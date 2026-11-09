Daniel Bañón y Tania Carrasquilla, matrimonio y socios del Grupo Triana, en su restaurante que cumple dos décadas, Triana, en Narváez. Grupo Triana

Tania y Daniel, dos décadas al frente del grupo con 6 restaurantes en Madrid que hace 150.000 croquetas

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LO ESENCIAL Las claves Daniel Bañón y Tania Carrasquilla celebran los 20 años del Grupo Triana, que ya cuenta con seis restaurantes en la Comunidad de Madrid. El grupo emplea a 120 personas, factura entre cinco y seis millones de euros y destaca por elaborar cerca de 150.000 croquetas al año. Una de sus principales señas de identidad es su oferta gastronómica adaptada 100 % para celíacos gracias a su propio obrador. Defienden su expansión fuera del centro de la capital para esquivar los altos alquileres y facilitar el aparcamiento a sus clientes.

Hay quien monta un restaurante por vocación y quien lo hace para huir. Daniel Bañón y Tania Carrasquilla, matrimonio y co-fundadores del Grupo Triana, pertenecen un poco a los dos bandos.

Hace dos décadas la vida de Daniel dio un giro. Trabajaba en una agencia de publicidad que, según resume a EL ESPAÑOL, "pagaba fatal" y echaba "más horas que el sol".

Puestos a trabajar tanto, prefería hacerlo en hostelería. Aquel salto lo dio junto a un compañero de estudios, con quien compró una franquicia llamada Bodega La Andaluza.

"Nos lo vendieron muy bien al principio. Luego ya no tanto", recuerda. No salió bien, así que se desvincularon y, sin muchos recursos, lo único que pudieron hacer fue cambiarle el nombre.

Buscaron uno que, con solo oírlo, llevara a Andalucía: Triana. Ninguno era andaluz, pero la cocina del sur ya se les había metido dentro.

Aquella Taberna Triana, en Narváez, cumple ahora 20 años. Para celebrarlo preparan una decoración especial y una acción con los comercios vecinos, que llevan en el barrio tanto tiempo como ellos: los clientes de esos negocios recibirán una invitación a la tapa del aniversario, una croqueta de puchero.

Y es que esta platillo —que lo elaboran sin gluten, como el resto de su carta— es tan típico de España como de los seis restaurantes del grupo. El año pasado elaboraron 148.243 al año, casi 5.200 kilos.

También habrá sorteos de visitas a bodegas, fotos antiguas del local primitivo y una cena de gala con maridaje para los clientes de toda la vida. "Estamos aquí gracias a vosotros", dice Daniel.

Del Retiro a Paracuellos

Después de Triana, Daniel conoció a Tania y junto a sus socios abrieron Aranda, junto a IFEMA, que cumplió 10 años en septiembre. Su cocina no tiene nada que ver con la andaluza: es más de mundo, con ceviches, tiraditos y brioches.

Lo mismo ocurre con Albedrío, en Narváez. Luego llegó El Patio de Triana, en Doctor Castelo, una vía mítica de tabernas del Retiro. Es el concepto Triana en versión de medias raciones y mesas altas.

El quinto fue La Menina, en la calle Jesús, junto a la iglesia de Medinaceli, una taberna castiza decorada con objetos antiguos de Madrid. Allí hay molletes, brioches y jamón cortado a cuchillo, y gusta igual al madrileño que al turista.

El último en llegar ha sido La Candela, en Paracuellos de Jarama. Lo abrieron en marzo de este año.

"No íbamos buscando nada por allí, pero somos un grupo bastante inquieto y cuando lo vimos nos enamoró", cuenta Tania, por sus tres salones grandes y una terraza con capacidad para unas 400 personas.

Entre semana atiende a empresas. Los fines de semana se convierte en un restaurante familiar con columpios, portería, zonas ajardinadas y animación infantil.

"Los niños no estorban en nuestro restaurante", resume. El nombre viene de comer y charlar de sobremesa alrededor de una candela, como antes.

A quien le parezca lejos, Daniel le recuerda que está a 17 minutos del Retiro, a 12 de Plaza Castilla y a 10 de IFEMA. "Muchas veces parece que si no estás en el centro no tienes renombre y hay muchísima gente que trabaja alrededor de Madrid y que decide compartir su ocio fuera del Barrio Salamanca, Sol... Además eso te da ventaja: los alquileres se han ido de madre, el aparcamiento es un problema... En Paracuellos aparcas en la puerta y no hay zona azul", resumen ambos.

Cocina sin gluten

Si algo distingue al grupo es su cocina sin gluten, incluida la fritura. Su objetivo era que nadie notara que no había gluten.

Comprar a gran escala y producir en su propio obrador amortigua el sobrecoste, que Daniel cifra en un 5 %.

En Triana triunfan el cazón y las tortitas de camarón y el flamenquín ibérico, que está desde el primer día. En La Candela mandan el cochinillo de Segovia y el cordero de Castilla y León, y acaban de estrenar temporada de guisos; y en Aranda el tiradito de lubina, la presa ibérica laqueada y un risotto de rabo de toro.

Las croquetas son el emblema de todos sus restaurantes y completan el repertorio las puntillitas, el calamar y la tarta Quitapenas. Las cocinas las dirige Roberto Correas, otro de los cuatro socios del grupo, con Rubén Zimmerman como chef ejecutivo.

El grupo Triana ronda los 120 empleados y factura entre cinco y seis millones de euros. Daniel atribuye la supervivencia a hacer un plan de negocio crítico, estudiar la zona y vigilar los alquileres: "Los números son los que mandan".

El ticket medio de Triana y de La Candela ronda los 40 euros y hay menús del día desde 16,50 hasta los 25 euros en La Candela. "Queremos que vengas varias veces al año", dicen.

Quieren clientes a los que llamar por su nombre. También presumen de plantilla: "Edmón lleva 12 años, Carlos 10 y Freddy, el jefe de cocina de Triana, unos 14", enumeran.

"No vamos a las modas", cree Tania que es lo que les ha hecho perdurar dos décadas en la capital. De hecho, a contracorriente, defienden que la hostelería funciona fuera del centro, donde los alquileres "no salen" y se aparca sin problema.