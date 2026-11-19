El parque de la Navidad gratis que abre este 21 de noviembre en Móstoles: 10.000 m2, gratis y con cinco mundos diferentes

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LO ESENCIAL Las claves Móstoles inaugura este 21 de noviembre 'Navipark' en el Parque Finca Liana, el parque navideño gratuito más grande de Madrid, que estará abierto hasta el 6 de enero. El recinto cuenta con más de 100.000 metros cuadrados distribuidos en cinco zonas temáticas, incluyendo la nueva Aldea Pitufilandia, una noria gigante y un bosque mágico inmersivo. El acceso general al parque es gratuito, aunque atracciones como la pista de hielo natural cubierta o las funciones del 'Teatro mágico' tienen un coste o programación específica. El espacio, que el año pasado superó el millón y medio de visitantes, ofrecerá también un gran mercado navideño con casetas de madera y oferta gastronómica.

Móstoles vuelve a recibir la Navidad de la mejor manera posible con la apertura de Navipark, el parque de la navidad gratuito más grande de todo Madrid. En su tercera edición, el Parque Finca Liana del municipio llenará su interior de actividades del 21 de noviembre al 6 de enero de 2027.

Con más de 100.000 metros cuadrados divididos en cinco secciones de ambiente navideño, el recinto contará con una gran diversidad de actividades, como la presencia de una noria, un bosque mágico inmersivo o un mercadillo navideño.

El acceso general al recinto es gratuito, aunque algunas atracciones como la pista de hielo tienen un coste añadido. Los visitantes podrán pasear por las zonas abiertas y pasear disfrutando del mejor ambiente de las fechas navideñas sin ningún coste.

En esta edición, Navipark se divide en 5 mundos diferentes. La principal novedad es la Aldea Pitufilandia, dirigida especialmente al público familiar y a los más pequeños de la casa. También se podrá disfrutar del teatro de 'Alicia, a través de los cuentos', perfecto para que los niños disfruten de la experiencia.

La primera zona es 'Liana Mágica'. Aquí, los visitantes podrán encontrar pasillos de figuras y luces, la casa de Papá Noel, un belén a tamaño real, animales polares y un 'lago salvaje'.

En la segunda zona se encuentra el mercado navideño, repleta de casetas de madera y productos gastronómicos para todos los públicos. Los visitantes podrán dar un paseo de lo más navideño entre guirnaldas y luces típicas de esta época.

La zona 3 corresponde a las atracciones, entre las que la principal atracción es la pista de hielo natural cubierta. Los visitantes podrán disfrutar también de una montaña de trineos y un tren infantil.

En la zona 4 se encuentra el 'Teatro mágico', donde tendrá lugar 'Alicia, a través de los cuentos'. El teatro abrirá sus puertas los días 29 de noviembre, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 26 y 27 de diciembre y el 2 y 3 de enero.

Por último, en la nueva zona estará el 'Bosque Mágico', un recorrido inmersivo donde habrá actividades gratuitas del 5 al 29 de diciembre.

La noria volverá a ser la principal atracción de Navipark, cuya estructura es el punto más alto del parque, dejando unas vistas espectaculares por la noche.

La inauguración de Navipark será este sábado 21 de noviembre, y permanecerá abierta de manera ininterrumpida hasta el próximo 6 de enero. El horario habitual será desde las 17:00 horas hasta las 23:00 horas. Los sábados el horario será de 12:00 a 00:00 h y los domingos de 12:00 a 23:00 horas.

Durante los últimos años, el parque ha atraído a una gran cantidad de gente desde otros puntos de la Comunidad de Madrid, convirtiendo a Móstoles en uno de los puntos más importantes del ocio navideño en la región.

Según cifras del Ayuntamiento de Móstoles, más de un millón y medio de personas participaron en las actividades navideñas de Navipark durante el año pasado, demostrando que el parque es uno de los destinos favoritos de la población.