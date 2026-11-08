Ignacio Requena, premiado por su imperio de 78 hostels: "Con buen transporte, la gente querrá vivir fuera de Madrid"

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LO ESENCIAL Las claves Ignacio Requena ha sido galardonado con el Premio Pyme del Año 2026 de Madrid tras la expansión de Room00, una empresa que nació como TFM y que prevé alcanzar los 100 establecimientos antes de finalizar el año. La compañía cuenta con 78 hostels y hoteles distribuidos en cuatro países, rozando los 900 empleados y ofreciendo un modelo de Next Gen Hospitality adaptado a las nuevas demandas del viajero. El fundador defiende que su impacto en la vivienda es limitado, ya que el 80% de sus establecimientos provienen de albergues u hoteles antiguos y un 15% de oficinas reconvertidas. Sobre el desarrollo turístico de Madrid, Requena aboga por regular y no prohibir los pisos turísticos, además de impulsar infraestructuras y transporte para descentralizar la vida urbana hacia la periferia.

En 2012, Ignacio Requena detectó un hueco en el mercado turístico. Los jóvenes que viajaban por Europa tenían dos opciones: alojarse en un hotel, con unos precios que no siempre encajaban con su presupuesto, o hacerlo en un albergue tradicional, con unas condiciones que dejaban bastante que desear.

Al darse cuenta de ese hueco, nace Room00, una compañía que empezó como un TFM de NYU en el barrio de Las Letras de Madrid que ha convertido aquella primera idea en un grupo de hospitalidad urbana con cuatro marcas, presencia en cuatro países y 78 establecimientos entre abiertos y en desarrollo.

La empresa se acerca ya a los 900 trabajadores y aspira a alcanzar los 100 establecimientos antes de que termine el año.

"Cogimos el albergue de toda la vida, que era un producto muy interesante porque necesitaba pocos metros cuadrados y generaba una sensación de comunidad muy buena entre los clientes, y le incorporamos las mejores prácticas de su hermano mayor, que son los hoteles", explica Requena.

Más de una década después, el fundador considera que aquella apuesta se adelantó a una tendencia que no ha dejado de crecer. Lo llama Next Gen Hospitality, un modelo de alojamiento dirigido a una generación de viajeros que busca algo más que una cama donde pasar la noche.

Ignacio Requena, fundador y CEO de Room00 en las oficinas de Room00 Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Según sus estimaciones, este perfil representa ya el 53% de los turistas que viajan anualmente en Estados Unidos y Europa, y podría alcanzar el 65% en los próximos diez años.

La compañía ha articulado esa propuesta en cuatro marcas: Room00 Urban Hostels, Toc Classy Hostels, Select Natural Hotels y Letoh Lifestyle Hotels. Esta última marca es su apuesta más vinculada a la vida de barrio, con establecimientos que incorporan arte, deporte, gastronomía, vinotecas, cafeterías de especialidad y espacios de trabajo.

P.- Por qué trabajáis con cuatro marcas?

R.- Su tuviéramos una única marca, estaríamos limitados. En ciudades como Madrid, Barcelona o Londres tienes capacidad para tener varios establecimientos de la misma marca.

Si además juegas el ser una plataforma con varias marcas que se adaptan a lo que necesita el cliente en cada momento, tienes la posibilidad de expandirte mucho más rápido.

Si me dan a elegir dos edificios buenos para comprar, uno en frente del otro, no necesito elegir uno: elijo los dos y pongo la marca que más me interese o que mejor se adapte.

La diversificación también responde a una evolución de sus propios clientes. Requena sostiene que el viajero que comenzó a alojarse en Room00 hace catorce años no necesariamente busca ahora lo mismo. Puede viajar en pareja, con amigos, en familia o por trabajo, y la compañía quiere ofrecerle una alternativa en cada ocasión.

"Somos capaces de generar la sensación de que el cliente paga menos de lo que percibe que vale el producto", explica. La fidelización, añade, es una de las señales de que el modelo funciona: algunos huéspedes ya cuentan a los recepcionistas que han repetido experiencia en otros establecimientos del grupo.

Ignacio Requena con el premio a Pyme del año. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

La expansión también tiene una vertiente laboral. Room00 cuenta con alrededor de 900 trabajadores y ha incorporado recientemente a cerca de 50 personas a través de una nueva operación.

Buena parte de las nuevas aperturas proceden de establecimientos que ya estaban en funcionamiento. La compañía los incorpora a su cartera, reforma las instalaciones y cambia la marca y el producto, pero mantiene a los trabajadores.

Turismo y vivienda

La expansión de Room00 coincide con un momento en el que el crecimiento turístico de Madrid convive con una crisis de acceso a la vivienda. La transformación de edificios y la llegada de nuevos alojamientos a determinados barrios han alimentado el debate sobre el impacto de la actividad turística en el mercado residencial.

Requena defiende que el modelo de su compañía tiene "una incidencia limitada sobre el parque de viviendas". Según sus datos, aproximadamente el 80% de los nuevos establecimientos proceden de hoteles o hostels que ya existían, mientras que otro 15% corresponde a oficinas vacías que se transforman en espacios de alojamiento.

Ignacio Requena, fundador y CEO de Room00 en la entrevista. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

"El 80% de los nuevos establecimientos están basados en establecimientos antiguos. Apostamos mucho por la regeneración de los barrios y por la mejora continua de los vecindarios", sostiene.

El empresario asegura que la compañía también descarta oportunidades cuando las condiciones urbanísticas o la convivencia vecinal pueden convertirse en un problema. En Madrid, donde los cambios de uso están sujetos a restricciones, afirma que se adaptan a la normativa vigente. Además, subraya que Room00 trabaja siempre con edificios completos.

P.- ¿Han rechazado operaciones por las dificultades para cambiar el uso de un inmueble o por el impacto que podía tener en un barrio?

R.- Muchísimas veces. Todos los negocios son difíciles y tienen riesgos como para encima complicarte más la vida. Puedes hacer un negocio con mucha complicación y otro similar sin tanta. Las complicaciones pueden venir de los problemas vecinales, la normativa o que no se puedan hacer cambios de uso.

P.- ¿Qué regulación considera necesaria para los pisos turísticos?

R.- Soy una persona que piensa que los Airbnb no hay que prohibirlos, sino regularlos. Estoy a favor de que en edificios residenciales donde hay vecinos se prohíba el uso y el ejercicio de la actividad turística porque un huésped puede molestar a los residentes.

Yo no estoy a favor de prohibirlos porque, si el cliente los quiere, los va a tener, y será de forma legal o ilegal, pero los va a conseguir. Hay que regular para que quien quiera hacer la actividad de apartamento turístico tenga que cumplir unas normas.

El fundador de Room00 también rechaza que el cierre de establecimientos hoteleros vaya a resolver el problema de acceso a la vivienda. A su juicio, la dificultad está en la falta de nueva oferta residencial y en la necesidad de facilitar la construcción de más inmuebles.

Madrid, ante el turismo

El empresario considera que Madrid ha experimentado una transformación importante desde la pandemia y que todavía tiene margen para consolidarse como uno de los grandes destinos internacionales. Para ilustrar esa evolución recurre a una comparación: "Roma recibe tantos turistas como varias de las principales capitales y ciudades turísticas de España y Portugal juntas".

La capital, sostiene, debe acompañar ese crecimiento con nuevas infraestructuras y una planificación que permita distribuir la actividad económica y cultural más allá del centro.

Ignacio Requena, fundador y CEO de Room00 en las oficinas. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

P.- ¿Está Madrid preparada para recibir cada vez más visitantes?

R.- Madrid ha pegado un cambio muy fuerte. El Madrid prepandemia y el actual están a años luz, pero debemos seguir invirtiendo en mejorar nuestra ciudad, la seguridad y las calles, y en generar diferentes centros.

Madrid está muy preparada y tiene la posibilidad de hacerlo, pero necesita tiempo. Es importante invertir mucho en trenes, ampliar Atocha y convertirla en una gran estación, hacer lo mismo con Chamartín y plantearse un segundo aeropuerto.

Ese crecimiento también tendrá consecuencias sobre dónde viven los madrileños. Requena cree que, a medida que la capital siga atrayendo empresas y población, una parte de sus residentes acabará trasladándose a municipios del entorno, como ya ocurre en otras grandes ciudades".

Su experiencia en Nueva York le sirve para explicar ese proceso. Durante su etapa en la Universidad de Nueva York vivió en Manhattan y pudo observar cómo millones de personas se desplazaban cada día desde las afueras para trabajar en la ciudad.

"Es más interesante generar otras zonas y apoyarlas con infraestructuras de metro, tren, autobuses y colegios. Si tienes una infraestructura potente y buen transporte, la gente está dispuesta a vivir fuera", apunta.

King Street Capital Management

El crecimiento de Room00 también ha venido acompañado de cambios en su estructura financiera. La entrada de King Street Capital Management en el capital de la compañía ha permitido, según su fundador, reforzar la estructura interna y profesionalizar diferentes departamentos.

P.- ¿Qué cambia cuando un fondo de inversión de estas características entra en el capital de una empresa?

R.- Por suerte hemos elegido a un buen socio, con muy buenos profesionales, que ha puesto nuestra compañía en el mapa. Cuando un fondo de estas características apuesta por ti, estás en el radar.

Nos ha profesionalizado. Gracias a esa inyección de capital hemos podido acceder a personas y equipos de más nivel, porque tienes una capacidad de pagar más alta. Cuando tienes más capital, puedes crecer más por expansión o por márgenes.

Requena reconoce que al principio existía cierta incertidumbre sobre cómo afectaría la entrada del fondo a la identidad de la compañía. La gestión de una empresa que factura un millón de euros, admite, no es la misma que la de otra que factura 30 o 100 millones, el año pasado, Room00 facturó 70 millones.

Sin embargo, considera que el respaldo financiero les ha permitido ganar solidez y afrontar con mayor tranquilidad posibles crisis futuras. "Si mañana hay un covid o eventos similares, no voy a estar preocupado. Voy a dormir más tranquilo teniendo este socio", señala.

De TFM a casi mil trabajadores

El recorrido de Room00 ha superado las expectativas iniciales de su fundador. El proyecto nació en Madrid, pero hoy tiene presencia en cuatro países y se prepara para seguir ampliando su cartera de establecimientos. En ese camino, la compañía acaba de recibir el Premio Pyme del Año 2026 del Ayuntamiento de Madrid, después de aumentar su facturación más de un 30% y su plantilla un 40%.

Requena asegura que el reconocimiento fue inesperado y que todavía no han terminado de asimilarlo. Más que un premio individual, lo entiende como un reconocimiento al trabajo de toda la plantilla.

Cuando presentó Room00 como proyecto de fin de máster en Nueva York, no imaginaba que acabaría abriendo establecimientos en Roma ni que tendría un equipo de casi 900 personas. Ahora, con cuatro marcas y cerca de un centenar de alojamientos en el horizonte, el fundador mira hacia una nueva etapa de expansión.