Adrià (elBullifoundation) y el chef Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), que funcionará como una pionera universidad-museo de la gastronomía frente a la estación de Chamartín.

"Este es el cuarto curso, pero ahora estamos de 'okupas' en la calle Alberto Aguilera [sede de la Universidad Pontificia Comillas] y en septiembre nos trasladamos a dos edificios nuevos de 16.000 metros cuadrados enfrente de la estación de Chamartín", cuenta el chef catalán a un reducido grupo de medios de comunicación antes de asistir la première de Génesis, la nueva serie de Netflix sobre la revolución gastronómica de elBulli, el pasado miércoles en los Cines Callao.

Presentación de Génesis, la serie en la que narran la historia de Ferran Adrià, este miércoles en los Cines Callao. Cedida

El complejo, que se encuentra actualmente en fase de obras y cuyo avance ya puede verse en vídeos difundidos por elBullifoundation, aspira a convertirse en un espacio único en el mundo.

Lejos de ser una sala de exposiciones convencional, el propio edificio museístico integrará la actividad académica en su interior.

"El museo es la universidad y dentro están las aulas, que en su mayoría son restaurantes", explica el cocinero, precisando que estos espacios no estarán abiertos al público general, sino concebidos como entornos reales de aprendizaje para los alumnos.

La futura "élite de la élite"

El objetivo del centro va mucho más allá de enseñar técnicas culinarias. Según detalla Adrià, el propósito del MACC es "formar a la élite de la élite en nuestro mundo", preparando a los futuros líderes y gestores de la industria.

De hecho, el plan de estudios divide su carga lectiva a partes iguales: un 50 % corresponde a Administración y Dirección de Empresas (ADE) —con el mismo rigor académico de la facultad de ICADE donde se han formado directivos como los presidentes de CaixaBank o Iberdrola— y el otro 50 % se centra en la gastronomía, abordada desde una perspectiva eminentemente teórica y analítica.

Entre los estudiantes que ya cursan el programa en su actual ubicación de la calle Alberto Aguilera se encuentra su propio sobrino, hijo de Albert Adrià.

Todo el aprendizaje del campus se articula bajo Sapiens, la metodología de estudio e investigación desarrollada por elBullifoundation para conectar el conocimiento y comprender cada disciplina desde una visión holística.

Prácticas desde el primer día

Para compensar el enfoque teórico de las aulas, el modelo educativo del Madrid Culinary Campus apuesta de forma decidida por la inmersión laboral inmediata y remunerada.

Adrià subraya que, por muy prestigiosa que sea una escuela, sin práctica real el aprendizaje no funciona, pero defiende que los estudiantes deben recibir una compensación económica desde el inicio de su formación.

"Mi apuesta es que se pague desde el primer día. La situación actual de los restaurantes hace que muchas veces haga falta personal durante solo cuatro horas y no ocho. Para los chicos y chicas que no tienen recursos, el primer año te pagan un poquito, el segundo más, el tercero más y el cuarto más", señala el chef, quien vincula este proyecto con la misión de elBullifoundation de frenar la alta mortalidad de los negocios hosteleros en España —donde seis de cada diez establecimientos no superan los cinco años de vida— mediante una sólida educación empresarial y financiera.

Además de la docencia, el futuro campus de Chamartín potenciará la investigación académica.

El centro ya cuenta con tres becas de investigación activas, una de ellas dedicada específicamente a analizar el impacto y la aplicación de la inteligencia artificial en la educación, consolidando así la apuesta de Adrià por unir innovación, gestión y vanguardia desde Madrid.