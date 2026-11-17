El mejor restaurante de España está en Chamberí, según las reseñas de los clientes: no admite reservas en sus 70 m²

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El restaurante Caja de Cerillas, ubicado en el distrito madrileño de Chamberí, ha sido galardonado como la mejor apertura de 2025 en España en los TheFork Awards. La elección se realizó tras una selección previa a cargo de 56 chefs con estrella Michelin y la posterior votación de más de 20.000 usuarios de la plataforma. El establecimiento, liderado por el chef Enrique Valentí, destaca por ser un proyecto personal de solo 70 metros cuadrados con capacidad para 25 comensales. Su propuesta gastronómica se enfoca en la cocina cotidiana y recetario tradicional elevado, con un ticket medio que ronda los 50 y 60 euros por persona.

Caja de Cerillas, el restaurante de Chamberí del que todo el mundo hablaba el pasado año, ya tiene premio. La quinta edición de los TheFork Awards lo ha reconocido como la mejor apertura de 2025 en España en una ceremonia celebrada este lunes en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, ante más de 300 personas.

Con este galardón, el local de Enrique Valentí se ha convertido en el establecimiento más votado por los usuarios de TheFork.

La selección de los 41 nominados la hizo un jurado de 56 chefs con una, dos y tres estrellas Michelin, entre ellos Ángel León, los hermanos Torres, Paco Morales, Martín Berasategui o Elena Arzak. Caja de Cerillas llegó a la votación final propuesto por Diego Murciego (Desde 1911), Diego Guerrero (DSTAGE), Paco Roncero y Ángel León (Aponiente).

Después, más de 20.000 usuarios de TheFork de toda España votaron a su apertura favorita. Compartió palmarés con otros nueve finalistas: Amas (Calpe), Arrope (Rueda), Casa Fiero, Direkte, Macambo y Melós (los cuatro en Barcelona), Clómada (Málaga) y, de nuevo en la capital, Manifesto 13 y Tetsu.

Cataluña fue la comunidad con más representantes, seguida de Madrid, que suma dos finalistas además del ganador.

70 metros cuadrados

El nombre del local hace referencia a su tamaño: apenas 70 metros cuadrados con ocho mesas para 25 comensales, un espacio que recrea el ambiente de un salón doméstico. Caja de Cerillas está en la calle Donoso Cortés, 8, y solo abre entre semana.

Aun así, la lista de espera desde su apertura ya era de meses.

Su propuesta se define como cocina cotidiana, con una carta breve, adaptada al producto de mercado y con influencias catalanas y castizas. Al frente está Enrique Valentí, conocido chef madrileño y cofundador de Hermanos Vinagre, el templo del aperitivo castizo con cuatro locales en Madrid, que abrió junto a su hermano.

Ahora, Valentí acaba de abrir Caja de Huevos, una apertura similar a su último restaurnte, pero esta vez ubicado en Chueca.

El primero, Caja de Cerillas fue su proyecto más personal y el primero en solitario, a sus 50 años. "Siempre bromeo que la gente se regala una superfiesta y yo me he regalado un restaurante", explicó a Madrid Total cuando lo inauguró en 2025.

Eligió Chamberí, donde nació, y un local pequeño para "estar controlando, vigilando los pequeños detalles" y darle "ese mimo y personalidad que hoy en día Madrid adolece". Sobre su apuesta, no pretende más: "Yo no reivindico nada ni he inventado nada".

Judías verdes y un flan

En la mesa, el recetario tradicional "elevado a la cocina profesional". Entre sus platos más conocidos están las judías verdes con patata chufada y jamón, la tajada de bacalao en honor a Casa Labra y el morrillo de atún con huevo y piparras.

También el pisto 'pasao', los macarrones de campo, el 'rosbif' de solomillo a la mostaza antigua, la 'ropa vieja' de bogavante y los huevos estrellados con gambas al ajillo y patatas fritas de bolsa que fríen ellos mismos.

Flan. Mar León

A la brasa hacen butifarra, costilla con mojo de anchoa y pescado de lonja. De postre, el flan "que no te comiste en tu infancia", servido con nata.

El ticket medio ronda los 50-60 euros por comensal. "Como todo en la vida. Si hay lenguados de kilo, hay que pagarlos", defiende Valentí, que prefiere llamarlo "restorán" antes que casa de comidas.

La gala la presentó Roberto Leal, con un menú firmado por chefs de restaurantes con estrella Michelin premiados en ediciones anteriores. Para Jay Kim, country manager de TheFork en Iberia, los premios impulsan "a aquellos proyectos emergentes" que hacen evolucionar el sector.