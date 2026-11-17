El nuevo parque de la Navidad para visitar a partir del 4 de diciembre: gratis, a 30 minutos de Madrid y con comida

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LO ESENCIAL Las claves Arganda del Rey acogerá el parque navideño 'Sueña Arganda' del 4 de diciembre al 10 de enero de 2027 en su recinto ferial. El acceso al recinto será gratuito y contará con el 'Día del Niño' todos los jueves, con entradas a las atracciones desde 2 euros. Entre sus atracciones destacan una pista de hielo inaugurada por la patinadora Nuria Rodríguez, el circo 'Desmontando la Navidad', tiovivo y tren infantil. La oferta se completa con un mercadillo navideño de siete casetas, seis food trucks y una gran carpa gastronómica inspirada en el Oktoberfest.

Arganda del Rey se prepara para recibir la Navidad de la mejor manera. El municipio madrileño contará con un parque navideño ubicado en su recinto ferial del 4 de diciembre al 10 de enero de 2027. Bajo el nombre de Sueña Arganda, la localidad se prepara para vivir unas fiestas llenas de ilusión, luces y entretenimiento.

Durante más de un mes el recinto abrirá sus puertas y reunirá una amplia variedad de propuestas en el mismo espacio, con una oferta que combina atracciones, espectáculos, gastronomía y, cómo no, el ambiente más navideño.

Las principales atracciones son el circo temático 'Desmontando la Navidad', una pista de hielo, un tiovivo y un tren infantil, con propuestas pensadas para disfrutar con los más pequeños, pero hechas para que los adultos puedan disfrutar de la misma manera.

La pista de hielo se inaugurará el próximo 4 de diciembre, a las 18:00 horas, con la presencia de la campeona de España de patinaje sobre hielo de 2025, Nuria Rodríguez.

Su participación será uno de los momentos destacados de la programación, convirtiendo la inauguración de la pista en una cita especial para los aficionados al patinaje y para todos los visitantes que quieran disfrutar de esta experiencia.

Una ocasión para dar protagonismo a uno de los grandes atractivos del parque y celebrar la llegada de una propuesta de ocio que invita a disfrutar del hielo, el deporte y la magia de la Navidad.

La oferta se completa con un mercadillo navideño, formado por siete casetas de regalos y artesanía, donde los visitantes podrán encontrar una gran variedad de productos y propuestas para estas fechas.

La gastronomía también tendrá un papel importante, ya que el parque dispondrá de hasta seis food trucks y una gran carpa inspirada en el Oktoberfest, ofreciendo distintas alternativas de comida y bebida para prolongar su experiencia en la visita.

Acceso gratuito

Sueña Arganda tendrá acceso gratuito al recinto, permitiendo a vecinos y visitantes pasear por el parque y disfrutar del mejor ambiente navideño. Además, todos los jueves se celebrará el Día del Niño, que permitirá disfrutar de las atracciones y actividades con entradas desde los 2 euros.

Con una propuesta que combina ocio, entretenimiento y gastronomía, Sueña Arganda nace con el objetivo de ofrecer un espacio en el que compartir momentos especiales durante las fiestas navideñas.

La diversidad de sus actividades permitirá que cada visitante encuentre una propuesta adaptada a sus intereses, desde los espectáculos y las atracciones infantiles hasta la pista de hielo, el mercadillo y las opciones gastronómicas.

El proyecto invita a vecinos de Arganda del Rey y de otros municipios del entorno a disfrutar de una experiencia navideña en la que la diversión, la ilusión y los momentos compartidos serán los grandes protagonistas.

Sueña Arganda aspira así a convertirse en una de las alternativas de ocio destacadas de la temporada navideña, con una oferta pensada para disfrutar con amigos, en pareja o en familia.