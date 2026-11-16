Bombai, camino del Benidorm Fest: "Somos afortunados por tener un millón de oyentes. El error es querer hacer tendencia"

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LO ESENCIAL Las claves El grupo valenciano Bombai se prepara para participar como aspirante en el Benidorm Fest 2027 tras acumular más de diez años de trayectoria musical. La banda iniciará su gira 'pasado, presente y futuro' este 2027, arrancando el 12 de febrero en Madrid y concluyendo en el Roig Arena de Valencia. Con grandes éxitos en Spotify como 'Solo si es contigo' (74 millones de reproducciones), defienden hacer la música que les nace sin obsesionarse con seguir las tendencias del momento. Los integrantes reflexionan sobre su decisión de mantener su residencia en Valencia, lo que les permite conciliar la vida familiar y laboral manteniendo su esencia.

Javi “curraba” en la Ford, Vicente hacia lo propio en una fábrica de cartones y Ramón era trabajador social en una residencia. Entonces, ninguno de ellos podía imaginar que fueran a alcanzar las 74 millones de escuchas en Spotify con ‘Solo si es contigo’ o las 36 con ‘Tú me has cambiado’. Quedaban para tocar, ensañaban con la idea de sacar un disco y soñaban con girar por toda España. Pero jamás creían que la música les fuera a llevar, entre otras cosas, a ser uno de los grupos aspirantes a ganar el Benidorm Fest este 2027.

Bombai está, quizá, en uno de los momentos más dulces de su carrera, con una gira titulada ‘pasado, presente y futuro’ que recorrerá media España este 2027. Empezará en Madrid, el 12 de febrero, en la sala Changó Club, y terminará en Valencia en el Roig Arena. Y lo harán para celebrar sus más de diez años en la música. Algo que ni vislumbraban cuando eran “tres chavales que soñaban con escenarios imposibles”, como reza el cartel de su tour.

“Tenemos mucha suerte”, insisten. Saben de dónde vienen y, además, no quieren olvidarlo. Empezaron desde abajo, sin que nadie les echara una mano y, poco a poco, se han ido haciendo un hueco en el panorama musical. Con EL ESPAÑOL se sientan para hablar de su colaboración con Carmen Ferre en Quémalo, pero también de su pasado, de su presente y, por supuesto, de su futuro.

P.—La gran mayoría del público os descubrió con ‘Sólo si es contigo’, nada más empezar. Visto con perspectiva, ¿os llegó demasiado pronto aquel éxito?

JAVI.—Yo creo que llegó cuando tenía que llegar. No éramos tan jóvenes. Yo tenía 30, Ramón, 25... Sí es verdad que aquello fue tirar el dardo y dar en el rojo. No sé si es suerte, casualidad o fue por el trabajo previo de muchos años antes equivocándonos y saltando piedras. Lo cierto es que nos juntamos los tres, hicimos tres maquetas y ya sabíamos a lo que íbamos: a hacer buenas canciones e intentar hacer un buen single.

P.—Cuando uno consigue que una canción funcione tan bien, ¿intenta irremediablemente repetir el éxito?

J.—Yo creo que ese es el error: querer copiar algo. Cuando hicimos ‘Solo si es contigo’ tampoco apostábamos por ella, era una canción más. Entonces, yo creo que el secreto es ir sacando canciones e inevitablemente unas funcionarán más que otras. Pero es imposible decir: ‘Voy a hacer un ‘Despacito’ o un ‘Pan y mantequilla’. Eso no existe. Si no todo el mundo tendría una canción así.

Ramón y Javi, de Bombai. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.—¿Os ha empujado la industria a repetir la misma fórmula de éxito?

J.—En nuestro caso no hemos tenido ninguna presión externa. Nuestro mánager y nuestra oficina nos aconsejan, pero no hemos tenido a nadie diciéndonos como tenemos que hacer las cosas. Simplemente, hemos presentado canciones y han gustado. Creo que ese es nuestro éxito.

Ramón.—El miedo te puede hacer repetir y no innovar. Pero hay que decir: ‘Me da miedo innovar muchísimo, pero me quiero echar para adelante y no quiero volver a hacer lo mismo de antes’. Si repites al final una y otra vez lo mismo, desde luego vas a ir a peor. Si no encuentras una receta nueva, no vas a poder volver a dar un golpe encima de la mesa.

J.—Yo creo que el error es querer hacer tendencia. El artista tiene que hacer lo que le nazca, lo que le salga del corazón. Aitana tiene un disco de pop-rock que nadie esperaba. ¿Por qué pop-rock en ese momento? Porque le apetecía. Nosotros estamos volviendo a eso también porque nos apetece. Quizá actualizado con sonidos de 2026, pero si queremos hacer una canción de pop-rock de los 90 o de los 2000, pues la hacemos.

P.—Dice Pignoise que hay mucho gurú en la industria de la música. ¿Os habéis encontrado con alguno?

R.—Sí, mucha gente sabe lo que hay que hacer y nadie lo hace. Pero todo el mundo puede opinar. Está claro que tienes un círculo cercano que puede opinar y las opiniones influyen e importan.

J.—A mí me la suda un huevo. A no ser que sea una persona que yo respete y que valoremos y que sea del equipo... Pero sí, gurús hay un montón.

P.—Viven en Valencia. ¿En algún momento han pensado que os ha podido perjudicar no estar en Madrid?

J.—Quizá por aparecer en más eventos y cosas así. Pero yo no creo que haga falta moverse de ciudad para funcionar en el mundo de la música. Sí es que verdad que nosotros tenemos la suerte de vivir en la península. No es como nuestros compañeros de Efecto Pasillo, que son canarios y tienen un montón de fechas por aquí. Ellos sí que se plantearon comprarse un piso en Madrid por la logística. Viajar desde allí a aquí para cada concierto puede ser agotador. Nosotros tenemos la suerte de que estamos a hora y media de Madrid.

R.—Es que nunca se sabe. Vivimos tranquilos en Valencia. Si hubiésemos estado en Madrid a lo mejor no hubiéramos aguantado por estar lejos de casa y Bombai habría durado 7 años.

Ramón y Javi, de Bombai. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.—Os llaman los ‘reyes del buen rollo’. ¿Cómo lleváis esa etiqueta? ¿Os invalida para hacer cualquier canción triste —que alguna tenéis—? (Risas)

J.—Nos va genial. Además, es una terapia impuesta que nos viene que te cagas, ¿sabes? Es como: hay que pasárselo bien sí o sí. Estás jodido, te subes al escenario y tienes que interpretar tus canciones que evocan felicidad.

R.—Pero tenemos alguna canción triste y lenta (risas).

P.—Sacaron también Llamas, que es sobre una pareja que se enamora en mitad de la dana. ¿Llegaron a conocerlos?

J.—Sí, se enamoraron y se casaron. Ella era de Paraguay o de Perú y él de Sedaví (Valencia). Después de conocer aquella historia nos enteramos de muchas otras.

P.—¿Siguen en contacto con la pareja?

J.—Ya lo podemos decir. Se divorciaron.

P.—Llevan 10 años en la música. ¿Cómo han cambiado?

J.—Nada, seguimos siendo los mismos tontos de siempre. Y con la misma ilusión. Al final, te levantas por la mañana y sabes que eres músico, que tienes giras y que trabajas en esto. Eso da una alegría inmensa. Para cualquier persona que quiera trabajar en algo y lo consiga, es maravilloso. Es una bendición todos los días.

P.—¿Qué es lo que más odiáis de ser músicos?

J.—Yo la furgoneta, tío. Los viajes me revientan, no me gustan. Si son más de 4 horas ya lo paso bastante mal, me pongo nervioso, no sé cómo ponerme. La familia, que la echas de menos muchas veces... Por poner un pero a algo, el resto es maravilloso.

R.—Somos unos afortunados. Yo tengo dos chiquillos y soy de los padres top del colegio porque puedo ir siempre a por ellos. Me voy a los bolos y son casi siempre los fines de semana, y es verdad que no estás con tu familia, pero a cambio sí tengo todas las tardes para estar con ellos, para recogerlos, ir a reuniones del cole... Son cosas que la gente que está trabajando no puede hacer.

P.—¿Les obsesionan los números a estas alturas?

R.—A veces, demasiado. Hay días que sí y otros que no. Pero nosotros mismos decimos: ‘Que les den’. Porque es verdad que tampoco es tan simbólico. Hay artistas que tienen menos oyentes y, sin embargo, llenan salas el doble de grandes que algunos que tienen buenos datos.

J.—Somos afortunados de tener casi un millón de oyentes al mes y que nuestras canciones tengan, una 70 millones, otra 40... Hoy en día parece que es más difícil porque está todo más complicado, pero ahí estamos con nuestras canciones. Que una canción tenga un millón de oyentes es una barbaridad.