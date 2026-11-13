DANI J, máximo exponente de la bachata en Europa: 10 años de éxito celebrados con su nuevo disco 'Nuestro momento'

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LO ESENCIAL Las claves DANI J celebra diez años de éxito internacional con el lanzamiento de 'Nuestro momento', un álbum compuesto por 15 canciones editado bajo su propio sello, 13 PRO MUSIC. El nuevo disco repasa las distintas etapas del amor e incluye colaboraciones destacadas como 'Lo he intentado todo' junto a la salsera Daniela Darcourt. Considerado el máximo exponente de la bachata en Europa, el artista suma más de 350 millones de reproducciones y 400 conciertos por todo el mundo. El cantante y compositor consolida su trayectoria tras haber quedado finalista en el Benidorm Fest 2026 y anuncia una nueva gira mundial.

DANI J, finalista en Benidorm Fest 2026 y máximo exponente de la bachata en Europa, ha publicado “Nuestro momento”, disco con el que festeja una década de éxitos dentro y fuera de España.

En 2016, DANI J publicaba sus primeras bachatas que quedarían recogidas en “Mi momento”, un trabajo que marcó un punto de inflexión en su carrera y el salto internacional con más de 400 conciertos por los 5 continentes y más de 350 millones de reproducciones con oyentes en el mundo entero. Ahora, diez años después, cambia aquel “mi” por “nuestro” como homenaje a todas las personas que han formado parte de su trayectoria.

“Nuestro Momento”, editado por su propio sello 13 PRO MUSIC, reúne 15 canciones que cuentan historias muy diferentes, inspiradas en vivencias propias, de amigos y familiares. El álbum recorre las muchas etapas y formas que puede adoptar el amor: desde la ilusión de conocer a alguien en “Si Supieras”, pasando por la obsesión de “Fanático”, el deseo de “Vicio”, el compromiso de “Si Quiero” (dedicada al enlace de su hermana), las heridas de una relación tóxica en “Tóxico” o incluso el dolor de ver cómo la persona que amas deja de recordarte en “¿Me recuerdas?”, un tema especial dedicado a las personas que sufren Alzheimer y a los que los cuidan.

Entre las colaboraciones destaca “Lo he intentado todo”, junto a la salsera Daniela Darcourt, último single antes de este lanzamiento que viene encabezado por “Delito” en cuyo videoclip se ve a DANI J encarcelado en Los Ángeles EEUU donde cumplirá condena por romper un corazón.

DANI J, artista reconocido como el bachatero más importante de Europa, desde 2014 lleva revolucionando la música latina, fusionando bachata con diversos géneros como Pop, Flamenco, Trap y R&B, creando un estilo único y personal. Su gran salto a la fama internacional llegó en 2016 con “Quitémonos la ropa”, posicionándolo entre los 10 artistas más prometedores según Google Play Music.

Desde entonces ha realizado más de 400 conciertos en más de 30 países distintos, llevando su música a los cinco continentes.

En 2022, colaboró con la cantante española Soraya en “Te quiero a ti (versión bachata). Es también en este año cuando Dani J fundó su propio sello discográfico “13 PRO MUSIC”, y continúa siendo Nº1 hasta la actualidad con éxitos como “7 pecados”, “Atemporal”, “Rosas” y “Entre la Espada y la Pared”, convirtiéndose en nuevos himnos de su repertorio.

En 2026, DANI J dio un paso histórico en su trayectoria al convertirse en finalista del Benidorm Fest, el concurso musical más relevante de España y plataforma oficial hacia Eurovisión, demostrando que este género tiene la capacidad de trascender etiquetas y conquistar a todo tipo de públicos.

Con más de 350 millones de reproducciones en plataformas digitales, DANI J se ha establecido como una figura muy influyente y fundamental en la evolución de la bachata contemporánea, combinando sus talentos como cantante, bailarín, productor musical y compositor.

¿Quién da más?

Como cada año, DANI J emprende una ambiciosa gira mundial y, con motivo del décimo aniversario de su salto internacional, este noviembre de 2026 lanza su último álbum con nuevas canciones y colaboraciones que marcarán el comienzo de una nueva etapa. Diez años después de aquel punto de inflexión, continúa consolidando su posición como embajador internacional de la bachata made in Spain y llevando su innovador estilo musical por todo el mundo.