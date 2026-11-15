Recreación de lo que será la futura playa artificial. Gemswell Surf Madrid

Ya a la venta las entradas para el mayor parque de surf de Europa que abrirá en Madrid: 23.000 m2 y 50 tipos de olas

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LO ESENCIAL Las claves Salen a la venta las primeras entradas y bonos desde 39 euros a través de Fever para Gemswell Surf Madrid, que abrirá en la primavera de 2027 junto al estadio Metropolitano. El parque contará con la mayor laguna artificial de surf de Europa, de 23.000 metros cuadrados y tecnología Wavegarden Cove capaz de generar 50 tipos de olas de hasta dos metros. La instalación tendrá capacidad para 120 surfistas simultáneos divididos en áreas para principiantes y expertos, además de una academia de surf para todas las edades. Con una inversión de 60 millones de euros, el complejo prevé recibir 500.000 visitantes al año e incluirá zonas de restauración, piscinas infinity y área de surfskate.

Gemswell Surf Madrid ya ha puesto a la venta a través de Fever las primeras sesiones y bonos del que será el mayor parque de surf de Europa, el nuevo destino de surf, deporte y ocio que abrirá en primavera de 2027 en la Ciudad del Deporte.

Situado junto al estadio Riyadh Air Metropolitano, este espacio aspira a convertirse en uno de los principales destinos urbanos de surf en Europa y contará con una laguna artificial de 23.000 metros cuadrados equipada con la tecnología Wavegarden Cove, capaz de generar 50 tipos de olas diferentes que llegan hasta los dos metros de altura.

Dicha tecnología permite adaptar las olas a cada nivel y acerca el surf a todos los públicos, sin importar su experiencia previa. Podrán surfear desde quienes nunca se han subido a una tabla hasta surfistas profesionales que buscan entrenar y perfeccionar su técnica.

La preventa incluye sesiones individuales de iniciación en la Bahía y bonos de 5, 10 o 20 sesiones para surfistas habituales en el Reef. Los bonos podrán canjearse cuando se habilite el sistema de reservas, para elegir fecha y hora según el nivel y la disponibilidad. Los precios parten de 39 euros para las sesiones individuales.

Entre los principales atractivos de Gemswell Surf Madrid se encuentra la posibilidad de hacer surf de manera regular y en condiciones constantes, independientemente del viento, las mareas o la previsión de olas en la costa.

La laguna tiene capacidad para acoger hasta a 120 surfistas de forma simultánea, y contará con dos grandes áreas diferenciadas. La Bahía estará orientada a quienes quieran descubrir el surf y aprender, mientras que el Reef ofrecerá a quienes ya practican este deporte olas de mayor exigencia

En ambas zonas, la tecnología de Wavegarden permitirá programar y repetir cada ola, una ventaja especialmente valiosa para aprender y entrenar.

La experiencia se completará con una academia de surf, concebida para acompañar a los usuarios en su aprendizaje y evolución, con programas adaptados a distintas edades y niveles.

La propuesta busca facilitar el acceso a este deporte a públicos muy diferentes, con opciones tanto para quienes quieren probarlo por primera vez como para quienes desean practicarlo con regularidad.

Nueva fase de construcción

La preventa arranca en un momento especialmente significativo para el proyecto, con el comienzo del proceso de instalación de la maquinaria de generación de olas de Wavegarden, un hito más hacia su apertura en primavera de 2027.

“El inicio de la preventa representa un paso muy importante para nosotros, porque empezamos a convertir en una experiencia al alcance de los usuarios un proyecto en el que llevamos trabajando mucho tiempo", ha señalado Sergio García, director general de Gemswell Surf Madrid.

García ha asegurado que "Madrid cuenta con una comunidad de surf muy activa" y ha mostrado su convencimiento de que "muchas otras personas descubrirán este deporte cuando tengan la oportunidad de practicarlo cerca de casa".

"Queremos que el surf pueda formar parte de su día a día, tanto para quien busca coger su primera ola como para quien lleva años surfeando”, ha comunicado.

Gemswell Surf Madrid nace como un espacio de encuentro en torno al surf y sus valores, que combina deporte, gastronomía, bienestar y entretenimiento.

El parque contará con más de 3.000 metros cuadrados de restauración, con tres restaurantes y dos chiringuitos con propuestas propias alrededor de la laguna, además de cuatro piscinas infinity, un surfskate de 700 m², actividades de bienestar y espacios para eventos.

Con una inversión superior a 60 millones de euros, el proyecto acercará el surf a la vida cotidiana de la ciudad, sin necesidad de desplazarse a la costa. Se prevé que atraiga a más de 500.000 visitantes anuales y genere entre 100 y 120 empleos directos.